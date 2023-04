Chi è Andrea Piazzolla oggi: curriculum, origini, fidanzata e figlia

Ex Segretario di Gina Lollobrigida chi è Andrea Piazzolla oggi, biografia, curriculum, anni, altezza, fidanzata, figli, vita privata e lavoro.

Ex assistente della nota attrice Lollobrigida e amministratore unico della società “Vissi d’arte”, società che gestiva il patrimonio dell’attrice vincitrice della prima edizione del David di Donatello.

E’ al centro dell’attenzione occupando le prime pagine dei rotocalchi di gossip per via del suo intimo rapporto con l’attrice. Ha sostenuto di aver vissuto un rapporto di rispetto reciproco con la diva e di non aver mai discusso del suo testamento in sua presenza. Tuttavia, attualmente è coinvolto in due processi giudiziari per circonvenzione di incapace relativi al testamento della Lollobrigida.

Dalla sua biografia al suo curriculum, Andrea Piazzolla chi è oggi, quanti anni ha, se e con chi è sposato, figli e che lavoro fa oggi, è lui stesso a raccontarlo in una lunga intervista a Verissimo.

Chi è Andrea Piazzolla oggi: biografia, curriculum, età, origini, famiglia, genitori, fidanzata e figlia

Per conoscere la biografia del manager e sapere chi è Andrea Piazzolla, Instagram, Facebook e l’intervista a Verissimo ci aiuteranno a conoscere età, altezza, origini, dove vive, compagna, figlia e lavoro del manager.

Nato nel 1987, è una persona dall’aspetto curato ed elegante. Il suo sguardo vispo è accompagnato da una barba corta sempre ben curata, che gli conferisce un’aria sofisticata. I suoi capelli, corti e mossi, sono sempre pettinati con cura. Il suo stile è sempre impeccabile e si veste con gusto, mostrando una predilezione per l’eleganza. Sorriso smagliante che gli illumina il volto. In sintesi è una persona attenta all’immagine e alla cura di sé, dotata di un fascino naturale e di una personalità intrigante.

Essendo una persona molto riservata, non è presente sui social, non riusciamo a trovare nessun profilo Instagram di Andrea Piazzolla, né tanto meno Facebook e Twitter.

L’attuale fidanzata di Andrea Piazzolla è Adriana Prestipino Giarritta con cui ha avuto una figlia, Gina. Prima dell’attuale compagna ha avuto una relazione con Sara Urriera, che ha conosciuto in una gelateria, la donna intraprese una battaglia legale contro il manager che non voleva riconoscere un figlio avuto insieme. La paternità del bambino è poi confermata tramite test del DNA. L’uomo viene citato in giudizio poiché non avrebbe mai pagato gli alimenti.

Ex manager di Gina Lollobrigida Piazzolla a Verissimo

Dal suo lavoro con Gina Lollobrigida alla sua storia d’amore con la sua attuale fidanzata, Andrea Piazzolla chi è oggi, è lui stesso a raccontarlo a Silvia Toffanin alle telecamere di Verissimo.

Durante l’intervista ha raccontato di come abbia incontrato per caso Gina Lollobrigida, senza essere consapevole della sua fama, della sua storia. Non seguendo la televisione, era a conoscenza solo del personaggio della fatina di Pinocchio, che gli era stato raccontato dalla maestra all’asilo e che aveva sognato diverse volte.

Quando finalmente ha incontrato Gina Lollobrigida nel 2009, sapeva di dover incontrare la signora, ma non aveva fatto il collegamento con la fatina di Pinocchio fino a quando gli è stato detto. In quel momento, ha visto questo incontro come un segno del destino.

In seguito, ha iniziato a collaborare con Gina Lollobrigida grazie ai contatti che aveva ottenuto durante il suo soggiorno a Dubai.

Dopo aver incontrato alcune persone, gli fu suggerito di lavorare con un’attrice internazionale e scultrice che voleva organizzare una mostra negli Emirati Arabi.

Il manager ha iniziato a lavorare con lei a distanza per mesi, finché non è tornato a Roma, dove trascorreva già gran parte del suo tempo con l’attrice. A quel punto, Lollobrigida gli ha offerto la possibilità di vivere nella sua abitazione romana.

Ha spiegato che lui e Gina Lollobrigida hanno instaurato un rapporto “simbiotico” basato sul reciproco rispetto e della cura. Lui si prendeva cura della diva fin dalle prime ore del mattino, assicurandosi che tutto fosse sotto controllo e che avesse trascorso la notte nel migliore dei modi. Questo rapporto era difficile da spiegare e comprendere perché coinvolgeva una diva famosissima e un giovane fortunato che aveva l’onore di starle accanto.

Questo rapporto non ha limitato la vita del manager ma al contrario gli ha dato l’opportunità di vivere una straordinaria esperienza. Il tutto accanto a una donna dalle capacità e dalla forza straordinaria come Gina Lollobrigida.

Nonostante il legame simbiotico con Gina Lollobrigida, ha rivelato di aver incontrato una donna nel 2015 di nome Adriana. Hanno vissuto tutti e tre insieme con la Lollobrigida come una grande famiglia.

Dopo la morte di Gina Lollobrigida, il manager ha lasciato la villa a Roma in cui viveva con la diva ma continua ad occuparsi del suo patrimonio artistico.

Dopo Gina Lollobrigida, Andrea Piazzolla chi è oggi in TV

Se non ci sono notizie circa il curriculum vitae del manager e del suo pregresso lavoro, chi è Andrea Piazzolla oggi è certamente il suo ruolo di Amministratore Unico della sua società a poterci raccontare professionalmente di lui. Ma andiamo per date.

Nel 2009 conosce Gina Lollobrigida al Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro

Dopo quell’incontro comincia a lavorare come tuttofare fino ad essere nominato Amministratore Unico della sua società.

Dopo la scomparsa dell’attrice è ospite in varie trasmissioni tv a causa della vicenda giudiziaria in atto contro la famiglia.

Il 22 gennaio 2023 è stato ospite a Domenica in, su Rai 1 condotto da Mara Venier.

Il 12 febbraio racconta la sua storia a Verissimo, su Canale 5 condotto da Silvia Toffanin

Inoltre essendo al centro della cronaca attuale è spesso menzionato in programmi di cronaca.

Ad esempio è spesso menzionato alla Vita in Diretta, su Rai1 condotto da Alberto Matano

Approfondimenti vengono fatti anche a Pomeriggio 5, su canale 5 condotto da Barbara D’urso.

