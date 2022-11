Formazione vitivinicola Università di Udine: Laurea e Master

Trent’anni di formazione vitivinicola all'Università di Udine: corso di laurea triennale, laurea magistrale e in partenza nuovo Master.







Formazione vitivinicola dell’Università degli Studi di Udine: corso di laurea triennale

La laurea triennale in Viticoltura ed enologia ha una marcata connotazione internazionale.

Offre agli studenti opportunità di esperienze in altri Paesi e la possibilità del doppio riconoscimento del titolo di laurea con la Germania, l’Argentina e il Brasile. Grazie rispettivamente, alle convenzioni con l’Università di Geisenheim, l’Università Nazionale di Cuyo (Mendoza) e l’Istituto federale di educazione, scienza e tecnologia del Rio Grande do Sul (Bento Gonçalves).

ll percorso formativo è elaborato sulla base delle linee guida proposte dall’Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino (realtà intergovernativa costituita a Parigi nel 2001).

Le aree disciplinari riguardano l’intera filiera vitivinicola, con particolare attenzione alle tematiche di sostenibilità.

I laureati acquisiscono il titolo di Enologo, figura professionale cui competono, tra le altre, la direzione e la consulenza in aziende vitivinicole per la produzione e trasformazione dell’uva, la conservazione e la commercializzazione di vini e prodotti derivati e l’effettuazione di analisi microbiologiche e organolettiche.

La laurea magistrale

Oltre alla triennale, è possibile conseguire la laurea magistrale in Viticoltura, enologia e mercati vitivinicoli. Un corso realizzato in collaborazione con l’Università di Padova, l’Università di Verona e la Libera Università di Bolzano. Uno specifico accordo stipulato tra le Università di Torino, Udine e Hochschule Geisenheim University (Germania), riunite nel Consorzio TUG, prevede inoltre per lo studente la possibilità, con un percorso didattico misto, di ottenere il doppio titolo italiano e tedesco di laurea magistrale in Viticoltura, enologia e mercati vitivinicoli e Master of Science in Viticulture and enology Vitis-Vinum.

Master nella formazione vitivinicola Università di Udine

Il corso di laurea magistrale partecipa al consorzio internazionale EMaVE-Vinifera per il rilascio dell’European Master in Viticulture and Enology. Le lezioni del primo anno di questo master internazionale si svolgono in lingua inglese a Montpellier con il contributo di docenti dei vari partner; al secondo anno gli studenti si trasferiscono presso uno dei corsi di laurea magistrale degli altri partner per completare il biennio formativo.

Da quest’anno accademico, inoltre, sarà disponibile all’Università di Udine il master di I livello in Gestione della filiera vitivinicola.

Il corso – con 384 ore di didattica distribuite su due anni (tra gennaio e luglio). Intende soddisfare le richieste del settore produttivo di professionisti in grado di operare lungo tutta la filiera enologica. Integrando le conoscenze viticole ed enologiche classiche con competenze gestionali e digitali in ottica di sostenibilità.

Gli interessati hanno tempo fino alle 12 di mercoledì 7 dicembre per presentare la domanda di ammissione.