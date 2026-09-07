Presso Palazzo di Toppo Wassermann a Udine un workshop nazionale dedicato alle tecnologie innovative e alla sostenibilità nel campo della manifattura avanzata.

Questo evento, organizzato dall’Università di Udine e dall’Associazione italiana delle tecnologie manifatturiere (Aitem), riunirà esperti del settore, accademici e rappresentanti dell’industria per discutere temi cruciali quali intelligenza artificiale, digitalizzazione e nuove tecnologie.

Il workshop rappresenta un’importante occasione di confronto tra università, ricerca e imprese, con l’obiettivo di affrontare la trasformazione digitale e l’innovazione tecnologica nei processi produttivi. L’evento sarà inaugurato da saluti ufficiali del rettore Angelo Montanari, del direttore del Dipartimento Politecnico di ingegneria e architettura Alessandro Gasparetto, del presidente dell’Aitem Antonino Squillace e dal sindaco di Udine Alberto Felice De Toni.

Il dibattito prenderà avvio con un intervento di Alessia Rosolen, assessore regionale al lavoro e formazione, che presenterà il sistema d’innovazione industriale del Friuli Venezia Giulia. Seguirà Luigino Pozzo, presidente di Confindustria Udine, che discuterà le sfide attuali e le prospettive del settore manifatturiero locale. Davide Boeri, rappresentante del cluster Comet, approfondirà le opportunità nel campo della componentistica meccanica.

Esperienze e tecnologie innovative nel panorama manifatturiero all’Università di Udine

Durante il workshop, ci sarà un focus sulle esperienze aziendali e sulle tecnologie che stanno trasformando il panorama industriale. Gianfranco Marconi del Gruppo Danieli parlerà di innovazione e sostenibilità nel settore siderurgico, mentre Stefano Batticci di Westinghouse Electric presenterà tecnologie avanzate per la filiera della fusione nucleare, con particolare attenzione alle applicazioni di “reverse engineering” e “virtual fitting” nel progetto Iter, il maggiore esperimento di fusione nucleare a Cadarache, in Francia.

Fabio Polo, Sara Paroni e Francesco Totis di Marelli Automotive Lighting Italia porteranno esempi di evoluzione del prodotto e del processo legati allo sviluppo del “fanale intelligente”. Michele Tornielli di Fincantieri mostrerà come le nuove tecnologie stiano rivoluzionando un settore con una storia millenaria.

Osservatori e attività dell’Aitem

Una parte significativa del workshop sarà dedicata agli osservatori e alle attività promosse dall’Aitem. Paolo Claudio Priarone discuterà dell’Osservatorio Aitem sulla sostenibilità, mentre Luigi Nele si concentrerà sull’Osservatorio sull’intelligenza artificiale. In questo contesto, Manuela Bacci di Fincantieri approfondirà il ruolo della sostenibilità come leva strategica per la creazione di valore. Saranno presentate anche le attività delle sezioni tematiche dell’associazione, come Digitem, In Bio.Sys e Lasermobility.

Marco Sortino, coordinatore del Gruppo di tecnologie e sistemi di lavorazione dell’Università di Udine, sottolinea l’importanza dell’evento come un’opportunità di incontro tra ricerca, settore produttivo e istituzioni. Questa iniziativa permetterà di mettere in luce le esperienze e le prospettive relative a questioni fondamentali per la competitività dell’industria, con un focus particolare su innovazione e sostenibilità. È un onore ospitare per la prima volta a Udine il workshop dell’Aitem, e si ringraziano le realtà che supportano questo evento, contribuendo a far conoscere le eccellenze del nostro territorio.

Supporto delle realtà industriali e tecnologiche

L’iniziativa è sostenuta da importanti attori industriali e tecnologici, tra cui il Gruppo Danieli, Marelli Automotive Lighting Italia, Westinghouse Electric Italia, AlmaTec, Hexagon, Beckhoff, Schaefer SEE, Dynext, FCS System e Genesi. L’Associazione italiana delle tecnologie manifatturiere funge da ponte tra il mondo della ricerca e quello dell’industria, riunendo docenti e ricercatori universitari con aziende manifatturiere di rilevanza nazionale e internazionale, facilitando così un dialogo costruttivo e il trasferimento di conoscenze.