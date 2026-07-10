Spiagge più belle in Italia: quali sono, classifica da SUD a NORD

Classifica delle trenta spiagge più belle in Italia da Nord a Sud ecco quali sono, perchè andarci e quale scegliere rispetto alle esigenze.

L’Italia offre un litorale straordinario, e scegliere un posto dove andare al mare è un compito arduo quanto affascinante.

Questa selezione personale raccoglie trenta perle costiere visitate di persona, spaziando da nord a sud, tra scenari rocciosi, distese sabbiose, lidi attrezzati e angoli selvaggi ancora incontaminati dalla mano dell’uomo moderno.

Ogni viaggiatore conserva nel cuore luoghi speciali, e questa lista riflette il mio gusto personale maturato durante anni di esplorazioni. Sebbene regioni come la Sardegna o la Liguria custodiscano tesori innumerevoli, questo elenco rappresenta una sintesi delle esperienze vissute, un invito a scoprire la varietà del nostro mare.

Dalla Campania alla Sicilia, passando per le coste pugliesi e calabre, ogni tappa racconta una storia fatta di colori, profumi mediterranei e panorami mozzafiato. Non si tratta di una guida esaustiva, ma di un diario di viaggio alla ricerca delle spiagge più belle in Italia.

Preparatevi a immergervi in acque cristalline e a esplorare calette nascoste, tenendo a mente che la bellezza risiede spesso nella semplicità. Che siate amanti della comodità dei lidi privati o cercatori di avventure in luoghi remoti, queste mete offrono spunti preziosi per vivere il mare in modo autentico.

Classifica delle trenta spiagge più belle in Italia partendo dal Sud tra Campania e Calabria

In Campania, la varietà è sorprendente. La Baia delle Sirene a Massa Lubrense incanta con i suoi fondali profondi, mentre la Gaiola a Napoli offre un’oasi protetta in città. A Bacoli, il Castello di Baia regala un panorama storico unico, mentre a Ischia spiccano la quiete di Cava Grado e la sabbia fine di San Montano.

Spostandoci verso Procida, la Chiaiolella invita al relax totale di fronte a Vivara, mentre a Capri il Faro di Punta Carena rimane una meta imperdibile per chi ama tuffarsi dagli scogli. Nel Cilento, la spiaggia delle Saline a Palinuro conquista con acque limpidissime e un ambiente naturale rigoglioso e protetto.

La Basilicata vanta la Secca di Castrocucco a Maratea, una caletta riparata perfetta per chi cerca tranquillità. In Calabria, la Tonnara di Palmi, nota per i suoi ulivi secolari sugli scogli, offre un’atmosfera essenziale, mentre Scilla affascina con il suo borgo pittoresco dominato dal castello e un mare di rara limpidezza.

Sempre in terra calabra, Capo Vaticano rappresenta il compromesso ideale tra natura selvaggia e comfort balneare. Questa zona, situata lungo la Costa degli Dei, offre scorci indimenticabili e tramonti spettacolari, rendendo ogni sosta un momento di puro piacere visivo e sensoriale per chiunque decida di esplorare questo tratto di costa.

Puglia e Isole: il fascino del Mediterraneo

La Puglia regala sicuramente spiagge più belle in Italia, partiamo da Porto Ghiacciolo a Monopoli che pur soffrendo talvolta per l’affollamento, resta un luogo suggestivo. Molto più isolata è la Baia dei Mergoli nel Gargano, con le sue bianche falesie calcaree. Nel Salento, la Cala dell’Acqua Viva e le insenature di Castro Marina premiano chi ama la roccia pura.

La Sardegna è un capitolo a parte, dove ogni spiaggia sembra un dipinto. Cala Fuili a Dorgali è accessibile e autentica, mentre Cala Corsara sull’isola di Spargi offre una natura incontaminata. Cala Domestica, con il suo fiordo nascosto, e Is Arutas, celebre per i suoi granelli di quarzo, restano mete iconiche dell’isola.

Sempre in terra sarda, S’Archittu regala tuffi spettacolari, Su Giudeu a Chia incanta con dune dorate e Cala Sapone a Sant’Antioco offre un mare trasparente. Passando alla Sicilia, l’Isola Bella di Taormina, l’Area marina del Plemmirio a Siracusa e la selvaggia Calamosche nella riserva di Vendicari rappresentano l’essenza dell’isola. Non dimentichiamoci dell’isola dei Conigli a Lampedusa.

Spiagge più belle in Italia: Sicilia, Toscana e Liguria

Restando in Sicilia, Aci Castello vicino Catania è perfetta per lo snorkeling tra le rocce laviche. Infine, Portopalo di Capo Passero, dove si incontrano il Mar Ionio e il Mar di Sicilia, offre sfumature di azzurro ineguagliabili. Questi luoghi richiedono spirito di adattamento, ma regalano ricordi indelebili a ogni visitatore.

Risalendo verso il centro-nord, la Toscana sorprende con Riva del Marchese al Monte Argentario. Questa piccola insenatura, circondata da una vegetazione lussureggiante, ricorda per certi versi le atmosfere isolane campane, offrendo un rifugio tranquillo e riparato, ideale per chi cerca una pausa rigenerante lontano dal caos delle spiagge più affollate.

In Liguria, la Spiaggia dei Pescatori di Noli merita una menzione speciale. Situata vicino al centro storico di questo antico borgo marinaro, offre ampi spazi liberi ed è un luogo che conserva un fascino d’altri tempi, perfetto per chi desidera coniugare un bagno rinfrescante con una passeggiata culturale tra le vie liguri.

Ogni spiaggia e non solo le spiagge più belle in Italia, portano con sé un ricordo specifico, che sia un tramonto, un fondale roccioso o la pace di un mattino presto. L’Italia è un mosaico di coste incredibili e questa selezione è solo un punto di partenza per chiunque voglia esplorare la bellezza del nostro mare.