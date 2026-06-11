Il 12 giugno, l'Università degli Studi dell'Aquila organizza Amiternum Experience, un evento dedicato all'esplorazione della storica città di Amiternum.

Attraverso l’uso di tecnologie immersive e ricostruzioni digitali, i partecipanti potranno scoprire come le ricerche attuali stiano contribuendo a rivedere le origini dell’Aquila.

Il ritrovo è fissato alle ore 17:00 presso il Centro congressi “Luigi Zordan”, situato in piazza San Basilio 1 all’Aquila. Durante l’incontro, il pubblico avrà l’opportunità di ammirare per la prima volta l’intera Amiternum ricostruita in 3D e di osservare da vicino due sigilli plumbei di papa Gregorio IX, ritrovati durante le indagini archeologiche condotte dall’Ateneo presso la cattedrale medievale della città.

L’evento sarà inaugurato dai saluti istituzionali di diverse personalità, tra cui il Rettore dell’Università degli Studi dell’Aquila, Fabio Graziosi, il Sindaco Pierluigi Biondi e il Soprintendente Massimo Sericola. Parteciperanno anche la Direttrice del Museo Nazionale d’Abruzzo, Federica Zalabra, e i coordinatori del progetto di ricerca, i professori Alfonso Forgione, Henry Muccini e Stefano Brusaporci.

Un progetto di valorizzazione innovativo

Il fulcro dell’evento sarà la presentazione di un progetto complesso che integra ricerca archeologica, ricostruzione digitale e tecnologie immersive. Le indagini condotte nell’area di “Campo Santa Maria” dall’Università degli Studi dell’Aquila, in sinergia con le Università di Cadice (Spagna) e Gent (Belgio), hanno portato a risultati significativi. A queste ricerche si aggiungono le prospezioni geofisiche realizzate dalle Università di Colonia, Berna (Svizzera) e Gent, oltre ai precedenti scavi archeologici coordinati dalla Soprintendenza.

Queste collaborazioni hanno permesso di raccogliere un volume di dati senza precedenti riguardo alla storia e all’evoluzione urbana di Amiternum. Attraverso un documentario, esperienze in realtà virtuale e applicazioni di realtà mista, i visitatori potranno approfondire la conoscenza di reperti eccezionali, esplorando dettagli, iscrizioni e decorazioni, e cogliendo il loro significato storico e il ruolo nel processo di formazione dell’Aquila.

Un’esperienza immersiva unica

Il pubblico avrà l’occasione di interagire con i reperti in modo coinvolgente. Attraverso le tecnologie offerte, sarà possibile osservare da vicino ogni aspetto di questi oggetti storici, rendendo l’esperienza non solo visiva, ma anche interattiva. Questo approccio innovativo consente di comprendere meglio il contesto in cui questi artefatti sono stati utilizzati e la loro importanza nel panorama culturale della città.

Inoltre, l’uso della realtà aumentata e della virtualità permette un’immersione totale nella storia, facilitando l’apprendimento e la scoperta di Amiternum in un modo mai visto prima. Ogni partecipante avrà l’opportunità di esplorare l’antica città in un viaggio che unisce tecnologia, storia e cultura.

Un’opportunità per tutti

Amiternum Experience rappresenta una chance unica per residenti e turisti di avvicinarsi alla storia di una delle città più significative del territorio aquilano. L’evento non solo mira a valorizzare il patrimonio culturale, ma anche a promuovere la ricerca scientifica e le collaborazioni internazionali nel campo dell’archeologia.

In conclusione, l’incontro del 12 giugno all’Aquila rappresenta un’importante occasione per scoprire il valore storico e culturale di Amiternum, grazie all’uso di tecnologie all’avanguardia e alla passione di studiosi e ricercatori. Non perdere l’opportunità di partecipare a questo evento straordinario.