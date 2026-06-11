Cos' e come funziona case a 1 euro: come comprare una casa an questa cifra e dove trovarle nella tua regione, a mare o in campagna.

L’iniziativa rappresenta una strategia di rigenerazione urbana nata per contrastare lo spopolamento dei borghi italiani.

Il progetto, avviato ufficialmente a Salemi nel 2008, mira a recuperare immobili fatiscenti, trasformando un potenziale degrado in una risorsa preziosa per le piccole comunità locali in difficoltà.

Il meccanismo di funzionamento case a 1 euro coinvolge tre soggetti distinti: i proprietari originali, spesso eredi che vedono l’immobile come un peso, l’amministrazione comunale che funge da mediatore, e gli acquirenti. Questi ultimi si impegnano formalmente a ristrutturare edifici che, altrimenti, rischierebbero il crollo definitivo a causa della loro vetustà.

Non si tratta di una semplice compravendita immobiliare a prezzo simbolico, ma di un accordo che vincola il compratore a precisi obblighi. Il comune non acquisisce la proprietà degli edifici, ma gestisce i bandi pubblici, garantendo la trasparenza dell’operazione e selezionando i progetti di riqualificazione più meritevoli.

Chi intende partecipare deve considerare che il costo irrisorio è solo una base di partenza. L’iter burocratico richiede attenzione, impegno economico e una chiara visione progettuale. È fondamentale comprendere i vincoli legati a questo tipo di investimento prima di intraprendere qualsiasi passo ufficiale con gli uffici comunali competenti.

Come funziona case a 1 euro: meccanismi di selezione e requisiti di partecipazione

Quando le richieste per un singolo immobile superano la disponibilità, il Comune stila una graduatoria basata su criteri oggettivi. Non vince chi offre la cifra più alta, poiché il prezzo di un euro rimane simbolico, bensì chi presenta il piano di recupero più convincente per il territorio coinvolto.

La destinazione d’uso riveste un ruolo cruciale nella valutazione delle proposte. Le amministrazioni privilegiano chi intende stabilire la propria residenza principale nel borgo o chi propone attività commerciali, come botteghe artigiane o strutture ricettive tipo bed and breakfast, capaci di generare un indotto economico per la zona.

La sostenibilità ambientale rappresenta un altro pilastro fondamentale per ottenere un punteggio elevato. I progetti che integrano tecniche di bioedilizia o soluzioni avanzate per l’efficientamento energetico vengono premiati. Anche l’utilizzo di manodopera e ditte locali costituisce un fattore determinante per favorire l’economia circolare del piccolo centro.

Infine, la rapidità nell’esecuzione dei lavori influisce sulla graduatoria finale. Sebbene abbia un peso minore rispetto alla qualità del progetto, l’impegno a concludere la ristrutturazione in tempi brevi è apprezzato. L’obiettivo ultimo è ridare vita al tessuto urbano, evitando che i cantieri rimangano aperti per troppi anni consecutivi.

Aspetti burocratici e oneri finanziari per gli acquirenti

Acquistare case a 1 euro comporta impegni finanziari significativi, ben oltre il costo simbolico iniziale. Gli acquirenti devono stipulare una polizza fideiussoria, solitamente compresa tra 2.000 e 5.000 euro, a garanzia dell’effettiva realizzazione dei lavori. Tale somma viene restituita solo al termine del cantiere, previa verifica della conformità.

La burocrazia gioca un ruolo centrale dopo l’acquisto. È necessario depositare un progetto di ristrutturazione entro scadenze tassative. A seconda delle condizioni dell’edificio, si dovrà ricorrere a una SCIA per interventi standard o a un più complesso Permesso di Costruire per situazioni strutturali critiche, aumentando notevolmente la complessità amministrativa.

I lavori devono essere ultimati, nella maggior parte dei casi, entro tre anni dall’ottenimento delle autorizzazioni. Oltre ai costi di cantiere, l’acquirente deve farsi carico di tutte le spese accessorie, incluse le parcelle notarili, le volture delle utenze, le imposte di registro e eventuali sanatorie necessarie per regolarizzare l’immobile.

Mappa dei comuni case a 1 euro e stime di investimento reale

Sono oltre 70 i comuni italiani che hanno aderito a questa iniziativa, distribuiti in 14 regioni, con una densità maggiore nel Mezzogiorno. Tra le località coinvolte figurano centri in Valle d’Aosta come Oyace, in Piemonte come Albugnano e Rive, e in Lombardia con Milano, che ha incluso specifici quartieri periferici.

In Liguria troviamo Pignone e Triora, mentre in Emilia-Romagna spiccano Casteldelci e Farini. Il Lazio offre opportunità a Maenza, Patrica e Graffignano. L’Abruzzo è presente con Canistro, Casoli e Santo Stefano di Sessanio. Anche il Molise partecipa con Castropignano e Petrella Tifernina, insieme a numerosi comuni in Campania, Puglia e Basilicata.

La Calabria e la Sardegna offrono diverse opzioni, con comuni come Cinquefrondi, Belcastro, Ollolai e Nulvi. La Sicilia detiene un primato per numero di adesioni, includendo località come Gangi, Mussomeli, Salemi, Sambuca di Sicilia e Corleone. L’elenco è dinamico e richiede una verifica costante sui siti istituzionali per conoscere i bandi attivi.

Dal punto di vista economico, la ristrutturazione rappresenta la voce di spesa principale. Con costi che oscillano tra 800 e 2.500 euro al metro quadrato, a seconda del livello di fatiscenza, l’investimento totale può eguagliare quello di una nuova costruzione. È essenziale consultare professionisti per valutare attentamente la fattibilità tecnica.

In definitiva, case a 1 euro non è un regalo, ma un patto sociale tra acquirente e comunità. Chi sceglie di investire in questi borghi deve disporre di liquidità sufficiente e pazienza per affrontare l’iter burocratico. Si tratta di un’opportunità per valorizzare il patrimonio immobiliare italiano, purché affrontata con estrema consapevolezza.