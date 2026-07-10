Nuova edizione delle bandiere Blu 2026 con classifica ed elenco completo delle spiagge più belle oggi in Italia, ecco quali sono.

E certamente un momento positivo per il turismo balneare nazionale, evidenziando una crescita costante delle località premiate come spiagge più belle d’Italia.

La Foundation for Environmental Education (FEE) ha confermato il proprio impegno nel valorizzare la sostenibilità ambientale, premiando i comuni che dimostrano eccellenza nella gestione del territorio e delle risorse marine.

Questo riconoscimento internazionale non rappresenta un semplice vessillo, ma attesta un impegno concreto verso la qualità del mare e dei servizi offerti. Gli standard richiesti diventano progressivamente più rigorosi, spingendo le amministrazioni locali a investire in infrastrutture efficienti e in una pianificazione territoriale attenta al delicato equilibrio dell’ecosistema costiero.

Complessivamente, il numero di comuni insigniti come bandiere Blu 2026 è salito a 257, superando i 246 dello scorso anno, mentre gli approdi turistici premiati raggiungono quota 87. Tale incremento testimonia la volontà delle località italiane di elevare i propri standard, rispondendo alle crescenti aspettative dei viaggiatori internazionali che ricercano destinazioni attente all’ambiente.

Il presidente della FEE Italia, Claudio Mazza, ha sottolineato come la capacità di unire bellezza paesaggistica, innovazione tecnologica e servizi di alta qualità sia oggi il vero motore del turismo. Le amministrazioni che ricevono la certificazione dimostrano di saper coniugare lo sviluppo economico con una salvaguardia attiva e costante del litorale.

Bandiere Blu 2026 con classifica ed elenco completo delle spiagge più belle oggi in Italia

La Liguria si conferma leader indiscussa della classifica, raggiungendo quota 35 località premiate grazie a due nuovi ingressi. Seguono, con 27 riconoscimenti ciascuna, la Puglia e la Calabria. Quest’ultima regione ha registrato la crescita più significativa, inserendo quattro nuove località nel prestigioso elenco stilato dalla fondazione internazionale FEE per quest’anno.

Il panorama delle assegnazioni vede l’ingresso di 14 nuovi comuni, bilanciati dall’uscita di tre località che non hanno soddisfatto i requisiti aggiornati. Tra le new entry figurano Amendolara, Montegiordano, Falerna, Locri, Rimini, Andora, Taggia, Limone sul Garda, Morciano di Leuca, Tricase, Teulada, Ispica, Lipari e il comune di Monte Argentario.

Le località che invece perdono il riconoscimento come bandiere Blu 2026 per questa stagione sono San Felice Circeo, Patù e Castrignano del Capo. Questo turnover riflette la natura dinamica della certificazione, che richiede un monitoraggio continuo e miglioramenti strutturali permanenti per garantire che ogni Bandiera Blu rispecchi standard qualitativi sempre attuali e verificabili.

La distribuzione geografica premia non solo le coste marittime, ma anche i laghi, dimostrando una visione d’insieme che abbraccia diverse tipologie di acque balneabili. L’attenzione si sposta costantemente verso una gestione integrata, dove la cura del decoro urbano e l’accessibilità delle spiagge diventano elementi centrali per ottenere il prestigioso vessillo annuale.

I criteri rigorosi della certificazione

Il punto cardine per ottenere il riconoscimento rimane la qualità delle acque di balneazione, valutata secondo criteri estremamente severi, spesso superiori alle normative nazionali vigenti. È obbligatorio effettuare campionamenti regolari durante tutta la stagione estiva, garantendo che i parametri chimico-fisici e batteriologici siano costantemente entro i limiti di sicurezza previsti.

Oltre alla limpidezza del mare, la FEE come bandiere Blu valuta l’efficienza della depurazione delle acque reflue e la gestione della rete fognaria, che deve coprire almeno l’80% del territorio comunale. La corretta raccolta differenziata, la gestione dei rifiuti pericolosi e la presenza di aree pedonali o piste ciclabili completano il quadro dei requisiti.

Servizi di salvamento, accessibilità per persone con disabilità e iniziative di educazione ambientale rivolte a scuole e turisti sono altrettanto fondamentali. Le strutture ricettive, la segnaletica aggiornata, la certificazione ambientale delle attività e la corretta integrazione della pesca nel contesto locale concorrono a definire il punteggio finale per l’assegnazione.

Assegnazioni bandiere Blu 2026 regionali

Esaminando le altre regioni, la Campania e le Marche confermano 20 località ciascuna. La Toscana sale a 20 con l’ingresso di Monte Argentario, affiancandosi a Carrara, Massa, Forte dei Marmi, Pietrasanta, Camaiore, Viareggio, Pisa, Livorno, Rosignano Marittimo, Cecina, Bibbona, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Piombino, Marciana Marina, Follonica, Castiglione della Pescaia, Grosseto e Orbetello.

La Sardegna raggiunge 17 comuni, includendo Teulada, Castelsardo, Sorso, Sassari, Santa Teresa Gallura, Aglientu, Trinità d’Agultu e Vignola, Badesi, La Maddalena, Palau, Budoni, San Teodoro, Oristano, Tortolì, Bari Sardo, Quartu Sant’Elena e Sant’Antioco. L’Abruzzo mantiene salde le sue 16 posizioni, con località come Vasto, Pescara, Silvi, Giulianova, Francavilla al Mare e Ortona.

La Sicilia arriva a quota 16 di spiagge bandiere Blu 2026, grazie ai nuovi ingressi di Ispica e Lipari che si uniscono a Messina, Taormina, Menfi, Ragusa e altre. Il Trentino Alto Adige conferma 12 comuni lacustri, tra cui Levico Terme e Caldonazzo. L’Emilia Romagna sale a 11 con l’aggiunta di Rimini, mentre il Lazio scende a 10.

Il Veneto conferma 9 località, tra cui Venezia, Jesolo e Caorle. La Basilicata mantiene 5 comuni, inclusa Maratea. Il Piemonte ne conferma 4, mentre la Lombardia sale a 4 grazie all’ingresso di Limone sul Garda, che si aggiunge a Sirmione, Gardone Riviera e Toscolano-Maderno, consolidando la presenza dei laghi nel circuito nazionale.

Infine, Friuli Venezia Giulia e Molise confermano rispettivamente 2 bandiere ciascuna, con Lignano Sabbiadoro e Termoli tra le località premiate. Questo quadro complessivo evidenzia come l’impegno per la sostenibilità sia diffuso su tutto il territorio italiano, spingendo le amministrazioni a competere positivamente per mantenere standard elevati a beneficio di residenti e visitatori.