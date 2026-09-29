Il mondo del lavoro italiano offre nuove opportunità grazie ai recenti bonus assunzioni regionali.

Queste misure mirate sostengono le imprese che inseriscono in organico figure specifiche, cercando di contrastare la disoccupazione. Analizziamo le agevolazioni attive in Friuli Venezia Giulia e in Calabria, fondamentali per comprendere le dinamiche occupazionali attuali.

Le politiche attive del lavoro si concentrano spesso su categorie fragili, come gli over 60 o i lavoratori in condizioni di svantaggio. Attraverso fondi europei, le amministrazioni locali finanziano contributi diretti o coperture salariali. Tali iniziative rappresentano un sostegno concreto per le aziende che decidono di investire sul capitale umano.

In Friuli Venezia Giulia, l’attenzione del bonus assunzioni è rivolta alla fascia d’età più matura, con un contributo specifico per chi assume disoccupati sopra i sessant’anni. Si tratta di un incentivo pensato per favorire il reinserimento professionale di persone vicine all’età pensionabile, spesso escluse dai processi di selezione aziendali tradizionali.

Parallelamente, la Regione Calabria promuove il bando Dunamis, destinato a favorire assunzioni stabili per diverse categorie di lavoratori svantaggiati. Il progetto punta a incrementare il tasso occupazionale locale, offrendo coperture economiche rilevanti per le imprese che scelgono di stabilizzare il personale, inclusi i giovani under 35 anni.

Come funziona il bonus assunzioni: sostegno all’occupazione over 60 in Friuli Venezia Giulia

Il Friuli Venezia Giulia ha stanziato un contributo a fondo perduto di 2.500 euro per ogni datore di lavoro che assuma persone over 60. Il requisito fondamentale è che il lavoratore risulti disoccupato e sia residente o domiciliato nel territorio regionale, garantendo così un impatto positivo sull’economia locale.

Possono richiedere il bonus assunzioni diversi soggetti privati, tra cui imprese, cooperative, associazioni, fondazioni e professionisti, purché abbiano una sede operativa in regione. Senza questo requisito territoriale, la domanda non può essere accolta. L’obiettivo è incentivare l’assunzione di profili esperti che faticano a trovare una nuova collocazione professionale nel mercato.

Il contratto di lavoro deve essere subordinato, anche part-time, purché l’orario non sia inferiore al 70% del tempo pieno. La durata minima prevista è di sei mesi. È obbligatorio informare il neoassunto che il sostegno economico deriva dai fondi europei del programma FSE+ 2021-2027, rientrando nel regime de minimis.

La procedura di richiesta è interamente digitale e gestita tramite il portale regionale. Le domande possono essere inviate sia prima che dopo l’assunzione, rispettando però la scadenza del quindicesimo giorno del mese successivo all’inserimento lavorativo. Il termine ultimo per partecipare a questo bando è fissato al 31 agosto 2026.

Modalità di presentazione e documentazione richiesta

Per accedere alla piattaforma online del bonus assunzioni, i datori di lavoro devono utilizzare le credenziali di identità digitale come SPID, CIE o CNS. La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa o dal professionista stesso. È cruciale verificare la corretta compilazione di ogni campo per evitare inammissibilità della richiesta presentata.

La documentazione da allegare include la dichiarazione del lavoratore, le informazioni sulla titolarità effettiva e i documenti d’identità dei firmatari. Se il lavoratore è cittadino extra UE con permesso in scadenza, va inserito il kit postale per il rinnovo. Le firme digitali devono essere conformi al regolamento europeo EIDAS vigente.

Per dubbi o chiarimenti tecnici, la Regione ha nominato referenti dedicati come Danja Bagon e Stefano Rigo. È possibile contattare gli uffici tramite email o PEC ufficiale. La trasparenza nel monitoraggio dei dati è essenziale, poiché l’utilizzo di fondi europei richiede una rendicontazione precisa e puntuale di ogni operazione effettuata.

Opportunità lavorative e bandi in Calabria

Il bando Dunamis in Calabria supporta le imprese che assumono a tempo indeterminato lavoratori disoccupati, svantaggiati o con disabilità. L’assunzione deve comportare un incremento netto del numero di dipendenti rispetto alla media dell’anno precedente. L’iniziativa mira a rafforzare il tessuto produttivo regionale, agevolando l’ingresso di figure fragili nel mercato.

Le aziende possono partecipare al bonus assunzioni anche se non hanno sede in Calabria, a patto che l’attività lavorativa si svolga prevalentemente sul territorio. Sono esclusi settori specifici come la pesca o la produzione agricola primaria, secondo i regolamenti UE. Il bando incentiva anche il remote working per favorire flessibilità e inclusione.

La dotazione finanziaria complessiva ammonta a 35 milioni di euro, suddivisi tra diverse azioni operative. Una parte significativa, pari a 15 milioni, è destinata specificamente all’occupazione dei giovani fino a 35 anni. Queste risorse rappresentano una leva strategica per combattere la disoccupazione giovanile e favorire la stabilità contrattuale locale.

L’incentivo copre i costi salariali per periodi variabili: fino a 12 mesi per lavoratori svantaggiati e fino a 24 mesi per chi ha disabilità. Il rimborso può arrivare al 50% della spesa per i primi e al 75% per i secondi, rispettando i limiti imposti dalla normativa comunitaria vigente.

Le istanze del bonus assunzioni vanno inoltrate esclusivamente tramite la piattaforma di FinCalabra S.p.A., seguendo l’ordine cronologico di arrivo fino a esaurimento fondi. È obbligatorio utilizzare le PEC indicate per le comunicazioni ufficiali, evitando altri canali che non verranno presi in considerazione. Questa procedura a sportello garantisce rapidità nella gestione delle risorse disponibili.