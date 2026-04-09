Il primo corso GeotherMOOC online dedicato alla geotermia si è concluso, segnando un passo importante nella formazione e nella consapevolezza riguardo a questa risorsa energetica.

Promosso dall’Università degli Studi di Urbino in collaborazione con Saipem, questo percorso ha visto il suo culmine oggi presso il Campus Scientifico Enrico Mattei, dopo essere stato avviato il 19 novembre scorso.

Il workshop finale, intitolato “GeotherMOOC – Geotermia e Decarbonizzazione del Calore: il modello Ferrara per un mix energetico sostenibile”, ha rappresentato un’importante occasione di dialogo tra le istituzioni, il mondo accademico e l’industria. Gli esperti hanno discusso del contributo della geotermia nella transizione energetica e nella riduzione delle emissioni nel settore del riscaldamento.

Durante l’evento, sono intervenuti diversi relatori di spicco, tra cui Alessandro Bogliolo, Professore Ordinario e Delegato del Rettore alla Divulgazione Scientifica dell’Università di Urbino, e Giorgio Calcagnini, Rettore dell’ateneo. Hanno partecipato anche Michele Gliaschera, Presidente dell’Ordine dei Geologi delle Marche, Giacomo Bugaro, Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Marche, e Mariella Leporini, Responsabile Geotermia di Saipem.

Un confronto sul corso GeotherMOOC tra esperti del settore all’Università di Urbino

L’evento ha previsto momenti di approfondimento e discussione sul ruolo strategico della geotermia per la decarbonizzazione del calore. Paolo Frankl, Direttore della Divisione Energie Rinnovabili dell’Agenzia Internazionale per l’Energia, ha aperto i lavori con un keynote speech sul futuro dell’energia geotermica, illustrando le prospettive di crescita di questo settore per la decarbonizzazione globale.

Successivamente, Ilaria Antoncecchi, della Direzione Generale Fonti Energetiche del Ministero dell’Ambiente, ha presentato la visione nazionale riguardo alla geotermia per il calore decarbonizzato, delineando le politiche e le opportunità di sviluppo in questo ambito.

Un panel, moderato da Paolo Taticchi dell’UCL School of Management, ha visto il confronto tra Alessandro Puliti, Amministratore Delegato di Saipem, e Orazio Iacono, Amministratore Delegato del Gruppo Hera. Hanno discusso dell’importanza del contributo industriale della geotermia come fonte affidabile e integrabile nei sistemi energetici locali.

Progetti concreti e innovazioni nel settore

Un focus particolare è stato dedicato al progetto di raddoppio della geotermia presso la centrale di Casaglia nel comune di Ferrara. Simone Rossi, Responsabile Teleriscaldamento di Hera, ha illustrato come questo sistema sia considerato un modello di riferimento per l’utilizzo della geotermia nei sistemi di teleriscaldamento urbano, evidenziando la sua integrazione nel mix energetico locale.

Saipem è attivamente coinvolta nel potenziamento della centrale geotermica di Casaglia, fornendo supporto specialistico per le operazioni di perforazione e ammodernamento. Inoltre, si sta valutando un’iniziativa per l’estrazione di calore geotermico destinato alla tecnologia Bluenzyme, che mira alla cattura della CO2 nel termovalorizzatore del Gruppo Hera.

Il ruolo della geotermia per un futuro sostenibile

<pDurante il convegno, Emanuele Emani, Coordinatore della Piattaforma Nazionale Geotermia, ha sottolineato l’importanza delle competenze geologiche nello sviluppo di progetti geotermici sicuri e sostenibili. Anche Giulio Torri, dell’Ordine Regionale dell’Emilia-Romagna, ha contribuito al dibattito, evidenziando la necessità di formazione nel settore.

La mattinata si è conclusa con una sessione dedicata alle competenze e alla cultura del mix energetico, con interventi di rappresentanti di Saipem, del Gruppo Hera e dell’Università di Urbino. Hanno discusso su come accademie e industrie possano collaborare per sviluppare le professionalità necessarie in questo campo.

In sintesi, il corso GeotherMOOC ha dimostrato come la geotermia possa rappresentare una soluzione efficace e strategica per la decarbonizzazione del calore, integrando sostenibilità ambientale, sviluppo economico e valorizzazione dei territori. Saipem, con le sue competenze nel settore, si propone di supportare la realizzazione di progetti geotermici lungo tutta la filiera, contribuendo a rendere il sistema energetico più affidabile e sostenibile. Concludendo, entrambi, Saipem e l’Università di Urbino, riaffermano il loro impegno nella diffusione della cultura scientifica e tecnologica per un futuro energetico sostenibile e a basse emissioni di carbonio.