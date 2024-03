Estrazione MillionDAY del 10 marzo 2024: combinazione vincente

Verifica estrazione MillionDAY del 10 marzo 2024 aggiornando da qui la schedina con la combinazione vincente di oggi.

L’estrazione di oggi del Million Day di Lottomatica fa parte del concorso 68/2021. Il gioco a quota fissa ha finora premiato 278 giocatori che sono diventati milionari grazie alla lotteria da 1 euro a combinazione. Grazie ai cinque numeri compresi tra 1 e 55, fino ad oggi in tutta Italia sono state indovinate centocinquantacinque combinazioni vincenti che a meno di un mese dal lancio della lotteria. L’estrazione Millionday 10 marzo 2024 mette nuovamente in palio un milione di euro. A tentare la sorte saranno nuovamente in tanti che sperano di potersi accaparrare almeno una delle vincite di consolazione.

Estrazione MillionDAY del 10 marzo 2024: schedina con la combinazione vincente di oggi

Aggiorna diretta live delle ore 13.00 qui Numeri Vincenti MillionDay 12 38 39 44 50 Numeri Vincenti MillionDay EXTRA 20 22 25 29 34

I numeri Million Day 10 marzo 2024 sono in diretta su questa pagina. Alle 13.00 si conoscerà la combinazione concorso 68 24 che farà vincere premi di importo fisso. Infatti in base ai numeri vincenti indovinati, Si possono vincere premi in denaro del valore di € 2, € 50, € 1000 e 1 milione di euro. Ma quali numeri giocare alle prossime estrazioni? Un consiglio per fare un pronostico di gioco, è quello di tentare la sorte con i ritardatari più significativi. Il 52 si conferma in testa alla classifica dei ritardatari. Dopo il concorso del 9 marzo, raggiunge le 47 assenze, davanti al 13 a quota 42 e al 17 a 30 ritardi. Quarto posto per il 26, via da 28 estrazioni, poi il 19 a 27 turni.

A Marzo, ci sono stato 4 milionari in soli 8 giorni: Friuli Venezia Giulia per la seconda volta consecutiva ha visto una vincita alla lotteria! Dopo la vincita di Udine lo scorso 6 Marzo, anche l’8 Marzo si è realizzata una nuova vincita di 1.000.000€, questa volta a Trieste, dove il fortunato giocatore ha vinto grazie ad una giocata in abbonamento da 7€.