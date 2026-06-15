Quali sono i concorsi Pubblici Giugno 2026 attivi: bandi degli enti pubblici per posti a tempo indeterminato e opportunità sul portale InPA.

Il desiderio di ottenere un posto fisso nella pubblica amministrazione resta un obiettivo ambito per molti cittadini italiani.

Proprio per questo, il concorso rappresenta un’occasione preziosa, offrendo numerose posizioni a tempo indeterminato in diverse regioni e settori professionali del nostro Paese.

Il panorama dei bandi in arrivo è estremamente variegato, superando la classica concezione di impiego d’ufficio. Le opportunità spaziano infatti dal comparto tecnico a quello culturale, includendo ruoli tecnologici e sociali che richiedono competenze specifiche, rendendo il mercato del lavoro statale dinamico e accessibile a molti candidati qualificati.

Monitorare con attenzione le scadenze dei concorsi pubblici diventa un passaggio essenziale per chiunque intenda partecipare alle selezioni. La pianificazione anticipata permette di preparare correttamente la documentazione richiesta, evitando di perdere le finestre temporali utili per inviare la propria candidatura agli enti che hanno pubblicato i bandi ufficiali.

Nelle prossime sezioni analizzeremo nel dettaglio le principali procedure concorsuali in scadenza durante il mese. Dagli enti locali alle agenzie nazionali, esamineremo i requisiti necessari, i profili ricercati e le date limite per inoltrare le domande, offrendo una guida chiara per orientarsi tra le varie offerte.

Bandi concorsi pubblici in scadenza a Giugno 2026: opportunità lavorative e scadenze regionali

Il Conservatorio Lucio Campiani di Mantova ha avviato una selezione per assistenti amministrativi operanti nell’area AFAM. Gli interessati, in possesso di un diploma di scuola superiore, hanno tempo fino all’8 giugno per presentare la domanda e concorrere alla formazione della graduatoria per assunzioni a tempo determinato.

Successivamente, entro il 12 giugno, la Città Metropolitana di Milano ricerca figure professionali dedicate alla trasformazione digitale della pubblica amministrazione. Il bando è aperto sia a laureati che a diplomati, con l’obiettivo di trovare candidati capaci di gestire processi di innovazione tecnologica e sistemi informativi complessi.

La Provincia di Cremona mette a disposizione concorsi pubblici per sette posti come istruttore amministrativo, con contratto a tempo indeterminato e pieno. I candidati in possesso del diploma devono inviare la propria candidatura entro il 16 giugno, cogliendo una concreta opportunità per stabilizzarsi lavorativamente all’interno del comparto locale lombardo.

Queste selezioni dimostrano come le amministrazioni locali stiano investendo attivamente nel potenziamento dei propri organici. È fondamentale che ogni aspirante controlli attentamente i bandi ufficiali, poiché i requisiti di accesso e le modalità di svolgimento delle prove possono variare significativamente tra un ente e l’altro nel territorio.

Bandi nazionali e categorie protette

Tra i concorsi pubblici da non perdere certamente c’è quello dell’Agenzia delle Entrate che ha indetto un importante bando per 622 assistenti amministrativi a tempo indeterminato. Questa procedura, riservata esclusivamente alle categorie protette ai sensi della Legge 68/1999, richiede l’invio delle domande tramite il portale InPA entro la scadenza perentoria del 17 giugno, alle ore 23:59.

La selezione prevede una prova scritta composta da cinquanta quesiti a risposta multipla. Gli argomenti spaziano dal diritto amministrativo all’informatica, fino alla lingua inglese. Per superare la prova è necessario raggiungere una soglia minima di ventuno punti su trenta, un passaggio cruciale per accedere alle fasi successive.

I vincitori del concorso firmeranno un contratto stabile, che prevede un periodo di prova di quattro mesi. È inoltre richiesto un vincolo quinquennale di permanenza presso la sede assegnata, una condizione che garantisce continuità operativa all’ente e stabilità professionale per i nuovi assunti nel lungo periodo.

Concorsi pubblici nella giustizia e amministrazione locale

L’Istituto degli Innocenti di Firenze, ente storico per la tutela dell’infanzia, cerca tre specialisti in attività culturali. Le figure saranno inserite nell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione. Gli interessati devono inoltrare la propria candidatura entro il 22 giugno per partecipare a questa selezione di alto profilo professionale.

Entro il 23 giugno, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli chiude le candidature per cinque incarichi di collaborazione. Il bando è rivolto a ingegneri, informatici, architetti, esperti di marketing, fundraising e bibliotecari. Il compenso previsto per questi ruoli è di 40.000 euro, riflettendo l’importanza delle mansioni richieste.

Il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero della Giustizia cerca psicologi e criminologi per i distretti siciliani. Le posizioni riguardano le corti di Caltanissetta, Catania, Messina e Palermo, con incarichi di collaborazione libero-professionale focalizzati sull’esecuzione penale esterna destinata sia ad adulti che a minori.

L’ultima scadenza dei concorsi pubblici di rilievo del mese è fissata per il 28 giugno, data entro cui il Comune di Genova accetta le domande per 91 funzionari. Si tratta di posizioni amministrative a tempo indeterminato e pieno, inquadrate nella categoria D, aperte a tutti i laureati interessati al posto.

La partecipazione è consentita anche ai candidati non residenti in Liguria, ampliando la platea dei potenziali partecipanti. Con questa serie di bandi, il mese di giugno 2026 offre una panoramica vasta e diversificata, ideale per chiunque stia pianificando il proprio futuro professionale all’interno della pubblica amministrazione italiana.