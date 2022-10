Da Ti spedisco in convento al Grande Fratello, chi è Giaele De Donà: età, biografia, origini, marito e Instagram della giornalista e influencer.







Fashion blogger sin da giovanissima mentre frequenta l’Accademia del Lusso di Milano.

Imprenditrice, nel 2021 fonda un brand che porta le iniziali del suo nome. Successivamente apre un secondo brand e inizia a produrre solamente vestiti per donne musulmane. Realizza una collezione di Hijab.

Fa il suo esordio in tv su RealTime partecipando a “Ti spedisco in convento“. Nel 2022 è una concorrente del Grande Fratello Vip, insieme ad altri personaggi noti come Ginevra Lamborghini. Fanno molto discutere le sue dichiarazioni nella casa sul rapporto “aperto” che ha con il marito. Dice di non essere un problema il fatto che possano esserci altre donne per suo marito e altri uomini per lei. Hanno partecipato a scambi di coppia divertendosi.

Chi è Giaele De Donà: anni, altezza, fisico, origini, madre, marito e vita privata

Nasce il 13 ottobre del 1998 a Conegliano Veneto sotto il segno zodiacale della Bilancia. Il suo vero nome è Sofia. Alta, magra, lunghi capelli scuri. Bellissima, ha un fisico da fare invidia. La giovane è molto sicura di sé, e sembra un po’ altezzosa nei modi di fare. Ha qualche tatuaggio visibile ed è amante della moda.

Circa le sue origini, sulla famiglia non si hanno molte informazioni, sappiamo solo che ha un fratello di 19 anni.

Il profilo Instagram conta 115 mila followers. Il profilo è ricco di selfie, di shooting, foto in barca. La giovane ama ostentare sui social la sua vita agiata. Mostra il suo fisico mozzafiato, con tantissime fotografie anche in intimo.

Circa la vita sentimentale sappiamo che dopo quattro anni di fidanzamento, convola a nozze, il marito di Giaele De Donà è Bradford Beck con cui ha una figlia di nome Alessia.

Formazione e carriera di Giaele

La sua carriera inizia a soli 15 anni come modella. In questo periodo coltiva la sua passione come stilita e produttrice di moda.

Ha frequentato L’Accademia del Lusso a Milano.

A 21 anni fonda due brand che portano le iniziali del suo nome. Fonda anche un’altra azienda con la quale produce solo vestiti per donne musulmane. Realizza così una collezione di Hijab.

La sua carriera in televisione invece inizia partecipando al reality mandato in onda su Real Time, “Ti spedisco in convento“. E’ qui che si fa conoscere dal grande pubblico. Grazie a questo percorso, in molti hanno potuto conoscerla e amarla. Infatti è proprio qui che è nata la sua popolarità.

Nel 2022 è concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip. Nonostante però fosse molto amata nei reality precedenti, qui non sembra godere di molta simpatia tra il pubblico. Infatti nelle classifiche delle preferenze è sempre tra gli ultimi posti.

Da modella al Grande Fratello, Giaele De Donà chi è oggi in tv

Dopo anni passati a fare la modella e l’imprenditrice nel settore della moda, viene conosciuta come VIppona al Grande Fratello VIP.

Fin dal primo giorno la giovane ha fatto parlare di sé raccontando di vivere un matrimonio non convenzionale. Infatti racconta che lei e suo marito, un imprenditore americano Bradford Beck, non sono monogami, sono una coppia aperta. Questa cosa nasce da una cosa “forzata” spiega lei, dal momento che i due vivono insieme solo sei mesi all’anno. I restanti sei mesi, dichiara, che entrambi conducono una vita come se fossero single.

Durante il suo percorso all’interno della casa del Grande Fratello Vip, ha più volte manifestato perplessità circa un’altra concorrente, Antonella Fiordalisi, con la quale ci sono stati diversi litigi.

