Leonardo da Vinci “alla ricerca della madre perduta” al Bonci

Al Teatro Bonci di Cesena, Leonardo da Vinci "Alla ricerca della madre perduta" di Franco Pollini per la regia di Gabriele Marchesini.







Lo spettacolo, a ingresso gratuito, vede protagonista la madre di Leonardo che in un mondo ultraterreno, svela e non svela il mistero del suo figlio.

L’obiettivo è comunicare in forma piacevole e immediata i contenuti e i personaggi di una fase fondamentale della scienza moderna. La forma del Reading è una intervista immaginaria, uno scoop giornalistico, basato su notizie storiche e su originali ipotesi narrative.

La regia del reading è di Gabriele Marchesini che interpreterà anche la parte di Leonardo da Vinci. Mentre ci sarà una particolarità per i due ruoli femminili, la madre di Leonardo e l’intervistatrice.

Questi saranno infatti interpretati rispettivamente da Raffaella Marotti, responsabile del Laboratorio di Restauro della Strumentazione Scientifica nell’Università di Urbino Carlo Bo e docente della stessa materia nell’Università di Pavia. E da Sara Taglialagamba, direttrice della Nuova Fondazione Carlo Pedretti e continuatrice insieme a Margherita Melani, l’altra allieva di Carlo Pedretti, dei suoi studi leonardiani.

Non è la prima volta che sul Palcoscenico del Bonci agiscono ricercatrici e ricercatori, una sorta di “Compagnia Teatrale degli Scienziati”, nelle vesti di attrici ed attori. Seguendo l’idea che i testi di argomento scientifico possano essere interpretati da persone che svolgono professioni diverse da quelle teatrali. E che abbiamo una conoscenza specifica della materia e la profondità di un proprio percorso di ricerca.

È accaduto durante la precedente stagione con Processo alla bomba e con Intervista impossibile a Kurt Gödel dello stesso autore.

La peculiarità della ricostruzione di Leonardo data da Franco Pollini consiste nell’avere adottato la stessa prospettiva di cui si è già avvalso con modi non convenzionali e risultati molto efficaci nel caso della figura di Albert Einstein ne La sonata di Milena. Riletta attraverso le testimonianze della prima moglie Milena o Mileva Marić.

Nel caso di Leonardo il personaggio femminile protagonista è invece la madre, una figura molto meno conosciuta di Milena, della quale invece sappiamo parecchie cose. Questa pièce teatrale sotto forma di racconto si snoda attraverso un’intervista annunciata ma non realizzata. Ben poco è infatti dato di sapere sulla vera identità della madre di Leonardo.

Tuttavia, la famiglia di Ser Piero, padre di Leonardo e notaio molto conosciuto a Firenze, Bologna e perfino Venezia, si fece subito carico del bambino, quasi non avesse avuto una madre naturale.

Il nonno Antonio scrisse di suo pugno la memoria della nascita del primo nipote sull’ultima pagina di un protocollo notarile diventato un “libro di ricordi” della famiglia: “1452. Nacque un mio nipote figliuolo di ser Piero mio figliuolo a dì 15 aprile in sabato a ore 3 di notte”. Pur omettendo il nome della madre e la nascita come figlio illegittimo, Antonio fece battezzare il nipote il giorno successivo nel fonte battesimale della chiesa di Santa Croce a Vinci al cospetto di numerosi testimoni.

I volti di Caterina l’effigiata nelle numerose Vergine Maria

Solo poche notizie certe per un così importante ruolo: tra queste il nome, Caterina e la sua giovane età. Tanto che forse è proprio lei l’effigiata nelle numerose Vergine Maria, dai tratti estremamente giovanili e cariche di tenerezza, dipinte da Leonardo a Firenze.

Molte sono quindi le domande che non hanno ancora avuto una risposta. Alla luce delle ultime ricerche effettuate da Martin Kemp, sono da escludere le ipotesi sostenute in precedenza che Caterina fosse di origine orientale o che fosse una schiava, ed anche che fosse appartenente a una buona famiglia, forse decaduta e per questo ritirata a Vinci.

La ricerca archivistica condotta recentemente da Kemp e Pallanti ha invece confermato il patronimico, le umili origini e la condizione di orfana di quella Caterina di Meo Lippi che, all’età di circa sedici anni, nell’estate del 1451 incontrò a Vinci ser Piero. La giovane mamma ricevette una dote per sistemarsi e sposare un altro uomo, mentre il bambino fu cresciuto dalla famiglia paterna e dalla prima moglie di ser Piero, Albiera, che si prese cura di lui. Leonardo vide il padre sposarsi nel corso degli anni quattro volte e avere altri dodici figli.

Da Caterina all’immagine della madre di Leonardo Da Vinci

Ma su tutte queste diverse ipotesi il testo non prende una posizione definitiva. Lascia che scorrano come fiumi carsici sotto le apparenze di una vita vissuta, quella di Leonardo, sempre in fuga, sempre alla ricerca del ristoro di una stabilità che mai ha avuto e lascia che sia lo stesso Leonardo a far emergere sentimenti e legami mai chiaramente mostrati. Una vita così turbolenta, piena di avvenimenti, persone e obblighi non impedirono, pare ma anche su questo aleggia un mistero, a Leonardo e Caterina di ritrovarsi a Milano molto tempo dopo, come viene correttamente richiamato nel testo teatrale, così come il quarantenne Leonardo scriveva “Caterina venne a dì 16 di luglio 1493” per quello che doveva essere un ultimo saluto poiché l’anno seguente, nel 1494, avrebbe anche appuntato il pagamento delle “spese per la sotterratura di Caterina”.

Questa scarsità di informazioni lascia all’autore la piena libertà di costruire un’immagine della madre di Leonardo di rara efficacia emotiva. Senza entrare in alcun modo in conflitto con le ricostruzioni storiche più rigorose. In questo modo, l’idea di organizzare una pièce teatrale attorno a questa immagine femminile si pone da un punto di vista esterno. Nel senso che non interferisce rispetto alla sua formazione e crescita culturale. Ma al tempo stesso interno rispetto alla sua vicenda umana

Chi meglio di lei, priva di un’identità precisa ma con un ruolo così grande, potrebbe raccontarci come osservatrice privilegiata la vita e le vicende di questo tanto famoso e celebrato figlio? Lo farà? Svelerà i misteri dell’animo del più grande e tormentato uomo del Rinascimento?