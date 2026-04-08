Un'importante iniziativa è stata avviata grazie alla collaborazione tra l'Università di Catania e Mangia’s Hotels and Resorts, volto a creare un percorso formativo di alto livello in Economia aziendale, specificamente orientato alla gestione di strutture di lusso.

Questo nuovo corso accoglierà inizialmente circa 130 studenti provenienti dall’Arabia Saudita.

Il protocollo d’intesa, sottoscritto dal rettore Enrico Foti e dal Presidente e CEO di Mangia’s Hotels and Resorts, Marcello Mangia, segna la creazione di un Bachelor of Business Administration (BBA) triennale, interamente in lingua inglese. Il corso, che sarà gestito dal Dipartimento di Economia e Impresa dell’Ateneo catanese, rappresenta un’integrazione tra l’expertise accademica dell’università e l’esperienza consolidata di Mangia’s nel settore dell’ospitalità.

Inizialmente, i partecipanti al programma saranno selezionati tra gli studenti sauditi, che hanno riconosciuto l’importanza e le potenzialità di questa iniziativa. Mangia’s Hotels and Resorts fornirà il supporto necessario, inclusa l’utilizzazione del Mangia’s Brucoli Resort e di altre strutture, per garantire che gli studenti possano acquisire competenze pratiche sul campo.

Un programma integrato di formazione

La collaborazione tra l’Università di Catania e Mangia’s Hotels and Resorts si basa su un modello di integrazione che prevede un attento coordinamento tra la progettazione accademica e l’implementazione logistica del corso. Ci si aspetta che questa sinergia porti a un programma di alta qualità, in grado di fornire agli studenti non solo le conoscenze teoriche, ma anche un’esperienza pratica diretta.

Il progetto include l’accreditamento KSA, che permetterà di riconoscere ufficialmente il valore formativo del corso da parte del Ministero dell’Istruzione saudita, oltre a garantire un supporto alla internazionalizzazione dei processi formativi. Gli studenti avranno accesso a stage e training pratici, fondamentali per la loro formazione professionale.

Un passo verso l’occupabilità nel settore

Secondo il rettore Foti, questo accordo rappresenta un’importante opportunità per rafforzare i legami tra il mondo accademico e il settore produttivo, in particolare in un campo strategico come quello del luxury hospitality management. Il percorso formativo è progettato per rispondere alle esigenze professionali del mercato, garantendo agli studenti un inserimento lavorativo immediato e qualificato.

L’Università di Catania, grazie al suo patrimonio culturale e scientifico, è in grado di offrire una formazione che combina teoria e pratica, integrando competenze distintive nel campo dell’ospitalità e rispondendo alle richieste del mercato internazionale.

La Sicilia come laboratorio di innovazione

La dimensione culturale e geografica della Sicilia si propone come un contesto ideale per sviluppare modelli formativi avanzati nel settore del turismo, in grado di coniugare tradizione e innovazione. Questo progetto pilota non solo offre nuove opportunità di formazione, ma ha anche il potenziale per generare ulteriori collaborazioni e sviluppi futuri.

Marcello Mangia sottolinea l’importanza di questa partnership tra l’Università di Catania e Mangia’s, evidenziando come l’incontro tra teoria e pratica possa formare i leader futuri dell’ospitalità. Con la collaborazione di DolceVita Academy, si punta a creare un modello educativo che risponda alle sfide di un settore in continua evoluzione.

In questo contesto, la Sicilia si conferma una piattaforma aperta al mondo, dove culture e competenze si intrecciano, creando opportunità e nuove prospettive per un settore sempre più globale e interconnesso.