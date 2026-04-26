Il 27 aprile segna l'inizio di un nuovo capitolo per la Scuola della montagna – Dolomiti Friulane, organizzata dall'Università di Udine.

L’evento avrà luogo a Barcis e si concentrerà su un corso settimanale intitolato “Energia per la montagna”. Quest’anno, il programma ha attratto circa venti partecipanti, che rappresentano il numero massimo di iscritti, rispetto a 48 domande ricevute. Gli iscritti provengono principalmente da percorsi di studio universitari diversi.

La Scuola, giunta al suo terzo anno, offre un’opportunità gratuita per sviluppare competenze specifiche, rivolte a promuovere una nuova imprenditorialità giovanile e a sostenere il tessuto socio-economico delle Dolomiti Friulane.

La cerimonia di apertura si svolgerà alle 8.45 presso la foresteria comunale. Sono previsti interventi da parte di personalità quali Andrea Guaran, referente scientifico della Scuola; Pier Giorgio Sturlese, direttore del Gruppo di azione locale (Gal) Montagna Leader; Dino Salatin, presidente della Magnifica comunità di Montagna Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio; e un rappresentante dell’amministrazione comunale.

Il tema del corso di formazione su energia per la montagna a Barcis

Il corso inaugurale dell’anno si focalizzerà sull’analisi dei sistemi energetici nelle aree montane, tenendo conto delle specificità ambientali, sociali e territoriali. Saranno esaminati anche l’importanza delle comunità energetiche, le principali fonti rinnovabili applicabili in contesti montani, gli effetti sul paesaggio e i modelli di governance energetica a livello locale.

Il professor Guaran ha commentato: «Questa iniziativa rappresenta un’opportunità unica per i giovani delle zone montane della Regione e per coloro che desiderano approfondire le loro conoscenze riguardo le Dolomiti friulane, offrendo un’esperienza formativa e personale ricca di stimoli e opportunità».

Destinatari e modalità del corso

La Scuola prevede un totale di quattro edizioni residenziali che si svolgeranno da aprile a settembre, ognuna della durata di una settimana e ospitata nella foresteria di Barcis. Le lezioni si terranno quotidianamente dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30, con un focus particolare sui giovani in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, che desiderano migliorare il proprio curriculum e acquisire nuove competenze attraverso un approccio didattico innovativo. Al termine del corso, verrà rilasciato un attestato di partecipazione, utile per la convalida di tre crediti formativi per gli studenti universitari.

Prossimi corsi e collaborazioni

Le prossime settimane formative affronteranno temi quali: “La montagna come luogo formativo ed educativo” (31 agosto–5 settembre), “Rigenerazione insediativa socioculturale in montagna” (14–19 settembre) e “Small e big data per il turismo in montagna” (21–26 settembre).

Questa iniziativa si inserisce nella Strategia nazionale aree interne e vede come partner la Regione Friuli Venezia Giulia, il Gal Montagna Leader, la Magnifica Comunità di Montagna Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio, e la Comunità di Montagna delle Prealpi Friulane Orientali.