Estrazione MillionDAY oggi 11 maggio 2021: combinazione vincente

Verifica estrazione MillionDAY oggi 11 maggio 2021 in diretta: combinazione vincente del concorso di questa sera.

L’estrazione Million Day 11 maggio 2021 mette in palio il 169º milione di euro. I numeri vincenti della lotteria di Lottomatica anche questa sera potrebbero rivelarsi decisivi per qualcuno dei fortunati scommettitori che prenderà parte al concorso odierno. Sul sito ufficiale del concessionario di gioco del Lotto sono elencati tutti i premi di prima categoria vinti fino ad oggi. E quello che si è appena concluso, è stato un fine settimana decisamente fortunato! Infatti sono stati ben in 4 a diventare milionari. Venerdì 7 sabato 8 e domenica 9 maggio sono state registrate ben quattro vincite totali, che hanno toccato diverse regioni d’Italia. Le regioni fortunate in questione sono Campania, Veneto, Calabria, Toscana. Nonostante il calo che ha interessato il settore dei giochi, sono in 22 i milionari dall’inizio dell’anno e 168 dal lancio del gioco.

Estrazione MillionDAY oggi 11 maggio 2021: previsioni e numeri vincenti del concorso

L’appuntamento con i numeri vincenti si terrà come sempre alle 19.00. L’aggiornamento in tempo reale consentirà di poter scoprire subito quali sono i numeri usciti stasera. L’attesa è tanta per i giocatori che hanno investito un euro sulla loro buona sorte. Tanto vale la convalida della combinazione giocata. Ma per non recarsi tutti i giorni in ricevitoria ricordiamo che il regolamento prevede la possibilità di abbonare la stessa giocata anche fino ad un massimo di 20 concorsi consecutivi. Il prossimo sorteggio si terrà domani alle 19,00. I risultati dei precedenti concorsi sono segnalati su Controcampus.it o nell’archivio ufficiale Lottomatica.

Fin dal suo esordio il gioco si è rivelato di successo, tanto che cresce sempre di più l’adesione alle estrazioni Million day di oggi. Di certo il basso costo della giocata minima e la possibilità di vincere indovinando anche solamente due numeri vincenti, hanno contribuito ad accrescere la popolarità del gioco.