Chi è Rosanna Banfi oggi: età, altezza, marito, figli e Instagram

Dagli anni 80 a Ballando con le Stelle, chi è Rosanna Banfi oggi: biografia, età, altezza, figli, vita privata, marito, origini, padre e madre dell'attrice.

Attrice italiana, all’anagrafe il suo cognome è Zagaria. Insegue fin da subito la passione del padre, famoso attore e comico italiano, ritenuto uno degli interpreti più rappresentativi della commedia sexy all’italiana.

Esordisce al cinema agli inizi degli anni 80. Partecipa a fiction televisive Rai, per le quali è maggiormente ricordata. Raggiunge la popolarità con “Un medico in famiglia”.

Dopo un lungo periodo di pausa, torna sulle scene nel 2022, quando, sempre al fianco di suo padre, partecipa alla terza edizione de Il Cantante Mascherato e Ballando con le Stelle.

Non solo successi, anche momenti difficili nella vita dell’attrice come i problemi di salute che l’hanno riguardata. Ma a parlare di lei, non sarà solo la sua malattia, Rosanna Banfi chi è oggi, con chi è sposata, quanti figli ha, vita privata e professionale, sarà la sua biografia a rivelarcelo.

Chi è Rosanna Banfi oggi: biografia, età, altezza, marito, figli e vita privata dell’attrice

Per conoscere la biografia dell’attrice, e sapere chi è Rosanna Banfi, Instagram, Facebook come le sue puntate a Ballando con Le Stelle e intervista a Verissimo, ci saranno utili per scoprire, età, altezza, marito, figli e vita privata.

Nata a Canosa di Puglia, il 10 aprile 1963. Segno zodiacale Ariete. E’ alta 168 centimentri e pesa circa 57 chili. Taglio di capelli corto, caschetto, dal biondo al ramato, il colore nel corso degli anni è mutato spesso. Occhi chiari, luminosi e vispi, sorriso dolce, caldo, accogliente. Una bellezza quasi materna, senza pretese di ergersi a icona sexy, semplice, composta e raffinata. Animo ribelle.

Circa le sue origini, sappiamo che è figlia del famoso attore pugliese Lino B. La madre è Lucia Lagrasta. L’attrice cresce con la famiglia a Roma, dove frequenta varie scuole e accademie teatrali. Ha un fratello, Walter, a cui è molto legata.

L’attrice pur dichiarandosi sempre una persona riservata e poco propensa a mostrare alle telecamere momenti della sua quotidianità. Utilizza social come Facebook e Instagram, ove condivide scatti privati e conta oltre 100 mila followers in totale.

Circa la sua vita sentimentale, sappiamo che è sposata, il marito di Rosanna Banfi è l’attore Fabio Leoni, la coppia ha due figli, Pietro e Virginia. Leoni è attore e sceneggiatore, nonché autore di numerose fiction. La coppia, non ama parlare della loro vita privata.

La malattia della Banfi, chi era prima e come è cambiata

Come anticipato nella vita privata dell’attrice, non solo grandi successi ma anche una brutta malattia, Rosanna Banfi dal 2009 ha lottato contro un tumore al seno. Lo racconta il padre in una lunga intervista a La Vita in diretta nel 2009. “Mia figlia è stata operata per un tumore al seno e si è sottoposta a chemioterapia”. – Racconta -.

Un momento drammatico per lei e per tutta la sua famiglia, come è sempre una malattia. Dieci anni di lotta che però non cancellano il ricordo.

Soprattutto se a farlo riaffiorare ci pensano i cosiddetti “ricordi di Facebook”, quei contenuti che il social network selezione per riportarci indietro nel tempo. A dieci anni dalla malattia è la stessa attrice a volerla ricordare con una ricordi di FB. Viso è gonfio, è stanco; la testa, ormai senza capelli, è coperta da un cappello; la schiena curva indica tutta la fatica di sopportare un momento così complesso.

Grazie a cicli di chemioterapia, alla competenza dei medici, e anche allo straordinario affetto della sua famiglia, l’attrice è riuscita a sconfiggerlo e riemergere più forte e bella di prima.

Oggi è anche una testimonial per la prevenzione al tumore al seno. È diventata lei stessa ambasciatrice per Race for the Cure. Partecipa spesso a manifestazioni per la lotto contro questa difficile malattia.

Rosanna Banfi chi è oggi, ballando con le stelle e TV

Dal cinema, passando per le fiction a Ballando con Le Stelle, Rosanna Banfi oggi è certamente la sua carriera a raccontarcelo. Ripercorriamola in breve nella suo curriculum professionale.

Fin da ragazza come suo padre, si avvicina al mondo della recitazione. Nel 1982 viene accreditata col suo nome vero come assistente costumista nei film “Vai avanti tu che mi vien da ridere” e “Pappa e ciccia”.

Alla fine degli anni ottanta recita in alcuni film interpretati anche dal padre, come “Grandi magazzini” del 1986.

Sempre al fianco del padre ha partecipato a svariate fiction Rai, tra cui “Il vigile urbano”, “Angelo il custode”, “Raccontami una storia” e “Il padre delle spose”.

Nel 1998 entra a far parte del cast della fiction cult “Un Medico In Famiglia”, dove raggiunge la popolarità nel ruolo di Tea.

Non solo attrice, a ottobre del 2022 partecipa in qualità di concorrente a Ballando con le stelle. Nell’edizione precedente della trasmissione, a fianco del padre è stata ballerina per una notte.

La vediamo madrina delle Donne in Rosa e ogni anno partecipa alle Race for the Cure, un evento che riunisce migliaia di donne che, come lei, hanno affrontato la malattia.

Nel 2017, insieme al padre, l’attrice inaugura a Roma nel quartiere Prati un’orecchietteria, dove è ristoratrice. Insieme alla sua famiglia propone prodotti pugliesi.

Insomma, da figlia d’arte qual è, l’attrice è uno dei volti più amati della televisione italiana.

Dall’infermiera sbadata alla sorella amorevole e sfortunata in amore. I suoi sorrisi dolci, la sua capacità artistica e la vena comica innata. Probabilmente eredità di famiglia, le hanno fatto conquistare la fama sullo schermo. Altra conquista è l’affetto del pubblico che da anni continua a seguirla e sostenerla con piacere. Come la sorella maggiore, la zia o l’amica che tutti vorrebbero nella propria vita.

Anagrafica Principale Figlia del celebre Lino Banfi, eordisce al cinema agli inizi degli anni 80 diventando famosa grazie alla commedia all'italiana. Nel 98 entra nel cast di "un medico in famiglia" diventando popolare alle nuove generazioni. Dopo una lunga malattia ritorna sul piccolo schermo nel 2022 Nome e Cognome Rosanna Banfi Data di nascita 10/04/1963 Luogo di nascita Canosa di Puglia Professione Attrice