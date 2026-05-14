Città della Scienza apre le sue porte per celebrare la Giornata Internazionale della Luce con una serie di eventi dedicati alla scoperta di questo affascinante fenomeno.

Questa giornata, istituita dall’UNESCO nel 2015, coincide con l’anniversario della creazione del primo laser da parte del fisico Theodore Harold Maiman nel 1960. L’obiettivo è quello di evidenziare l’importanza della luce e delle tecnologie ad essa legate per la scienza, la cultura e l’educazione, sottolineando il loro contributo allo sviluppo sostenibile.

Per l’occasione, il museo Corporea ospiterà laboratori, giochi e spettacoli che coinvolgeranno visitatori di tutte le età, da famiglie e bambini a curiosi appassionati. Grazie alla collaborazione con il CREF – Centro Ricerche Enrico Fermi – e il CNR, il programma sarà arricchito da attività scientifiche e divulgative, offrendo un mix di rigore e divertimento.

Durante il weekend, i partecipanti potranno esplorare vari aspetti della luce, come la rifrazione e gli effetti ottici, attraverso laboratori interattivi e science show che semplificheranno concetti complessi in modo engaging. Tra le attività in programma, “The Magic of Light, Playing with Refraction” presenterà esperimenti sulla rifrazione della luce, curati da ricercatori del CNR ISASI.

Eventi e attività da non perdere a Città della Scienza

Una delle attrazioni principali sarà “I quanti di luce”, un’attività che guiderà i visitatori attraverso le diverse sfaccettature della luce, dal suo spettro continuo a quello discreto. Questa proposta è frutto della collaborazione di esperti del CNR INO e ISASI.

In aggiunta, “Edoardo, Ginestra e il mistero della luce” porterà il pubblico a scoprire la storia di via Panisperna attraverso un racconto animato, che combina scoperte scientifiche e aneddoti. Questo evento unisce il rigore scientifico di Edoardo Amaldi alla narrazione affascinante di Ginestra Amaldi.

Laboratori per ogni età

Per i più piccoli, dai 3 ai 6 anni, è previsto il laboratorio “Proiettore d’ombre”, mentre i bambini dai 7 ai 10 anni potranno esplorare “I colori della luce”, un’attività dedicata alla percezione e all’origine dei colori. I ragazzi dagli 11 ai 13 anni saranno coinvolti in “HoloLAB: alla scoperta degli ologrammi”, un’esperienza che mostra come un’immagine bidimensionale possa apparire tridimensionale.

Inoltre, “Giochi di luce” è un incontro aperto a tutti che stimolerà una riflessione profonda sulla luce e sulle leggi naturali che la regolano. Non mancheranno visite guidate tra gli exhibit di Corporea, il museo interattivo dedicato al corpo umano, con la compagnia del robot Aphel. I visitatori potranno anche immergersi in viaggi affascinanti al Planetario e visitare le mostre “Insetti & Co.” e “SensAzioni: esplora i 5 sensi”, attiva fino al 26 luglio.

Dettagli e informazioni utili

Per chi desidera partecipare a queste emozionanti attività, Città della Scienza si trova in via Coroglio, 104 e 57, 80124 Napoli. È possibile contattare il museo al numero (+39) 081.7352.424 o via email agli indirizzi [email protected] e [email protected]. Non perdere l’opportunità di scoprire il meraviglioso mondo della luce e delle sue applicazioni nel nostro quotidiano!