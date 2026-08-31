Dal 3 al 5 settembre, l’Università di Trento ospiterà il 39esimo Convegno annuale della Società italiana di Scienza politica, noto come Sisp 2026.

Questo evento di tre giorni porterà in città esperti provenienti da diverse parti del mondo per un intenso scambio di idee. L’ingresso sarà riservato a coloro che si registreranno, anche sul posto.

Il convegno rappresenta il principale evento annuale per la comunità di scienza politica in Italia e vedrà un programma ricco di appuntamenti, con 726 relazioni distribuite su 124 panel, 14 sezioni tematiche, cinque sessioni semiplenarie e tre tavole rotonde. La manifestazione è organizzata dal Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale e dalla Scuola di Studi internazionali dell’Università. L’edizione del 2026 avrà come tema centrale il multilateralismo contestato, un argomento di grande rilevanza in un periodo in cui le dinamiche della cooperazione internazionale si trovano di fronte a sfide come la frammentazione, i nazionalismi e le rivalità tra le grandi potenze. La scelta di Trento, città simbolo di dialogo e ponte tra cultura germanica e latina, è particolarmente significativa.

I temi principali del convegno all’Università di Trento

Accanto a sessioni di carattere specialistico, il programma del convegno toccherà alcune questioni di attualità di grande interesse per la comunità politologica.

Discussioni e relazioni di rilievo

Tra i punti salienti, la key lecture di Sergio Fabbrini (Luiss) affronterà il tema del nazionalismo e della democrazia in Europa, analizzando le sfide che le democrazie europee devono affrontare nell’era delle spinte nazionalistiche, insieme alla discussione di Sonja Puntscher-Riekmann (Università di Salisburgo).

La plenaria intitolata “Repairing a fragmented world” vedrà la partecipazione di Steven E. Miller (Harvard Kennedy School), Anna Caffarena (Università di Torino) e Sonia Lucarelli (Università di Bologna), che discuteranno il futuro dell’ordine internazionale e le possibilità di ricostruire forme di cooperazione multilaterale.

Un’altra semiplenaria dal titolo “The far right: conceptualizing social movements, parties, networks, leadership and transnational mobilization” approfondirà l’ascesa delle destre radicali, analizzando movimenti, partiti e reti transnazionali legate a questa ideologia.

Inoltre, la sessione “Governare o riscrivere le regole?” si concentrerà sul rapporto tra politica, magistratura e Costituzione in seguito al referendum. Un altro tema di grande rilievo riguarda la libertà accademica, con un confronto su vulnerabilità e responsabilità di chi svolge ricerca in contesti sempre più sotto pressione, come nel caso di Giulio Regeni.

Infine, ci sarà un dibattito sull’insegnamento ai tempi dell’intelligenza artificiale, in cui esperti si confronteranno sugli aspetti essenziali da trasmettere nello studio comparato dei sistemi politici. Completando il programma, si affronteranno anche le importanti domande teoriche e metodologiche della disciplina.

Conclusioni e prospettive future

Il convegno rappresenta un’opportunità unica per approfondire le sfide contemporanee della scienza politica e per stimolare un dialogo tra accademici, ricercatori e professionisti del settore. La varietà di temi trattati e la qualità dei relatori promettono di rendere questo evento un momento cruciale per la riflessione e l’analisi delle dinamiche politiche attuali.