Mondo Melinda: visita delle celle ipogee in Val di Non

Mondo Melinda è una delle attrazioni più originali del Trentino e una tappa imperdibile per chi visita la Val di Non.

Il centro visitatori del Consorzio Melinda offre infatti un’esperienza unica nel suo genere: entrare nelle spettacolari celle ipogee. Enormi magazzini sotterranei ricavati all’interno della montagna dove vengono conservate milioni di mele.

Quello delle celle ipogee Melinda è il primo impianto al mondo realizzato in una miniera per la conservazione della frutta in atmosfera controllata. Un progetto innovativo che coniuga sostenibilità ambientale, tecnologia e valorizzazione del territorio, trasformando una vecchia miniera di dolomia in un gigantesco “frigorifero naturale”.

Se stai organizzando una vacanza in Trentino e ti chiedi cosa vedere in Val di Non, la visita a Mondo Melinda rappresenta una delle esperienze più interessanti sia per adulti che per bambini.

Cos’è Mondo Melinda: le celle ipogee Melinda: un’opera unica al mondo

Mondo Melinda è il centro esperienziale del Consorzio Melinda, situato a Segno, nel comune di Predaia, in provincia di Trento.

Il percorso è stato progettato per raccontare la storia della mela Melinda, la coltivazione nei frutteti della Val di Non e tutte le fasi che permettono al prodotto di arrivare sulle tavole dei consumatori mantenendo inalterate qualità e freschezza.

L’esperienza comprende aree espositive, spazi multimediali, un punto vendita dedicato ai prodotti Melinda e, soprattutto, la possibilità di visitare le celebri celle ipogee.

L’attrazione principale di Mondo Melinda è senza dubbio la visita alle celle ipogee.

Questi enormi ambienti sono stati ricavati all’interno della Miniera Rio Maggiore, a circa 300 metri sotto la superficie. Sfruttando le gallerie già esistenti per creare un innovativo sistema di conservazione delle mele.

La montagna mantiene naturalmente una temperatura costante durante tutto l’anno, riducendo il fabbisogno energetico necessario per refrigerare il raccolto.

All’interno delle celle le mele vengono conservate in atmosfera controllata, con livelli di ossigeno e anidride carbonica regolati con precisione per rallentare il naturale processo di maturazione. In questo modo il prodotto mantiene caratteristiche organolettiche, consistenza e freschezza anche molti mesi dopo la raccolta.

Oggi le celle ipogee possono ospitare fino a circa 40.000 tonnellate di mele, rappresentando uno dei più avanzati esempi di conservazione sostenibile nel settore agroalimentare.

Perché le celle ipogee sono così importanti

La scelta di conservare le mele all’interno della montagna offre numerosi vantaggi.

L’ambiente naturale permette di ridurre notevolmente il consumo di energia elettrica rispetto ai tradizionali magazzini frigoriferi. Lmitando anche l’impatto ambientale dell’intero processo produttivo.

L’utilizzo di una miniera già esistente evita inoltre nuovo consumo di suolo e valorizza un sito minerario storico, trasformandolo in un impianto tecnologicamente all’avanguardia.

Questo progetto è oggi considerato uno dei migliori esempi italiani di innovazione applicata all’agricoltura.

La visita guidata accompagna i partecipanti lungo le gallerie della Miniera Rio Maggiore, permettendo di osservare da vicino il funzionamento delle celle ipogee.

Durante il percorso vengono spiegati il sistema di conservazione in atmosfera controllata, le caratteristiche della montagna che rendono possibile questo progetto e tutte le fasi della filiera Melinda.

Le guide illustrano inoltre la storia del Consorzio, le tecniche di coltivazione adottate dai produttori della Val di Non e le innovazioni sviluppate negli ultimi anni per migliorare la sostenibilità della produzione.

L’esperienza è coinvolgente anche dal punto di vista scenografico: le grandi gallerie sotterranee, illuminate e perfettamente organizzate, permettono di comprendere l’enorme dimensione dell’impianto.

Quando visitare Mondo Melinda

Mondo Melinda è visitabile durante gran parte dell’anno attraverso visite guidate su prenotazione.

Chi desidera osservare anche la lavorazione delle mele, con le operazioni di selezione, calibratura e confezionamento, dovrebbe programmare la visita tra metà agosto e la fine di ottobre, periodo in cui arriva il raccolto proveniente dai meleti della Val di Non.

Negli altri mesi dell’anno è comunque possibile visitare Mondo Melinda e le celle ipogee. Anche se gli impianti di lavorazione non sono in funzione, la visita rimane estremamente interessante e suggestiva, permettendo di scoprire il particolare sistema di conservazione delle mele Melinda e di esplorare uno dei luoghi più innovativi dell’agricoltura italiana.

La durata varia in base all’esperienza scelta.

Il percorso dedicato alle celle ipogee richiede generalmente circa un’ora e mezza, mentre la visita completa che comprende anche il centro esperienziale può durare fino a tre ore.

Durante tutto il percorso si è accompagnati da guide specializzate che illustrano il funzionamento dell’impianto e rispondono alle domande dei visitatori.

Le celle ipogee mantengono una temperatura costante di circa 10-12 °C durante tutto l’anno.

Anche nei mesi estivi è quindi consigliabile portare una felpa o una giacca leggera, indossare scarpe chiuse e abbigliamento comodo. All’ingresso vengono forniti casco di sicurezza e gilet ad alta visibilità.

Perché visitare Mondo Melinda

La visita a Mondo Melinda permette di conoscere da vicino una delle eccellenze agroalimentari italiane attraverso un percorso che unisce natura, tecnologia e sostenibilità.

Le celle ipogee rappresentano un esempio unico al mondo di conservazione naturale della frutta e costituiscono una delle attrazioni più interessanti della Val di Non.

Che si scelga di visitarle durante il periodo della raccolta oppure nei mesi successivi, l’esperienza consente di comprendere come milioni di mele vengano conservate in condizioni ottimali all’interno della montagna, grazie a un progetto innovativo che ha trasformato una storica miniera in uno dei simboli dell’agricoltura sostenibile italiana.

Mondo Melinda si trova a Segno di Predaia, in Val di Non, provincia di Trento. Solo tra metà agosto e la fine di ottobre, durante il periodo della raccolta e della lavorazione del raccolto. Anche quando gli impianti non sono in funzione, è possibile visitare le celle ipogee, conoscere il sistema di conservazione delle mele e scoprire un progetto unico al mondo. La prenotazione è fortemente consigliata, soprattutto durante l’estate e nei mesi della raccolta, quando l’affluenza è maggiore.