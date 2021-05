Schedina estrazione EuroJackpot del 28 maggio 2021 in diretta con numeri vincenti e quote concorso di oggi in diretta live.

I risultati delle ultime estrazioni Eurojackpot oggi potrebbero l’Italia con il jackpot più ricco previsto dal regolamento. Il premio di prima categoria continua ad essere uno dei più alti al mondo e tra i più ambiti delle lotterie che si tengono in questo periodo. Nessuno ha indovinato la combinazione vincente nell’ultimo concorso di venerdì 21 maggio 2021. All’estrazione Eurojackpot si gioca ancora per vincere 90 milioni di euro.

Come previsto dal regolamento ufficiale, che spiega come si gioca e quanto si vince, anche questo venerdì 28/5/2021 l’importo del premio di prima categoria resta invariato. Novanta milioni di euro è la cifra massima che può essere vinta con il Superenalotto europeo. Quando si arriva a questo importo, si continua a giocare fino a quando qualcuno riesce ad indovinare la combinazione della lotteria europea. Stasera si gioca il concorso Eurojackpot 21/2021. L’ appuntamento con il risultato della combinazione con i numeri estratti stasera è fissato come sempre alle 20.00. I numeri vincenti si conosceranno in tempo reale con Helsinki. I

Estrazione EuroJackpot del 28 maggio 2021: numeri vincenti di oggi in diretta dalla schedina

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 15 26 35 37 43 Euro Numeri 3 8

Per i numeri Euro jackpot in diretta, aggiorna la pagina in tempo reale dalle 20.00 di questo venerdì sera. Come tutti i venerdì, il sorteggio sarà seguito in tempo reale per fornire a tutti coloro i quali hanno preso parte al concorso 21 21, di conoscere i risultati e gli importi delle vincite e delle quote in palio. Dalle 20,00 è possibile verificare la vincita con il risultato dell’estrazione Eurojackpot oggi 28 maggio 2021, e per qualcuno potrebbe iniziare un signo ad occhi aperte, come successo già in Italia, esattamente con il Superenalotto a Montappone.

E all’improvviso accadde l’incredibile, il saldo del tuo conto era più lungo di sei zeri e tu eri il nuovo milionario. Molti sognano la libertà di potersi permettere tutto ciò che il cuore desidera: la casa dei sogni, uno yacht di lusso o anche una isola? Soprattutto in tempi come questi, la prospettiva di prendersi una pausa completa dalla civiltà e vivere sulla propria isola come Robinson Crusoe sembra ancora più allettante. Tutti conoscono la storia di Robinson Crusoe: era il 1704 quando il marinaio litigò con il suo capitano e fu punito su un’isola deserta, dove trascorse ventotto anni finché un marinaio non lo trovò e lo salvò. Una storia vera, tra l’altro, a parte il nome del marinaio e la sua quasi trentennale permanenza sull’isola, che in realtà è durata solo 4 anni e 4 mesi!

Combinazione EuroJackpot: quote e premi del concorso

I premi relativi all’estrazione di oggi saranno noti 30 minuti circa dopo la pubblicazione della combinazione vincente. Dopo aver comunicato quali sono i numeri vincenti Sisal procederà ad effettuare il calcolo delle quote relative al concorso 21/2021. Stasera si gioca ancora per vincere 90 milioni di euro. E chissà che questa volta non sia proprio l’Italia ad aggiudicarsi la vincita più ricca. Molte isole private in tutto il mondo possono essere affittate per le vacanze a prezzi che pagheresti per un hotel lussuoso. Sulla costa orientale del Canada, ad esempio, ci sono isole sottosviluppate da 50.000 euro in su. Per potersi permettere un pezzo di terra così relativamente piccolo, non si deve necessariamente il premio di categoria 1!