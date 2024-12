Estrazioni del Lotto 14 dicembre 2024 SuperEnalotto 10eLotto

Risultati estrazioni del Lotto 14 dicembre 2024, numeri vincenti Simbolotto, risultati SuperEnalotto combinazione 10eLotto serale ed EXTRA.

Si tiene in diretta l’estrazione del Lotto del 14 dicembre 2024, si possono realizzare ricche vincite grazie ai numeri estratti alle 20,00. Le più importanti saranno poi riportate su Controcampus al prossimo concorso di Lottomatica. L’estrazione Superenalotto di oggi invece consente di vincere tanti milioni di euro. Tanto vale il jackpot che stasera potrebbe cambiare la vita di qualche fortunato giocatore.

Durante l’appuntamento di ieri l’altro nessuno ha fatto sei. E quindi il Jackpot più ricco di Sisal torna ad esserci anche alle estrazioni Lotto e Superenalotto 14 dicembre 2024. Ma ricordiamo che stasera le occasioni per vincere sono molteplici, perché si giocano anche il 10Lotto ed il Simbolotto. Di seguito tutte le novità e gli aggiornamenti relativi al gioco.

Estrazioni del Lotto 14 dicembre 2024 e Simbolotto: previsioni e numeri vincenti di oggi in diretta

Bari 89 61 43 52 1 Cagliari 56 55 17 38 15 Firenze 51 79 50 28 27 Genova 45 21 4 12 86 Milano 77 46 76 85 49 Napoli 42 5 21 55 11 Palermo 57 49 12 63 35 Roma 27 10 34 7 12 Torino 13 37 69 68 4 Venezia 34 6 76 79 45 Nazionale 81 19 61 39 42

Verifica Vincita online del concorso del 14/12/2024. Vai su Aggiorna Diretta Live Qui. Oppure sul link in alto all’articolo, Tutte Le Estrazioni per conoscere i risultati Superenalotto Lotto e 10eLotto.

Ecco allora quali sono le ultime novità che riguardano l’aggiornamento dell’archivio Lottomatica e Sisal. Le previsioni di gioco e le indicazioni relative agli ultimi ritardatario e frequenti. E le vincite più ricche realizzate nell’ultimo concorso. Alle estrazioni del Lotto del 14 dicembre 2024 tra i numeri ritardatari è da segnalare il 70 su Torino che non esce da 111 turni. Segue poi l’89 su Palermo che invece ha totalizzato 78 assenze di seguito. Altro ritardatario è il 64 sulla ruota di Genova che invece manca all’appello da 65 concorsi. Ed infine il 16 su Venezia ha totalizzato 156 assenze.

Tra gli altri numeri ritardatari sono da segnalare all’estrazione del Lotto oggi anche il 6 su Bari che totalizza 79 assenze consecutive. Segue l’82 su Milano che non esce da 79 turni, mentre l’8 sulla ruota di Napoli raggiunge le 100 assenze. Il 45 su Cagliari ed il 67 sulla ruota di Firenze non escono entrambi da 124 ed 83 giocate. Chiudiamo l’aggiornamento delle statistiche del concorso di Lottomatica con il 53 su Roma ed il 14 sulla ruota Nazionale. Rispettivamente le assenze per ciascuna ruota del Lotto sono 76 ed 64.

Risultati SuperEnalotto: numero Jolly e SuperStar

Numeri Vincenti 70 50 34 83 52 59 Numero Jolly 13 Numero SuperStar 74

Nessun “6” nel concorso precedente e il Jackpot vola a tanti milioni di euro. Sono dodici i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 19.911,19 euro a testa. Da segnalare anche quattro “4 stella” da 29.212 euro ciascuno. L’ultimo “6” da 156 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio a Montappone. Attesa quindi per i numeri in diretta delle estrazioni del Lotto di oggi e Superenalotto: martedì 14 dicembre 2021 tanti premi milionari sono nuovamente in palio.

Estrazioni 10eLotto di oggi in diretta dalla schedina online

Numeri Vincenti 5 6 10 13 21 27 34 37 42 45 46 49 51 55 56 57 61 77 79 89 Numero Oro 89 Doppio Oro 89 61 Numero Gong -

Diverse vincite sono in Puglia, per un bottino complessivo che supera i 63mila euro. La più alta è stata centrata a Bari: con una puntata da 5 euro sui numeri 5-31-45 sulla ruota pugliese, un fortunato giocatore ha indovinato un terno secco da 22.500 euro. Si festeggia a Catanzaro dove nell’ultimo concorso del 10eLotto sono stati vinti 40 mila euro grazie a un 8 Doppio Euro con una giocata da 7 euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito vincite per 24,5 milioni di euro, per un totale di oltre 3,9 miliardi da inizio anno.

Combinazione 10eLotto Extra di oggi 14 dicembre

Numeri Vincenti 1 4 7 12 17 28 38 43 50 52 63 68 69 76 85