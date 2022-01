Chi è Eleonora Abbagnato: età, altezza, marito, figli e spettacoli

Dalle origini e quando era piccola, chi è Eleonora Abbagnato oggi: biografia, età, altezza, peso, marito, figli, malattia della mamma, balletto e carriera dell'etoile.







Inizia a ballare sin da piccola. Esordisce in tv a 11 anni in un programma di Pippo Baudo. A 12 anni vince il DanzaEuropa e studia a Montecarlo nella scuola di Marina Bezobrazova.

Nel 1996 entra nel corpo di ballo dell’Opéra di Parigi. Qui è Coryphée nel 1999, Sujet nel 2000, Première Danseuse nel 2001 ed Étoile dal 28 marzo 2013.

Nel 2009 pubblica il suo libro autobiografico Un angelo sulle punte.

Diverse sono anche le sue apparizioni televisive: al Festival di Sanremo, a Ballando con le Stelle e come professoressa di Amici di Maria De Filippi come Natalia Titova.



A partire dal 2015 è direttrice del Balletto dell’Opera di Roma, inoltre è molto conosciuta per il suo balletto con Roberto Bolle.

Ma parlarci di lei non saranno solo i suoi spettacoli e il suo balletto con Roberto Bolle

Chi è Eleonora Abbagnato oggi: età, altezza, peso, origini, marito, figli e vita privata della ballerina

Per scrivere una biografia e sapere chi è Eleonora Abbagnato, Instagram, Facebook e diverse apparizioni in programmi tv come Verissimo, ci saranno utili per scoprire innanzitutto età altezza, peso, origini, vita privata, marito e figli della ballerina.

Nasce a Palermo il 30 giugno del 1978, sotto il segno zodiacale del Cancro. E’ alta 170 cm e pesa circa 52 kg.

Ha un fisico perfetto, longilineo. Ha lunghi capelli biondi ed occhi verdi. Ama lasciare l’incarnato ed il viso naturale, truccandosi in maniera leggera. La ballerina ha uno stile classico, sobrio. Indossa spesso lunghe vesti raffinate e di solito si acconcia i capelli in uno chignon ben curato.

Le sue passioni più grandi sono, oltre la danza, anche il teatro e gli animali. Ha un cagnolino di nome Mario che spesso ritrae nelle sue foto. Uno dei suoi idoli maggiori è Carla Fracci. La ballerina è anche molto attiva nel sociale. Di recente, in collaborazione con otbfoundation ha promosso il progetto “Ripartiamo” per aiutare i giovani ballerini che vivono le conseguenze della crisi determinata dall’emergenza sanitaria.

Il profilo Instagram di Eleonora Abbagnato è seguito da circa 117 mila follower. La ballerina condivide video e foto che la ritraggono sul palcoscenico, durante le varie esibizioni. Pubblica anche scatti di iniziative o shooting per cui posa, sponsorizzando brand o marche. Pur essendo molto riservata, condivide anche foto con i figli e con il marito.

Circa le sue origini sappiamo che è nata a Palermo ma trascorre gran parte della sua vita fuori per inseguire i suoi sogni. E’ molto legata alla sua famiglia. Il padre, Elio, è stato dirigente del Palermo negli anni ’80, mentre suo zio è Pietro Lo Monaco, noto dirigente sportivo. La mamma Piera, aveva un negozio di abbigliamento. Recentemente, a causa della malattia della madre, decide di lasciare definitivamente Parigi per starle più vicino.

Della sua vita privata e sentimentale, sappiamo che è sposata, il marito di Eleonora Abbagnato è Federico Balzaretti, con cui ha due figli, Julia, nata nel 2012, e Gabriel, nel 2015. La coppia si è conosciuta nel 2008 ed è convolata a nozze nel 2011. La loro è una famiglia allargata in quanto il marito ha altre due figlie, avute da una precedente relazione: Lucrezia e Ginevra.

Formazione, titoli di studio della ballerina Abbagnato

Formazione, titoli di studio della ballerina Abbagnato

Si avvicina alla danza sin da piccola, frequentando la scuola di ballo di Marisa Benassai, vicina al negozio di abbigliamento della madre. A 8 anni inizia a danzare e ad 11 anni esordisce in tv in un programma di Pippo Baudo. Già a 12 anni si trasferisce a Montecarlo per studiare nell’Accademia di Danza Princesse Grace.

A 13 anni è in tourneè tra Marsiglia e Parigi con La Bella addormentata nel bosco di Roland Petit, nel ruolo di Aurora da bambina. La sua carriera è in ascesa: viene ammessa alla Scuola di danza dell’Opéra di Parigi, dove si diploma a soli 16 anni.

Qui raggiunge i successi più grandi: diviene Coryphée nel 1999, Sujet nel 2000, Première Danseuse nel 2001 ed Étoile nel 2013. A soli 23 anni diviene così prima ballerina.

Nel 2015 è diventata la più giovane ballerina ad essere nominata direttrice del corpo di ballo dell’Opera di Roma.

A partire dal 2020 decide di lasciare l’Opéra di Parigi a causa della malattia della madre, per starle vicino. “Ho altri progetti, smettere da un giorno all’altro è troppo violento”.

Da Ballando con e Stelle ad Amici, Eleonora Abbagnato chi è oggi in tv

Raccontiamo in breve anche le sue apparizioni in tv.

Nel 2001 prende parte al video di musica dance Little Scare, mentre nel 2005 è nella seconda parte dello spettacolo Ma chi ce lo doveva dire? di Ficarra e Picone.

Il suo esordio di attrice arriva nel 2007 con Il 7 e l’8 di Ficarra e Picone. Partecipa poi come ballerina in una puntata della quarta edizione di Ballando con le stelle.

Nel 2008 e nel 2013 è a Sanremo nella giuria di qualità per i “Campioni”. E’ invece accanto a Paolo Bonolis al Festival di Sanremo alla conduzione alla seconda serata nel 2009.

Partecipa anche ad Amici di Maria come direttore artistico dei blu nel 2013, in sostituzione di Miguel Bosè, mentre nel 2017 è giudice del serale.

Nel 2021 è anche ospite a Verissimo, dove parla non solo della malattia della madre, ma anche della loro storia e dell’amore per i loro quattro figli.

