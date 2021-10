Chi è Valerio Rossi Albertini oggi: età fidanzate, moglie e figli

Dal CNR a Ballando con le Stelle, chi è Valerio Rossi Albertini oggi: biografia, età, altezza, peso fisico, fidanzata, moglie, figli, genitori e vita privata del fisico italiano.







Laureato in Fisica all’Università La Sapienza di Roma con indirizzo nucleare. Consegue subito dopo un dottorato, divenendo il primo dottore di ricerca in Scienza dei materiali in Italia.

Fa parte del Consiglio Nazionale delle Ricerche presso l’Istituto di Struttura della Materia.

E’ anche uno dei sei membri del comitato ESS-Italia e svolge attività divulgativa per il CNR di cui è rappresentante in televisione e per gli organi di stampa.

E’ docente di chimica-fisica dei materiali presso il Dipartimento di Chimica della Sapienza e del corso di Teorie e Linguaggi della Comunicazione Scientifica presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Tor Vergata.

Nel 2021 entra ufficialmente nel cast di Ballando con le Stelle, come concorrente insieme ad altri vip come Valeria Fabrizi e Fabio Galante.

Nasce a Roma il 30 ottobre del 1963, sotto il segno zodiacale dello Scorpione. Non abbiamo informazioni sul suo peso e sulla sua altezza.

L’uomo ha un fascino indiscusso: occhi azzurri, cerulei, sguardo intenso e capelli brizzolati. Ha un fisico longilineo e tonico. Indossa spesso outfit dallo stile semplice e al contempo elegante.

Non ha tatuaggi. Ha una forte passione per esperimenti, nanotecnologie e le fonti di energia alternative. Oltre ad apparire spesso in tv, è anche noto nelle radio dove spesso interviene per approfondimenti scientifici.

Nel 2010 il suo nome è stato incluso nel “Who’s who in the world” il prontuario delle personalità di spicco di ogni Paese.

Il profilo Instagram di Valerio Rossi Albertini è attivo da poco, difatti vanta appena 1300 follower nonostante sia un personaggio pubblico conosciuto. L’uomo ha per ora condiviso soprattutto foto legate alla sua esperienza televisiva a Ballando con le Stelle.

Circa le sue origini non abbiamo informazioni. Cresce e studia sempre a Roma, dove tuttora vive. Non abbiamo informazioni sulla sua famiglia, nè se abbia fratelli o sorelle. Mantiene da sempre un profilo molto riservato.

Della sua vita privata non ci sono notizie, non conosciamo l’identità dell’ex fidanzata di Valerio Rossi Albertini, né se sia sposato o abbia figli.

Gli esperimenti di Albertini del CNR

Nonostante sia un importamte divulgatore del CRN Valerio Rossi Albertini chi è oggi, non è noto a tutti, ne tutti conoscono i suoi esperimenti e le sue attività di ricerca. Ripercorriamo la sua carriera e i suoi studi dagli esordi.

Si laurea in Fisica all’Università La Sapienza di Roma con indirizzo nucleare e si interessa alle nanotecnologie e le fonti di energia alternative.

Diviene il primo dottore in Italia di ricerca in scienze dei materiali.

Entra a far parte del Consiglio Nazionale delle Ricerche presso l’Istituto di Struttura della Materia. Con il team di studiosi si occupa di realizzare strumenti innovativi per la conversione dell’energia, grazie all’uso di materiali di nuova generazione.

È uno dei sei membri del comitato ESS-Italia, che coordina le attività di CNR, INFN e Sincrotrone di Trieste per la costruzione della nuova sorgente europea di neutroni (European Spallation Source) a Lund, Svezia.

Dal 2005 grazie alla sua attività scientifica il suo laboratorio è diventato anche uno tra i maggiori centri pubblici per studi con i raggi X.

Il suo impegno da fisico si contraddistingue per la battaglia per la “consapevolezza energetica”, opponendosi alle fazioni nuclearista e antinuclearista.

Da fisico Valerio Rossi Albertini chi è a Ballando con le stelle

Non solo per il suo impegno da fisico, chi è Valerio Rossi Albertini oggi lo sappiamo anche per via della sua partecipazione a Ballando con le Stelle. Del resto la sua partecipazione a programmi TV e ben nota.

Il fisico è autore di oltre 130 articoli scientifici, pubblicati su riviste internazionali ed è anche recensore di articoli su giornali scientifici prestigiosi.

Dal 2006 è membro del comitato di redazione della rivista LIVE, Ricerca Scientifica e Industria, edito dalla COPIT(Comitato di Parlamentari per l’Innovazione Tecnologica e lo sviluppo sostenibile) .

Svolge attività divulgativa per il CNR, impegnandosi ad avvicinare i giovani alla sfera della ricerca e delle scienze. Per tale ente è anche rappresentante in televisione e per la stampa, comparendo in diverse trasmissioni come divulgatore scientifico.

Sono note le sue apparizioni in diversi programmi Rai e Mediaset, in particolare è consulente scientifico della trasmissione UnoMattina Verde su Rai1.

Nel 2021 entra ufficialmente nel cast di Ballando con le Stelle, in onda a partire dal 16 Ottobre. L’uomo è in coppia con la ballerina Sara di Vaira.

Nella sua presentazione ufficiale rivela che la sua partecipazione ha uno scopo preciso: “Parlare della scienza del ballo, perché non c’è nessun ambito in cui non si possa applicare la scienza, per capire più a fondo il significato di quello che facciamo e di quello che vediamo”.

