Spettacoli all'Università degli Studi di Udine: il 25 e 26 luglio, piazza Unità d’Italia a Trieste ospiterà i concerti dei Gorillaz e degli Eiffel 65.

In occasione di questi eventi, sarà presente un’iniziativa innovativa dell’Università di Udine, il ‘modulo della tranquillità’, che continua la sua sperimentazione. Questa iniziativa è stata lanciata per la prima volta durante il concerto dei Duran Duran, tenutosi l’11 luglio scorso a Villa Manin di Passariano, e ha suscitato un notevole interesse tra il pubblico.

Il ‘modulo della tranquillità’ è concepito come uno spazio neutro di decompressione, ideale per i grandi eventi. Si tratta di una struttura mobile progettata per attenuare le sollecitazioni sonore e visive tipiche degli eventi con alta affluenza di persone. All’interno, il modulo è arredato con materiali fonoassorbenti e tessuti studiati per garantire un comfort ottimale, riducendo l’impatto ambientale di tali manifestazioni.

Questa struttura, ricavata da un container di dimensioni 6 metri di lunghezza, 2,5 metri di larghezza e 3 metri di altezza, è facilmente trasportabile e si adatta a diversi contesti. Il modulo sarà disponibile per tutta la durata dei concerti, offrendo un’opportunità di pausa e relax ai partecipanti. È importante sottolineare che si tratta di un prototipo, un progetto in fase di sviluppo che potrà essere migliorato grazie al feedback degli utenti.

Il progetto Space e la sua importanza

La sperimentazione del ‘modulo della tranquillità’ fa parte del progetto Space, coordinato dall’Università di Udine, sotto la direzione di Alberto Cervesato e Nicla Indrigo. L’obiettivo principale di Space è quello di migliorare l’accessibilità, l’inclusione e la sicurezza durante i grandi eventi. Questo progetto ha il suo fondamento nel Laboratorio Dalt del Dipartimento Politecnico di ingegneria e architettura, dedicato all’accessibilità ambientale e guidato da Christina Conti.

Space è realizzato in collaborazione con Eps Italia, una società benefit che si occupa di ricerca applicata sull’accessibilità degli eventi di massa, e riceve supporto da La Cividina. Inoltre, questa iniziativa è frutto di un lavoro sinergico con il Centro regionale d’informazione su barriere architettoniche e accessibilità (Criba) e la Consulta regionale delle persone con disabilità e delle loro famiglie del Friuli Venezia Giulia.

Obiettivi e benefici del modulo di tranquillità

Il ‘modulo della tranquillità’ rappresenta un passo significativo verso la creazione di eventi più accessibili e confortevoli. La sua funzione non si limita a offrire un rifugio dal caos del concerto, ma mira anche a promuovere una maggiore consapevolezza sull’importanza dell’accessibilità e del benessere durante manifestazioni di grande portata.

Grazie a questo progetto, gli organizzatori possono raccogliere dati e feedback su come migliorare ulteriormente l’esperienza dei partecipanti, contribuendo così a una continua evoluzione delle pratiche di inclusione nei grandi eventi. La co-progettazione con il pubblico è un aspetto cruciale, poiché permette di adattare il modulo alle reali esigenze degli utenti.

Conclusione e prospettive future

Il ‘modulo della tranquillità’ è più di un semplice esperimento; rappresenta un approccio innovativo alla gestione degli eventi affollati, con un focus sulla salute e il benessere dei partecipanti. La collaborazione tra università, enti pubblici e privati è fondamentale per sviluppare ulteriormente questa iniziativa e far sì che diventi un modello replicabile in altri contesti. L’obiettivo finale è creare un ambiente inclusivo e sicuro per tutti, rendendo i concerti e altri eventi pubblici un’esperienza positiva e accessibile.