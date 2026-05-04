Carlo Rovelli presenta il suo libro sulla meccanica quantistica

Il fisico teorico Carlo Rovelli torna a Verona per presentare il suo nuovo lavoro, "Sull’eguaglianza di tutte le cose".

L’evento si svolgerà venerdì 8 maggio alle ore 17 presso l’Aula Magna del Silos di Ponente, all’interno del Polo Santa Marta, in via Cantarane 24. Questo incontro, aperto a tutti, è promosso dai dipartimenti di Culture e Civiltà e di Scienze Umane.

Rovelli, uno dei massimi esperti nel campo della fisica teorica, affronterà nel suo intervento le importanti implicazioni filosofiche legate alla meccanica quantistica. Sarà un’opportunità per esplorare temi centrali del suo ultimo libro, che spaziano dalla natura relazionale della realtà al nuovo significato attribuito al concetto di informazione nella fisica quantistica, fino alla rivisitazione delle nozioni di spazio e tempo introdotte dalla teoria quantistica.

Questo appuntamento riveste un significato particolare: rappresenta la prima lezione di Rovelli all’Università di Verona, la sua città natale, alla quale è rimasto fortemente legato nonostante la sua carriera internazionale che lo ha portato a vivere e lavorare in paesi come Stati Uniti, Francia, Canada e Spagna. Questo ritorno avviene in un momento significativo, poiché Rovelli celebra il suo settantesimo compleanno.

Un viaggio nella filosofia della fisica

Con un linguaggio chiaro e diretto, che ha reso i suoi libri accessibili a un ampio pubblico, Rovelli guiderà i partecipanti in un’esplorazione delle questioni più intriganti e complesse della fisica moderna. La sua capacità di spiegare concetti difficili in modo comprensibile ha attratto lettori di ogni estrazione, rendendo la scienza più vicina a tutti.

Dialogo con esperti

Durante l’incontro, Rovelli sarà affiancato da due docenti dell’Università di Verona: la fisica Claudia Daffara e il filosofo della scienza Davide Romano. Insieme a lui, approfondiranno i temi trattati nel libro e stimoleranno una riflessione critica prima di aprire il dibattito al pubblico presente, che avrà l’opportunità di porre domande e interagire direttamente con l’autore.

Un evento da non perdere

Questo incontro rappresenta una rara occasione per ascoltare uno dei pensatori più influenti del nostro tempo, che ha saputo unire la fisica e la filosofia in un dialogo ricco e stimolante. I partecipanti potranno così immergersi in una discussione che non solo toccherà aspetti scientifici, ma anche profondi interrogativi esistenziali legati alla natura della realtà. Non mancate a questo evento unico che promette di arricchire la vostra comprensione della meccanica quantistica e delle sue implicazioni filosofiche.