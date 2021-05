Verifica estrazione MillionDAY di oggi 31 maggio 2021 in diretta da qui: numeri vincenti del concorso di stasera.

Sul sito ufficiale del gioco sono riportate numerose informazioni che riguardano le estrazioni Million Day di oggi. Sulla pagina dedicata alla lotteria a premi sono elencati quali sono i premi e le vincite assegnate nell’ultima settimana che si è conclusa. Nessuno è riuscito ad aggiudicarsi il premio di prima categoria negli ultimi sorteggi. Neppure nel concorso di ieri domenica 30 maggio ci sono state schedine fortunate tanto da assegnare l’ambito jackpot. E così si torna a giocare all’estrazione Millionday 31 Maggio 2021 per il milione numero 170. Un mese che si conclude comunque in positivo per la lotteria. E prima di concentrarci sui risultati relativi a questo lunedì sera, ricordiamo brevemente dove sono state realizzate le ultime vincite milionarie. Ma anche quali sono state le combinazione vincenti, le ricevitorie in cui c’è stata la convalida determinante ed il giorno del sorteggio corrispondente.

Estrazione MillionDAY di oggi 31 maggio 2021: numeri vincenti del concorso di stasera

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 19 26 27 33 40

In Sicilia, esattamente a Palermo come avvenuto lo scorso anno, grazie ai numeri giocati: 3, 4, 30, 53, 55 nella ricevitoria in via Enrico Albanese il giorno 9 maggio. Poi la dea bendata ha fatto tappa in Toscana, esattamente a Livorno dove i numeri giocati sono stati 1, 6, 20, 27, 30 nella ricevitoria in Via del lavoro, il giorno 8 Maggio 2021. Poi è stata la volta della Calabria, esattamente a Luzzi in provincia di Cosenza, con i numeri giocati: 16, 24, 31, 35, 40 in via Sila.

Le ultime due vincite realizzate nel mese di Maggio, sono quelle della Campania, esattamente nel Comenune Pollena Trocchia in provincia di Napoli. I numeri giocati sono stati 4, 11, 19, 53, 55, presso la ricevitoria in via Calabrese il giorno 7 Maggio 2021. Nella stessa giornata la fortuna ha fatto capolino in Veneto, a Cologna Veneta in provincia di Verona. Anche qui i numeri giocati sono stati 4, 11, 19, 53, 55. Il colpo grosso è stato realizzato questa volta presso la ricevitoria in Piazza Mazzini Giuseppe.