Estrazione del Lotto 17 dicembre 2024, SuperEnalotto, 10eLotto

Numeri vincenti estrazione del Lotto 17 dicembre 2024, combinazione Simbolotto, risultati SuperEnalotto con Jolly e SuperStar e combinazione 10eLotto con extra.

Si tengono alle 20,00 di questa sera le estrazioni Lotto e Superenalotto in diretta. Anche la pubblicazione dei numeri Dieci e Lotto serale sarà seguita in tempo reale. Verifica la vincita online insieme ai risultati dell’estrazione del Lotto di oggi 17 12 24. Anche se i riflettori sono tutti puntati sui numeri del Superenalotto di stasera. Questo sabato si gioca per vincere un jackpot milionario che è tra i più alti nella storia del gioco. Per conoscere subito quali sono i risultati ufficiali delle lotterie più seguite, non resta che ricaricare questa pagina dopo le ore 20,00.

Basta davvero poco per scoprire se si è tra i fortunati che proprio al concorso 151 24 di Lottomatica e Sisal. La tabella si aggiornerà in maniera progressiva e saranno pubblicati dapprima i numeri vincenti della ruota di Napoli, poi Milano e Roma. Seguiranno i numeri ruota di Bari, Cagliari e Genova. Poi sarà la volta di Palermo, Torino e Firenze, e chiuderanno la pubblicazione degli esiti dei sorteggi dalle urne le cifre su Venezia e ruota Nazionale.

Estrazione del Lotto 17 dicembre 2024: numeri vincenti di oggi e Simbolotto in diretta live

Bari 88 49 64 48 17 Cagliari 20 46 29 84 81 Firenze 42 75 49 38 39 Genova 76 81 54 22 30 Milano 39 40 33 44 21 Napoli 80 85 65 64 36 Palermo 67 80 55 69 29 Roma 5 79 81 65 9 Torino 72 77 38 3 83 Venezia 43 27 87 14 44 Nazionale 39 83 63 81 72

Ricarica la pagina per conoscere i numeri a Lotto in diretta. La pubblicazione in tempo reale inizierà alle 20.00. Sul tabellone estrazionale sarà possibile conoscere le combinazioni per ciascuna ruota di gioco dell’estrazione del Lotto di oggi. Seguirà poi la combinazione del Superenalotto, ed infine i numeri del DieciLotto serale. Ma prima di scoprire i risultati ufficiali e le nuove combinazioni estratte dalle urne in diretta, ecco le ultime novità dall’archivio.

Non mancano novità tra i numeri delle estrazioni del Lotto di stasera che contano più ritardi. Infatti ad essere più atteso su Genova è il 61, che conta 63 assenze in tutto. Segue poi il 32 su Venezia che manca all’appello da 102 colpi di gioco. Tra i ritardatari più attesi, ci sono anche il 23 su Roma che manca da 102 turni. I numeri 42 su Napoli e 85 su Palermo non si vedono da 81 e 68 giornate. Cresce anche l’attesa per il 61 sulla ruota di Bari, assente da 103 concorsi consecutivi. Mentre il 14 su Cagliari manca da 74 appuntamenti.

Tra i ritardatari, sono da segnalare anche il numero 48 sulla ruota Nazionale, che non esce da 69 giocate. Sulla ruota di Torino continua l’attesa per il 77, mentre sulla ruota di Milano il 59 manca da 156 turni. Infine si segnala anche l’82 sulla ruota di Firenze che questo sabato 17 dicembre 2024 conta 73 assenze di seguito.

Diretta SuperEnalotto: Jolly e SuperStar

Numeri Vincenti 58 66 49 3 25 64 Numero Jolly 46 Numero SuperStar 77

Nessun “6” concorso passato e il Jackpot vola a tanti milioni di euro. Sono tredici i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 23.165,67 euro a testa. Da segnalare anche sei “4 stella” da 29.736 euro ciascuno. I numeri dell’estrazione del Lotto e Superenalotto in diretta si conosceranno alle 20:00, attesa grande per quote e vincite che possono segnare un nuovo record proprio in questi ultimi sorteggi.

Numeri vincenti 10eLotto di oggi 17 dicembre 2024

Numeri Vincenti 5 20 27 39 40 42 43 46 49 64 67 72 75 76 77 79 80 81 85 88 Numero Oro 88 Doppio Oro 88 49 Numero Gong -

Il gioco premia l’Abruzzo a Teramo è stata centrata una vincita da quasi 25mila euro, grazie a una giocata complessiva da 6 euro su tutte le ruote. Sul podio delle vincite dell’ultimo concorso anche quella da 14.250 euro centrata a Santa Giustina in Colle, in provincia di Padova, e quella da 12.475 euro realizzata a Sassari. Il 10eLotto premia la Lombardia regalando la seconda vincita più alta: a Milano un fortunato giocatore ha centrato un 10 dal valore di 1 milione di euro, pareggiando le vincite di Marsala e Giugliano in Campania. Si festeggia anche a Napoli con un 6 Doppio Oro da 60 mila euro mentre a Novi Ligure, in provincia di Alessandria è stato realizzato un 6 da 33 mila euro.

Estrazioni 10eLotto Extra abbinato al concorso di stasera

Numeri Vincenti 3 14 17 22 29 33 38 44 48 54 55 65 69 84 87