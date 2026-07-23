Il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica (DISIT) ha avviato la prima edizione del master di secondo livello intitolato "One Health: Agricoltura e Ambiente" per l'anno accademico 2026-2027.

Questo programma formativo è frutto della collaborazione con Agrion e Confagricoltura Alessandria, e le domande di ammissione devono essere presentate entro il 31 ottobre 2026.

Il master si rivolge a laureati in discipline quali biologia, biotecnologie, medicina veterinaria, scienze agrarie e ambientali, scienze economiche e giurisprudenza. I partecipanti acquisiranno competenze fondamentali per analizzare e gestire i sistemi agricoli e ambientali in un’ottica sostenibile, focalizzandosi su suoli, acque, biodiversità, sicurezza alimentare e valutazione dei rischi ambientali e sanitari. Le abilità sviluppate saranno preziose per lavorare in enti di ricerca, istituzioni politiche ambientali, aziende agroalimentari impegnate nella transizione ecologica, enti locali e agenzie di valutazione del rischio, oltre che in attività di consulenza nei settori della sostenibilità e della sicurezza alimentare.

Il programma avrà una durata di un anno e si svolgerà in modalità mista, con lezioni online e incontri in presenza, da dicembre 2026 a dicembre 2027 presso la sede del DISIT in Viale Teresa Michel 11, Alessandria. Le domande di ammissione possono essere presentate fino alle ore 12:00 del 31 ottobre 2026.

Dettagli del master e opportunità professionali all’Università Piemonte Orientale

Il professor Guido Lingua, direttore del DISIT, ha sottolineato che l’istituzione del master affronta una questione cruciale del nostro tempo: la necessità di comprendere e gestire l’interconnessione tra salute umana, benessere animale, sostenibilità dei sistemi agricoli e protezione degli ecosistemi. Questo obiettivo richiede un approccio interdisciplinare, ed è per questo che il percorso formativo è strutturato con un corpo docente composto da esperti in agronomia, ecologia, biologia, igiene, diritto, economia e sociologia, provenienti da vari dipartimenti dell’Ateneo e dalla Fondazione Agrion.

La direzione del master è affidata alla professoressa Elisa Gamalero, e il programma è stato sviluppato grazie al supporto di Confagricoltura che mira a formare professionisti e decisori capaci di affrontare la complessità delle sfide attuali, traducendo i principi di One Health in strategie e modelli agroalimentari sostenibili. Il professor Lingua ha espresso gratitudine alla presidente di Confagricoltura Alessandria, dottoressa Paola Sacco, per la collaborazione avviata nel tempo, partendo dal “Food and Science Festival” fino a questo nuovo percorso formativo.

Borse di studio e sostegno da Confagricoltura

Il master riceve anche il sostegno di Confagricoltura Alessandria, che offre alcune borse di studio per i partecipanti. La presidente Paola Sacco ha dichiarato: “Il contributo di Confagricoltura Alessandria per le borse di studio è reso possibile attraverso Senior – L’Età della Saggezza, grazie ai fondi del 5 per mille provenienti dai nostri pensionati. Per noi, imprenditori agricoli, è un modo per incentivare le nuove generazioni a investire in formazione, innovazione e ricerca scientifica.”

Le tematiche affrontate sono già al centro del “Food and Science Festival” di Mantova e, ad Alessandria, attraverso laboratori legati all’evento. La presidente ha evidenziato l’importanza della collaborazione con l’Università del Piemonte Orientale e il professor Guido Lingua, sottolineando come l’agricoltura sia un elemento chiave dell’approccio One Health. Questa partnership rappresenta un motivo di orgoglio e un passo importante verso un futuro sostenibile.

Informazioni per l’ammissione

Per chi fosse interessato a partecipare, è fondamentale rispettare le scadenze previste. Le domande di ammissione al master in “One Health: Agricoltura e Ambiente” devono essere inviate entro il 31 ottobre 2026. Questa è un’opportunità unica per chi desidera approfondire tematiche cruciali e contribuire attivamente a un futuro più sostenibile e consapevole.