Il teatro Zandonai di Rovereto ospiterà un evento che unisce scienza e arte per approfondire il tema della neurodivergenza, delle emozioni e dell'inclusione.

Il programma, ispirato alla poesia e ai concetti espressi nel racconto “Il piccolo Principe” di Antoine de Saint-Exupéry, ha come obiettivo quello di illustrare le varie modalità di funzionamento della mente umana. Il protagonista della storia guarda oltre le apparenze, riconoscendo l’importanza dell’unicità e il senso di responsabilità verso gli altri. Questa figura rappresenta la valorizzazione dell’essenziale, invisibile agli occhi, e la diversità è vista come una risorsa, invitando a “vederla con il cuore”.

Questa giornata sarà dedicata al dialogo e alla diffusione della conoscenza riguardo alle neurodivergenze, alle loro rappresentazioni e alle pratiche di inclusione consapevole, combinando linguaggi scientifici, testimonianze locali e rappresentazioni artistiche.

Un evento dell’Università di Trento di sensibilizzazione e apprendimento

L’iniziativa è organizzata dal Dipartimento di Psicologia e Scienze cognitive, con il supporto del Comune di Rovereto e dello Studio ParoliAMO, che offre sostegno alle famiglie del Trentino nell’affrontare e superare difficoltà legate al linguaggio, all’apprendimento e alle emozioni. In particolare, ParoliAMO adotta la teatroterapia, un approccio educativo efficace anche per i bambini di età compresa tra sei e dieci anni, che possono avere difficoltà nell’esprimere le proprie emozioni attraverso il linguaggio verbale. Questo metodo aiuta a sviluppare una consapevolezza emotiva più profonda e una crescita personale più equilibrata.

L’apertura dell’evento sarà caratterizzata dal monologo “Sei uno Stupido!”, curato dal professor Luca Marchetti del Dipartimento di Biologia cellulare, computazionale e integrata. Dopo i saluti istituzionali e l’introduzione del direttore del Dipartimento di Psicologia e Scienze cognitive, Gianluca Esposito, seguirà un intervento della professoressa Paola Venuti (Dipsco) che chiarirà il concetto di neurodivergenza.

Un confronto tra esperti e una chiusura artistica

La giornata proseguirà con una tavola rotonda moderata dalla docente Simona de Falco (Dipsco), che offrirà un’opportunità di confronto su modelli di integrazione e prospettive per il futuro del territorio roveretano. Interverranno esperti nel campo della neuropsichiatria infantile, della logopedia e della pedagogia, oltre a rappresentanti di enti e associazioni attive nel settore della neurodiversità.

La parte conclusiva dell’evento sarà dedicata allo spettacolo “Il Piccolo Principe”, in cui si esibiranno giovani attori e attrici formati dallo studio ParoliAMO.

Dettagli dell’evento

Il ritrovo è fissato per venerdì 8 maggio, dalle 10:00, presso il Teatro Zandonai (Rovereto – Corso Bettini, 78). L’ingresso è libero e aperto a tutti coloro che siano interessati a partecipare.