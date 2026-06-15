Il giorno 15 giugno, quando si festeggia San Vito, frasi di auguri, immagini con nome e video sono un modo simpatico per ricordare origini e significato del nome. Il santo del giorno 15 Giugno è San Vito martire, della cui vita ci sono pervenute ...Il giorno 15 giugno, quando si festeggia San Vito, frasi di auguri, immagini con nome e video sono un modo simpatico per ricordare origini e significato del nome. Il santo del giorno 15 Giugno è ...