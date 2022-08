Chi è Rossella Erra: età, altezza, peso, marito, figli, madre e padre

Da Detto Fatto a Ballando con le Stelle, chi è Rossella Erra oggi: età, altezza, peso, marito, figli, madre e padre dell'ambasciatrice del popolo.







E’ una presenza fissa nello studio di Caterina Balivo, nella trasmissione Vieni da me. Opinionista in diversi programmi come Detto Fatto insieme a Carla Gozzi. “Antigiurata” de Il Cantante Mascherato.

Dal 2021 è invece “ambasciatrice del popolo” a Ballando con le stelle di Milly Carlucci.

Ma a parlarci di lei non sarà solo Ballando con le Stelle, Rossella Erra chi è oggi, quanti anni ha, quanto pesa, altezza, origini, marito, figli, madre e padre, sarà la sua biografia a dircelo.

Chi è Rossella Erra oggi: età, altezza, peso, fisico, origini, marito, figli, madre, padre e vita privata

Per scrivere una biografia e sapere chi è Rossella Erra, Instagram e Facebook, ci saranno utili innanzitutto per scoprire età, peso, altezza, origini, marito, figli, madre, padre e vita privata dell’ambasciatrice del popolo.

Nasce il 19 giugno del 1974 sotto il segno zodiacale dei Gemelli. Età 46 anni.

Ha occhi azzurri e capelli corti biondi. Fisico e sorriso carismatico. Sempre solare, intraprendente e classica personalità che trascina. Tutto ciò traspare anche dai suoi variegati e colorati outfit.

E’ esilarante, non le manda a dire. Esperta di gossip, si destreggia tra giuria e pubblico.

Il profilo Instagram di Rossella Erra è seguito da più di 170.000 followers e si definisce personaggio pubblico. Troviamo una miriade di scatti con abiti colorati, delle sue presenze nei talk show. Il profilo Facebook invece è privato e conta 2000 amici. Troviamo foto di famiglia e video in cui avvisa il pubblico delle serate che fa e nei programmi dove la troveremo.

L’opinionista, inoltre, è un’appassionata di letteratura e ha una cagnolina di nome Daisy. Circa la sua vita privata e sentimentale, sappiamo che è sposata da 18 anni, il marito di Rossella Erra è Attilio, ufficiale dell’esercito.I due si sono conosciuti nel 2000 durante una vacanza in Sardegna. Nel 2005 è nata l’unica figlia, Beatrice. Per l’opionista non è stato facile concepire la bambina. Con il marito si è sottoposta a molti esami, e proprio quando sembrava che non ci fossero più speranze, la piccola è arrivata.

Formazione e carriera dell’ambasciatrice del pubblico

Nonostante sia un volto noto in programmi come Ballando con le Stelle, Rossella Erra chi è professionalmente, sono in pochi a saperlo. Ripercorriamo la sua carriera e la sua formazione in breve.

Ha studiato nella sua città natale. Si è laureata in Economia del commercio internazionale e mercati valutari, e poi ha intrapreso la carriera di manager.

Per 20 anni è stata titolare di un’azienda specializzata nella formazione professionale, in progetti internazionali e master. Nel 2018 entra in conflitto con il suo socio di lavoro per cui decide di lasciare l’azienda. Senza lavoro cerca e trova su Facebook annunci di provini come spettatrice di alcuni programmi Rai. Da qui l’incontro con Caterina Balivo che cercava chi potesse intervenire nel corso delle puntate sui temi di gossip e fiction televisive.

Inizia così la sua ascesa come personaggio pubblico in televisione diventando volto fisso di parecchi programmi televisivi.

Da ambasciatrice del pubblico, Rossella Erra chi è oggi in tv

Da ospite di Detto Fatto a Ballando sotto le stelle, chi è oggi l’ambasciatrice del popolo, ne parla chiaramente la sua carriera televisiva.

L’ambasciatrice del popolo è riconosciuta dal pubblico per il suo debutto a Vieni da me, condotto da Caterina Balivo, che le ha permesso di ricostruirsi una nuova carriera dopo la chiusura dell’attività.

In seguito, è ospite fissa a Detto fatto di Bianca Guaccero, prima di entrare a far parte del cast di Ballando con le stelle. L’opinionista ha rilasciato, in merito all’entrata nel programma, alcuni dettagli sulla scelta di Milly Carlucci che la vuole per il ruolo da presidente dell’anti-giuria a Ballando con le Stelle.

L’approdo a Ballando con le stelle avviene grazie a Caterina Balivo, che quando invitò Milly Carducci a Vieni da me come ospite, riuscì a far incontrare l’opinionista con quest’ultima per mezzo di una lettera in cui parlava della perdita dolorosa della madre.

Ricoprire il ruolo da presidentessa dell’anti-giuria a Ballando con le stelle apre all’opinionista nuove opportunità. Spesso prende le parti dei concorrenti come avvenuto con Fabio Galante.

La strada si presenta anche in salita, come detto non mancano critiche. Non esita l’eclatante signora a riportare i commenti negativi ricevuti sui social, che riguardano soprattutto il suo fisico.

