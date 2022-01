Chi è Sara Ricci oggi: età, altezza, marito, figli e vita privata

Volto noto di Vivere, chi è Sara Ricci oggi: biografia, età, altezza, fidanzato, carriera, vita privata dell'attrice e il storia del suo rapporto di amicizia con Paolo Calissano.







Studia recitazione presso la scuola teatrale La scaletta.

Debutta come attrice di teatro per alcuni spettacoli d’avanguardia come Le notti bianche (1990/91).

Recita per il grande schermo con i film Al di là delle nuvole nel 1995. A seguire la vediamo in Cosa c’entra con l’amore e Fratelli coltelli entrambi del 1997.

Acquisisce notorietà grazie alla fiction di Canale 5 Vivere, in cui recita accanto a Davide Silvestri dal 1999 al 2002 e poi dal 2004 al 2007.

Negli anni a seguire compare in diverse fiction italiane, tra cui Don Matteo, Provaci ancora Prof, Il Paradiso delle Signore e Il Maresciallo Rocca. Dal 2018 è nel cast di Un Posto al Sole.

Era molto legata all’attore Calissano, scomparso prematuramente nella notte tra il 30 e 31 Dicembre 2021.

Ma parlarci di lei non saranno solo film e fiction o il suo rapporto con Paolo Calissano, Sara Ricci chi è oggi, dove vive, quanti anni ha, origini, con chi è fidanzata e carriera dell’attrice, sarà la sua biografia a rivelarcelo.

Chi è Sara Ricci oggi: biografia, età, altezza, peso, origini, madre, padre, marito, figli e Instagram

Per scrivere una biografia e sapere chi è Sara Ricci, Instagram, Facebook e l’intervista a Verissimo su Paolo Calissano, ci saranno utili per scoprire innanzitutto età, altezza, peso, origini, vita privata, compagno e figli, dell’attrice.

Nasce a Roma il 27 Novembre 1968 sotto il segno zodiacale del Sagittario. E’ alta 172 cm e pesa circa 60 kg.

L’attrice ha occhi scuri, lunghi capelli mori mossi e sguardo intenso. Ha un fisico longilineo, sinuoso. Ama indossare abiti che le mettono in evidenza le giuste forme del suo corpo. Non ama truccarsi in maniera pesante, prediligendo un trucco che le evidenzia l’incarnato naturale.

Tra le sue passioni, il vino ed il buon cibo, difatti fonda un corso di sommelier. Ha un carattere esuberante, vivace ma anche introspettivo. Oltre alla recitazione, sin da piccola prende lezioni di danza, dai 14 ai 21 anni.

Il profilo Instagram di Sara Ricci è seguito da circa 51 mila follower. L’attrice ama condivide scatti riguardanti novità lavorative, come partecipazioni a programmi tv o film. Non rinuncia a mostrarsi in abiti sensuali, condividendo foto di shooting in intimo, oppure coperta da lenzuoli. Spesso pubblica anche foto sul set o dietro le quinte con amici e colleghi.

Circa le sue origini sappiamo che è nata e vissuta a Roma. Spesso parla dei suoi genitori, rivelando che ha preso molto del suo carattere dal padre. Era molto legata alla madre che, purtroppo soffriva di depressione ed è venuta a mancare nel 1999. E’ la più piccola della sua famiglia, ma non sappiamo quanti fratelli abbia.

Della sua vita privata sappiamo che è attualmente single, l’ex fidanzato di Sara Ricci è Gianluca Ciufferi, con il quale è stata legata per circa 15 anni. In passato la donna è stata fidanzata con il conduttore Beppe Convertini e con il collega di set Alessandro Preziosi. Dichiara di non aver mai avuto il desiderio di far figli per paura di farli soffrire come lei stessa ha sofferto nel periodo di depressione della madre.

Formazione, titoli di studio dell’attrice di Vivere Ricci

Nonostante sia molto conosciuta per via della fiction Vivere, protagonista insieme a Paolo Calissano, Sara Ricchi chi è oggi professionalmente, formazione, titoli di studio e carriera nel mondo dello spettacolo, non tutti li conoscono. Ripercorriamo i suoi esordi.

Sin da piccola prende lezioni di danza e poi di recitazione presso la scuola teatrale La scaletta. Partecipa ai suoi esordi anche a diversi stage come quelli con Peter Brooke del Living Theatre.

Comincia a recitare in spettacoli teatrali d’avanguardia, come Le notti bianche (1990/91) e L’uomo che scopre la verità (1992/93). Presso il Teatro Nuovo di Roma recita anche in testi classici come la tragedia di Euripide Le troiane, rappresentata nel 1993.

Esordisce al cinema nel 1992 nel film La villa del venerdì. In seguito recita in Al di là delle nuvole (1995) , Fratelli coltelli, Cosa c’entra con l’amore, Asino chi legge, tutti del 1997.

Oltre al cinema e alla tv fra i suoi lavori vi sono shooting e l’essere testimonial di diverse marche e brand famosi come Sisley. Nel 2003 posa per il calendario del mensile Maxim, apparendo senza veli.

Film e fiction, Sara Ricci chi è oggi in tv

Non solo per la sua carriera al cinema, Sara Ricci chi è oggi in tv lo sappiamo anche grazie all’intervista rilasciata a Verissimo in cui in particolare ha parlato del suo rapporto speciale con Calissano. Conosciamola brevemente nei suoi ruoli televisivi e al cinema.

Il vero successo arriva difatti con la tv. Esordisce sul piccolo schermo nel 1997 con il film Il nostro piccolo angelo. Seguono Deserto di fuoco, Sotto la luna, rispettivamente del 1997 e del 1998.

La popolarità arriva con la soap opera di Canale 5 Vivere, nella quale interpreta il ruolo di Adriana Gherardi dal 1999 al 2002, poi dal 2004 al 2007.

Negli anni successivi lavora in diverse fiction italiane, tra cui Don Matteo, Provaci ancora Prof , Il Paradiso delle Signore, Sotto copertura – La cattura di Iovine, Sotto copertura – La cattura di Zagaria e Il Maresciallo Rocca.

Dal 2018 è nel cast di Un Posto al Sole nel ruolo di Adele Picardi. Tra i suoi ultimi lavori vi è per la tv il film Weekend (2020) e per il cinema La santa piccola, (2021).

Viene invitata a Verissimo per ricordare l’attore scomparso, nonché collega di set. L’attrice rivela che l’uomo non voleva assolutamente morire. Ha poi precisato che il collega aveva davvero voglia di riscattarsi ed infatti per lui erano in arrivo nuove prospettive di lavoro.

Secondo l’attrice il malessere del collega era nato già ai suoi primi anni di vita e quindi la causa sarebbe legata proprio ai genitori. Ha poi sottolineato il tipo di rapporto che li univa: “Siamo stati una coppia molto amata dal pubblico. Tra di noi c’è stato un grande amore del tipo ‘amicale”.

