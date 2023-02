Olimpiadi Italiane di Cybersicurezza 2023: Unisa si prepara

Campus SUD Olicyber , parte il Training Camp ospitato dall'Università di Salerno che si avvia verso le Olimpiadi Italiane di Cybersicurezza.







Lunedì 6 febbraio, dalle ore 16.00 e fino alle ore 19.00 presso l’Aula F8 Unisa evento di Inaugurazione. Apertura ufficiale di “Campus SUD Olicyber”, il training camp di formazione e addestramento promosso in vista delle Olimpiadi Italiane di Cybersicurezza.

Le Olimpiadi nazionali – in programma a maggio 2023 – sono organizzate ogni anno dal Cybersecurity National Lab del CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica). Si tratta di un programma di competizioni mirato a favorire e incentivare l’avvicinamento degli studenti delle scuole alle problematiche della Cybersicurezza. Riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione come “Programma di valorizzazione delle eccellenze in Cybersicurezza”. Le Olimpiadi sono dedicate a tutte le studentesse e agli studenti degli Istituti superiori di secondo grado.

Per l’edizione 2023, il Cybersecurity National Lab ha organizzato 3 training camp preparatori:

Camp 1 e 2 in programma al Campus ITC ILO di Torino

Camp 3 in programma al Campus di Fisciano – Università di Salerno .

L’obiettivo dei training camp è quello di curare la preparazione, teorica e pratica, dei partecipanti alla competizione, in vista della selezione territoriale (18 marzo 2023) e di quella nazionale (27 maggio 2023).

Target dei training camp sono gli studenti e le studentesse delle scuole secondarie di secondo grado che hanno superato la selezione scolastica delle Olimpiadi Italiane di Cybersicurezza 2023.

Il Campus SUD OliCyber ospitato dall’Ateneo di Salerno è dedicato agli allievi ammessi alla selezione territoriale, per un totale di circa 120 partecipanti. Gli allievi provengono da: