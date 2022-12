Oroscopo Branko oggi 8 Dicembre 2022: bene Gemelli Acquario

Previsioni del giorno dell'oroscopo Branko oggi 8 Dicembre 2022 da RDS: previsioni di giovedì con Luna in Gemelli.







Ariete la Luna diventerà Piena in Gemelli per il vostro amore. Toro la riuscita è assicurata dal senso dell’economia che a voi a certamente non manca. Gemelli in amore questa Luna piena vi porterà un pieno di amore. Cancro fino al giorno 20 potete ancora contare sulla generosa protezione di Giove in Pesci. Leone per l’oroscopo di Branko 8 dicembre 2022 è un cielo d’oro perché andiamo tutti verso la stagione del Capricorno che è un segno di terra, il segno della razionalità. Vergine ci sono buone novità, non ancora eccezionali però sicuramente Mercurio è perfetto.

Bilancia Marte è molto bello per voi in Gemelli. Scorpione questo cielo inizia ad essere beneaugurante anche per iniziare nuove collaborazioni. Sagittario ci vuole un po’ di calma anche nel movimento fisico e nei lavori manuali. Capricorno sarà un fine settimana lungo, un ponte dell’Immacolata che voi iniziate molto bene con Mercurio nel segno. Acquario una conquista che vi farà veramente tornare ad amare il mondo. Pesci forse un piccolo guadagno extra alzerà il morale visto che le persone vicine fanno ben poco per tenervi su.

Oroscopo Branko oggi 8 Dicembre 2022 previsioni segni zodiacali Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete Mercurio è in Capricorno, è una quadratura rispetto al vostro segno, ma bisogna anche ricordare che questo Mercurio in capricorno è comunque in una posizione giusta per quanto riguarda il nostro successo con le relative battaglie, litigi e contrasti e contestazioni. Professione e posizione sociale, il vostro successo: questo significa Mercurio in Capricorno fino all’11 febbraio, quindi ne avrete da combattere. I trucchi non riescono sempre, ma il vostro talento sì. La Luna diventerà Piena in Gemelli per il vostro amore, è veramente una donna speciale, è in aspetto con Venere, in aspetto con Marte, può aumentare lo slancio passionale e provoca nuovi incontri.

News oroscopo oggi Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone è un cielo d’oro perché andiamo tutti verso la stagione del Capricorno che è un segno di terra, il segno della razionalità, della costanza e che non vuole superficialità. E’ superficiale senz’altro questa luna in Gemelli che sta per diventare nuova in un punto per voi che è molto felice per quanto riguarda l’amore. Le conquiste d’amore e il rinnovamento di certe conquiste d’amore. Bisogna però anche in questo caso controllare le spese dei figli maggiorenni che vivono ancora in casa. Giove stabile in Pesci è come un mare che porta bene ma che inghiotte anche tanti dei vostri soldi. In ogni caso sarà una giornata speciale perché ci sono alcuni segni che in questo periodo del Capricorno possono approfittare e guadagnare e vincere.

Oroscopo del giorno per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci