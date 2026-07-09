Bonus Donne 2026: requisiti e come funziona domanda INPS

Come funziona la domanda INPS per chiedere il bonus donne 2026: requisiti per sapere a chi spetta il contributo.

Il contributo INPS rappresenta una misura di sostegno fondamentale per incentivare l’occupazione femminile nel nostro Paese. Introdotto per favorire l’inserimento lavorativo di figure svantaggiate, questo strumento offre alle imprese un esonero contributivo totale. È un’opportunità significativa che mira a colmare il divario di genere nel mercato del lavoro.

La normativa di riferimento del bonus donne è il decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, che definisce i contorni di questo intervento statale. L’obiettivo principale è fornire un supporto concreto alle aziende private che scelgono di assumere personale femminile in condizioni di difficoltà occupazionale, garantendo sgravi economici importanti per i datori di lavoro.

Questa agevolazione si inserisce nel più ampio contesto del Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027, strutturando un quadro normativo solido. L’INPS, attraverso la Circolare n. 57 del 14 maggio 2026, ha fornito le indicazioni operative necessarie per la corretta gestione delle domande e l’applicazione dell’esonero contributivo previsto.

Se sei alla ricerca di un impiego o rappresenti un’azienda interessata a conoscere i dettagli, è essenziale comprendere le modalità di accesso. Il beneficio non è universale, ma è riservato a profili specifici definiti dalle normative europee, rendendo necessaria una verifica attenta dei requisiti soggettivi richiesti per ogni assunzione.

Come funziona la domanda INPS per chiedere il bonus donne 2026: requisiti

Il beneficio si rivolge alle assunzioni a tempo indeterminato di donne classificate come svantaggiate o molto svantaggiate. Queste definizioni seguono i parametri del Regolamento UE 651/2014, che stabilisce criteri oggettivi per identificare chi può accedere alla misura. La classificazione determina direttamente la durata del sostegno economico spettante all’azienda datrice.

La categoria A del bonus donne include le donne molto svantaggiate, ovvero disoccupate da almeno ventiquattro mesi. La categoria B comprende le lavoratrici prive di impiego da dodici mesi che soddisfano condizioni specifiche, come l’età o la mancanza di titoli di studio. Infine, la categoria C raggruppa le donne svantaggiate con disoccupazione da almeno sei mesi.

Una specifica maggiorazione è prevista per le assunzioni effettuate nelle regioni della ZES unica. Questo include territori come Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, Marche e Umbria. In queste aree, il tetto massimo mensile dello sgravio aumenta considerevolmente, offrendo un vantaggio competitivo maggiore per le imprese locali che assumono.

Possono accedere a tale incentivo tutti i datori di lavoro privati, escludendo però gli enti della Pubblica Amministrazione. Sono ammessi anche i settori agricoli, purché rispettino le normative vigenti. Il beneficio non si applica ai contratti di lavoro domestico o ai rapporti di apprendistato, che restano esclusi dal perimetro dell’agevolazione contributiva.

Calcolo dei benefici e durata della misura

Lo sgravio copre interamente i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, escludendo però i premi INAIL. La durata massima dell’agevolazione varia in base alla categoria di svantaggio della lavoratrice. Per le figure più svantaggiate, il supporto può estendersi fino a ventiquattro mesi, garantendo una stabilità prolungata per l’azienda assuntrice.

Il tetto massimo mensile del bonus donne è fissato a 650 euro per ogni lavoratrice assunta. Per le assunzioni nelle regioni della ZES unica, questo limite viene elevato a 800 euro mensili. In caso di contratti part-time, l’importo viene ridotto proporzionalmente alle ore lavorative pattuite, garantendo così una equa applicazione del beneficio contributivo.

È importante sottolineare che lo sgravio non incide sul montante contributivo utile per la pensione della dipendente. Alcune voci, come i contributi ai fondi di solidarietà o quelli destinati alla formazione continua, rimangono escluse dall’esonero. Le aziende devono quindi calcolare con precisione l’impatto economico effettivo prima di procedere con le assunzioni.

Procedura bonus donne e condizioni contrattuali

La richiesta per accedere al bonus donne 2026 deve essere inoltrata telematicamente tramite il Portale delle Agevolazioni dell’INPS. La procedura richiede l’inserimento dei dati aziendali e della lavoratrice, specificando la classe di svantaggio e il tipo di contratto. È fondamentale presentare l’istanza prima dell’assunzione o contestualmente, per garantire la corretta prenotazione dei fondi.

Sono ammessi esclusivamente i contratti a tempo indeterminato, inclusi quelli a tempo pieno o parziale. Anche le assunzioni tramite cooperative o a scopo di somministrazione possono beneficiare dell’incentivo. Al contrario, il lavoro intermittente, le prestazioni occasionali e le trasformazioni da contratti a tempo determinato non danno diritto ad alcuna agevolazione contributiva.

Per ottenere il beneficio, il datore di lavoro deve garantire la regolarità contributiva, certificata dal DURC, e il rispetto dei contratti collettivi nazionali. È necessario assicurare una retribuzione equa, in linea con le disposizioni sul salario giusto. La violazione di tali obblighi comporta la decadenza immediata dell’agevolazione e il recupero delle somme.

Un requisito fondamentale è l’incremento occupazionale netto, calcolato in base alle unità lavorative annue. L’azienda deve dimostrare che l’assunzione ha effettivamente aumentato la forza lavoro rispetto ai dodici mesi precedenti. Inoltre, non devono essere stati effettuati licenziamenti per giustificato motivo oggettivo nei sei mesi precedenti o successivi all’assunzione nella stessa unità produttiva.

Infine, il bonus donne non è cumulabile con altri esoneri contributivi datoriali, come la Decontribuzione Sud, ma è compatibile con il Bonus Mamme. Le risorse finanziarie sono limitate e monitorate costantemente dall’INPS; pertanto, è consigliabile agire tempestivamente. La corretta gestione burocratica è essenziale per non perdere l’accesso a questo importante strumento di sostegno.