Chitarrista dei Negramaro, chi è Lele Spedicato: età, moglie, figli, Instagram, Facebook, ed il suo racconto del periodo buio a causa di un ictus.

Volto noto della musica italiana, il suo successo inizia nel 1999 quando il musicista entra a far parte del gruppo musicale dei Negramaro insieme a Giuliano Sangiorgi.

Il musicista raggiungerà vette e successi altissimi, girando l’Italia tra concerti show insieme alla band di cui fa parte.

Nel 2017 decide di coronare il suo sogno d’amore sposandosi, dal matrimonio nascono due bambini.

Dopo tantissimi successi, ha dovuto lasciare il mondo musicale per un lungo periodo a causa di un problema di salute. Dopo tanta preoccupazione, e tempo trascorso in ospedale, le condizioni fisiche a poco a poco sono migliorate.

Ma a parlarci del chitarrista dei Negramaro non solo il suo problema di salute e ictus, Lele Spedicato chi è oggi, quanti anni ha, dove abita, con chi è sposato, moglie, figli, vita privata e professionale, sarà la sua biografia a rivelarcelo.

Chi è Lele Spedicato oggi: biografia, età, origini, vita privata, moglie e figli del chitarrista dei Negramaro

Per conoscere la biografia del chitarrista dei Negramaro e sapere chi è Lele Spedicato, Instagram e Facebook, ci aiuteranno innanzitutto a conoscere età, origini, altezza, peso, dove vive, con chi è sposato, moglie, figli e vita privata.

Il suo vero nome è Emanuele, nasce il 26 ottobre del 1980 sotto il segno dello Scorpione a Veglie, provincia di Lecce. L’uomo ha tutto il fascino del musicista, è moro con occhi scuri, alto e porta i capelli lunghi proprio come una rock star.

Fin da piccolo mostra il suo interesse verso la musica, e infatti proprio da giovanissimo decide di fondare un gruppo musicale. Il successo per lui e i suoi colleghi non è tardato ad arrivare, infatti ben presto si ritroveranno ad essere una delle band più seguite della nazione.

Circa le curiosità che lo riguardano, sappiamo che ama il calcio. Sui suoi profili social scopriamo molte storie con calciatori e allenatori famosi.

Il profilo Instagram di Lele Spedicato conta circa 37 mila followers. Il suo profilo è ricco di fotografie che ritagliano sia scene della sua vita privata che del suo lavoro. Il musicista comunica attraverso i suoi profili. Racconta molto anche della sua vita privata, pubblicando fotografie della moglie e dei figli.

Circa la vita privata e sentimentale del musicista sappiamo che è sposato, la moglie di Lele Spedicato è Clio Evans Coin cui ha due figli. I due hanno coronato il loro sogno d’amore nel 2017 il 26 ottobre. Questa data ha un significato speciale per la coppia, infatti è proprio il compleanno di entrambi ed è per questo che hanno scelto di sposarsi proprio in questo giorno specifico. Dal matrimonio nascono due bambini. Il primo, Lanko, è nato nel 2017. Poi arriva una bambina, si chiama Diana, è nata poco tempo fa, nel 2022.

Dopo l’ictus Spedicato come sta oggi

Come accennato nella vita del musicista non solo grandi successi e gioie, il chitarrista dei Negramaro ha dovuti fare i conti con un ictus, Lele Spedicato racconta a Verissimo della sua dura esperienza.

Il suo periodo difficile è iniziato nel 2017. L’ictus si presenta il 17 settembre mentre si trovava nella sua casa in Puglia. Il chitarrista come racconta, avverte un forte malessere, una fitta alla testa a causa del quale cade a terra.

Fortunatamente viene accompagnato prontamente in ospedale e ricoverato in rianimazione dove gli è stata diagnosticata un’emorragia celebrale.

I mesi successivi non sono facili per il musicista e la sua famiglia che da poco si è allargata con l’arrivo di Lanko, primogenito. Le sue condizioni di salute non migliorano, la preoccupazione è tanta.

Devono passare alcuni mesi di degenza in ospedale per vedersi poi finalmente migliorare le sue condizioni di salute.

Oggi ne parla a Verissimo come un lontano ricordo dopo il quale il musicista è tornato a dedicarsi alla musica e chiaramente alla sua famiglia.

Formazione e carriera, Lele Spedicato chi è come chitarrista

Dagli esordi ai suoi successi come musicista dei Negramaro, chi è Lele Spedicato oggi è sicuramente il suo ricco curriculum e la sua carriera a raccontarcelo. Conosciamolo meglio e scopriamo insieme quali sono i suoi lavori.

Legato alla musica fin da piccolo, sapeva che questa sarebbe stata la sua strada. Pian piano ha iniziato a gettare le fondamenta per un futuro fatto di successi. Con la compagnia giusta ha iniziato a farsi strada in questo settore e diventare sempre più in gamba e capace.

Dopo anni di studio, e di impegno decise che era arrivato il momento di provare ad uscire dalle quattro mura di casa e di far sentire la sua musica. Quell’anno da vita a quella che sarà una delle band maggiormente seguite sul territorio italiano, i Negramaro. Inizialmente, il gruppo contava solo tre componenti. “Siamo legati come fratelli” – Dice il chitarrista -. Con il passare del tempo il gruppo musicale si allarga e resterà così per molti degli anni successivi.

Nel 2017 però, sia a causa della malattia, sia a causa di piccole incomprensioni, c’è un allontanamento dalla sua band. L’allontanamento però fu una cosa temporanea.

Attualmente, dopo essersi ripreso completamente dalla malattia, il chitarrista con la band torna a produrre grandi successi musicali.

Nel 2022 il gruppo parte per il loro Unplugged European Tour 2022 da Milano il 30 settembre.

