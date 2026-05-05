Il 12 maggio 2026 si avvicina, e con esso l'attesa per l'importante evento alessandrino legato all'iniziativa nazionale "Le Università per Giulio Regeni".

L’Aula Magna del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica di Alessandria, situata in viale T. Michel 11, ospiterà una proiezione speciale del documentario “Giulio Regeni – Tutto il male del mondo” alle 15:00, riunendo 76 atenei italiani in un momento di riflessione condivisa.

Questa giornata non rappresenta solo un momento di commemorazione, ma un impegno chiaro verso le future generazioni di ricercatori. Il rettore Menico Rizzi ha sottolineato l’importanza della ricerca come un’attività senza confini, affermando: “I nostri giovani aspirano a esplorare e a condurre ricerche ovunque nel mondo. È nostro dovere sostenere il coraggio e l’impegno che i nostri studenti dimostrano quotidianamente, spesso in silenzio e con altruismo”.

Il fulcro del pomeriggio sarà il dibattito intitolato “Non c’è ricerca senza libertà”, che vedrà la partecipazione di Emanuele Cava, uno degli autori del documentario, l’avvocata Alessandra Ballerini, rappresentante della famiglia Regeni, e Giorgia Venturin, dottoranda in Istologia all’Università del Piemonte Orientale, che porterà la voce di chi si sta avviando al percorso accademico.

Un invito alla partecipazione

L’Università del Piemonte Orientale invita tutti: studenti, docenti, personale tecnico-amministrativo, bibliotecari e cittadini a unirsi a questo significativo evento. Si tratta di un’iniziativa che coinvolge un vasto pubblico, con 15 mila partecipanti in tutta Italia, per riaffermare che la conoscenza è una risorsa fondamentale per i diritti umani.

Contributi video e testimonianze

Durante l’incontro saranno presentati video esclusivi del regista Simone Manetti e dei genitori di Giulio Regeni, Claudio e Paola Deffendi. Questi ultimi hanno manifestato la loro gratitudine per tale mobilitazione, che consente alla figura di Giulio di rimanere un esempio e fonte d’ispirazione continua nel nome della libertà.

Un momento di riflessione e impegno

Questo evento non è solo un ricordo del passato, ma un forte richiamo a non dimenticare e a continuare a lottare per i principi di libertà e giustizia. La partecipazione massiccia rappresenta un segnale chiaro: la ricerca deve essere condotta in un ambiente libero, e la comunità accademica è pronta a sostenere questo ideale.