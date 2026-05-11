Master di secondo livello in "Management delle Aree e delle Risorse Acquatiche Costiere", diretto dal professor Alberto Felici dell'Università di Camerino.

L’ateneo ha dato un contributo significativo al progetto ECOS, focalizzato sull’economia blu e sull’ecosistema costiero in Kenya, promosso dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.

L’Università di Camerino continua a distinguersi nel campo della cooperazione internazionale e dello sviluppo sostenibile.

Il progetto mira a rafforzare le filiere della pesca locale, tutelando al contempo l’ecosistema marino e promuovendo la blue economy. Ha avuto anche importanti effetti sociali, creando opportunità lavorative per donne e persone con disabilità sensoriali. UNICAM ha avuto un ruolo chiave nella formazione e nel supporto tecnico rivolto ai funzionari del Dipartimento dell’Agricoltura, dello Sviluppo dell’Allevamento e della Pesca nella Contea di Kilifi.

La formazione, coordinata dal prof. Felici della Scuola di Architettura e Design, ha coinvolto docenti e specialisti dell’università ed è stata riconosciuta da AICS come un “modello di riferimento” per le attività di capacity building in ambito internazionale.

Un approccio pratico e adattato al contesto locale

Il programma formativo ha superato le aspettative iniziali, offrendo oltre 160 ore di formazione ai funzionari kenyoti, con materiali didattici resi disponibili su una piattaforma digitale. I valutatori di AICS hanno apprezzato particolarmente la capacità di adattare contenuti scientifici al contesto operativo reale, creando un percorso pratico e facilmente applicabile alle necessità del territorio.

Significativa è stata anche l’attività sul campo, svolta nelle località di Bofa, Mnarani e nella riserva marina protetta di Watamu. Qui, i docenti di UNICAM hanno collaborato direttamente con funzionari pubblici, pescatori e operatori locali, ricevendo feedback positivi dal personale del Ministero della Pesca kenyota, che ha sottolineato l’innovativa integrazione della collaborazione con esperti esterni.

Scambio di competenze e formazione in Italia

Il progetto ha incluso, inoltre, una missione studio in Italia per un dirigente del Dipartimento della Pesca kenyota, che ha avuto l’opportunità di visitare aziende e cooperative del settore ittico in Veneto, per osservare da vicino pratiche e modelli organizzativi.

Il professor Felici ha espresso grande soddisfazione per questo riconoscimento, affermando che evidenzia la qualità della formazione offerta dal Master e l’importanza di una cooperazione internazionale che non si limiti al trasferimento di competenze, ma che si basi sull’ascolto delle comunità locali. L’esperienza in Kenya ha dimostrato come l’integrazione tra università, istituzioni e operatori possa avere un impatto significativo e duraturo a livello ambientale, economico e sociale.

Impatto duraturo e integrazione tra attori locali

In conclusione, l’attività svolta dall’Università di Camerino in Kenya rappresenta un esempio di come la cooperazione internazionale possa essere costruita su solide basi, con un focus sulle esigenze reali delle comunità. L’approccio adottato ha il potenziale di generare risultati positivi e sostenibili nel lungo termine, contribuendo così al miglioramento delle condizioni di vita e alla tutela dell’ambiente.