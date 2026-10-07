Il Progetto P.

A.C.T. rappresenta un’importante iniziativa per le Province del Mezzogiorno, coinvolgendo 29 province distribuite su sette regioni: Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Il Politecnico di Bari, in qualità di partner scientifico, si prepara a presentare il rapporto finale relativo all’analisi delle infrastrutture stradali.

Il workshop, intitolato “Infrastrutture stradali provinciali: esperienze, buone pratiche e linee guida operative”, si svolgerà giovedì 8 ottobre alle ore 10:00, presso la sede del rettorato del Poliba. Si tratta di un evento organizzato dall’Unione delle Province d’Italia (UPI) in collaborazione con l’ateneo barese, volto a promuovere il progetto P.A.C.T., finanziato dal Programma Azione Coesione Complementare al PON “Governance e Capacità Istituzionale” 2014-2020 FESR-FSE, in scadenza a fine 2026.

Il Progetto ha come obiettivi principali il potenziamento della funzione di Stazione Unica Appaltante nelle province coinvolte, il supporto agli investimenti in infrastrutture stradali e l’assistenza nella pianificazione strategica a favore del territorio. Le province partecipanti si concentrano su un miglioramento delle loro capacità organizzative e gestionali.

Dettagli dell’incontro e sessioni di lavoro del progetto P.A.C.T. al Politecnico di Bari

La sede del workshop è stata spostata al rettorato del Politecnico di Bari, rispetto alla precedente comunicazione riguardo all’Aula Magna “Attilio Alto”. Questo incontro riunirà i referenti della viabilità e i dirigenti tecnici delle province del Mezzogiorno coinvolte nel progetto, offrendo un’importante occasione di confronto e di scambio di esperienze.

Il Politecnico di Bari presenterà i risultati di un’indagine dettagliata sulle 29 province, analizzando lo stato delle reti viarie, le capacità organizzative e i modelli di gestione e manutenzione delle infrastrutture stradali. Un’analisi specifica riguarderà anche i dati OpenBDAP relativi al periodo 2020-2024, evidenziando le spese e gli investimenti pubblici effettuati durante la pandemia e nella fase di ripresa post-COVID-19.

Argomenti di discussione e conclusioni

Durante il workshop, sarà dato ampio spazio alle esperienze territoriali. Una sessione di discussione coinvolgerà i rappresentanti provinciali su tematiche pratiche come la programmazione degli investimenti attraverso i fondi PNRR, le politiche di coesione e lo stato di attuazione del catasto strade, nonché l’innovazione digitale e i rapporti con il MIT e le Regioni per il finanziamento degli interventi.

La tavola rotonda finale presenterà gli strumenti a disposizione delle province, comprese le modalità di supporto specialistico e le tecniche di prioritarizzazione degli interventi stradali, seguendo criteri tecnico-funzionali, territoriali e finanziari.

Programma del workshop

Il programma del workshop prevede una sessione istituzionale di apertura, con i saluti del Magnifico Rettore del Politecnico di Bari, Umberto Fratino, dell’Assessore alle Infrastrutture e Mobilità della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, e del Presidente di UPI Puglia e della Provincia di Taranto, Gianfranco Palmisano. Le sessioni di lavoro inizieranno alle 10:30, con interventi da parte di esperti del Politecnico e rappresentanti dell’UPI, per poi proseguire con ulteriori sessioni di approfondimento.