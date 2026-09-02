Ecco quali sono i più e popolari eventi di settembre 2026 in ogni regione, le sagre e fiere dove andare per gustare buoni cibi e divertirsi.

Il calendario offre numerose opportunità per chi desidera prolungare l’atmosfera estiva. Dalle metropoli alle province, il Paese si anima con manifestazioni culturali, appuntamenti gastronomici e rievocazioni storiche imperdibili in ogni regione.

Le serate ancora tiepide invogliano a uscire e partecipare a iniziative locali. Organizzare una breve gita fuori porta diventa un modo ideale per scoprire tradizioni culinarie o assistere a spettacoli unici. Che si tratti di musica, storia o sapori tipici, le occasioni per arricchire il proprio tempo libero non mancano davvero.

La varietà di eventi di settembre 2026 rende questo mese particolarmente dinamico per i viaggiatori. Molti centri storici si trasformano in palcoscenici a cielo aperto, ospitando festival internazionali e mercatini locali che valorizzano l’artigianato. È il momento perfetto per pianificare spostamenti mirati, approfittando di un clima ancora favorevole per vivere appieno il territorio.

Esplorare l’Italia in questo periodo significa immergersi in un mosaico di colori e gusti autentici. Le sagre di paese, in particolare, permettono di entrare in contatto con le radici rurali di ogni zona. Ecco una panoramica dettagliata delle principali attività previste in diverse regioni italiane durante tutto il mese.

Quali sono gli eventi di settembre 2026: grandi metropoli tra musica e sapori

Milano si prepara ad accogliere il pubblico con un programma variegato. Gli i-Days animano la città dal 4 al 6 settembre, mentre l’11 è dedicato allo Street Culture Festival. Verso fine mese, il 26 e 27, il BiM Fest in zona Bicocca propone arte e musica. Non mancano i motori a Monza.

Il Gran Premio d’Italia a Monza, dal 4 al 6 settembre, attira appassionati di velocità. Per chi preferisce la tradizione gastronomica, Mortara offre la sagra del salame d’oca tra il 25 e il 27 settembre. La Lombardia conferma così la sua capacità di coniugare innovazione, sport e antiche usanze locali.

A Roma, il mese inizia con il Vinòforum a Piazza Siena, dal 7 al 12, celebrando l’eccellenza enologica. Successivamente, il Roma Storia Festival, dal 24 al 27, esplora il passato della Capitale. Gli appassionati di cinema possono scegliere tra il Festival di Villa Medici o le Notti di Cinema a Piazza Vittorio.

La regione Lazio propone eventi di settembre 2026 golosi, come la sagra della porchetta di Ariccia dal 4 al 6 settembre. A Vitorchiano, la festa di San Michele delle Vendemmie offre vino e dolci tipici. Questi eventi rappresentano un’occasione preziosa per scoprire le tradizioni locali appena fuori dal caotico centro cittadino romano.

Tradizioni e cultura tra Toscana e Piemonte

Firenze vive un settembre intenso con il Florence Jazz Festival in Oltrarno e la suggestiva festa della Rificolona. Nel Giardino Corsini, l’evento Artigianato e Palazzo mette in luce maestranze locali. L’8 settembre è una data chiave in Toscana, con il Corteggio Storico a Prato e il Palio del Diotto a Scarperia.

Spostandosi nel Chianti, il secondo weekend del mese è dedicato all’Expo Chianti Classico a Greve. La regione piemontese risponde con un calendario altrettanto ricco. Asti ospita la Douja d’Or dall’11 al 20, mentre Vercelli celebra il riso con il festival Risò dall’11 al 14, attirando visitatori da ogni parte d’Italia.

Il Piemonte prosegue con la festa del vino del Monferrato a Casale, dal 18 al 27 settembre. Torino diventa il centro del gusto con Terra Madre Salone del Gusto, dal 24 al 27. Infine, il Meliga Day a Sant’Ambrogio il 26 e 27, insieme allo Stresa Festival, chiudono un mese memorabile.

Eventi di settembre 2026 dal Sud tra Campania, Umbria e Sicilia

Napoli offre un palinsesto ricco, partendo dal Bufala Fest in Piazza Municipio, dal 2 al 6 settembre. La Galleria Umberto ospita Campania Wine il 6 e 7. Gli amanti dello sport attendono l’America’s Cup Preliminary Regatta, dal 24 al 27. Il Museo di Capodimonte espone Canto Napoli di Emilio Isgrò fino a fine mese.

A Portici, il Museo di Pietrarsa propone la rassegna teatrale Binario Rosa il 12 e 26, oltre al suggestivo Pietrarsa Express. Fuori città, spiccano il Ravello Festival fino al 5 settembre, l’Alta Campania Wine Fest a Castel Campagnano dall’11 al 13 e la sagra del Pomodoro San Marzano DOP a Striano nelle stesse date.

In Umbria, Cannara celebra la cipolla il 13 settembre, mentre Perugia rievoca il mondo etrusco con Velimna dal 2 al 6. Panicale festeggia l’uva dal 4 al 6. Gli amanti dell’avventura trovano a Terni il 5 e 6 settembre l’evento O.N.E., dedicato alle attività outdoor, perfetto per chi ama il contatto con la natura.

La Sicilia chiude in bellezza con il Festival Trad a Palermo, dall’1 al 5 settembre. Mazzarone festeggia l’uva l’11, mentre Raffadali dedica il 17 al pistacchio. San Vito Lo Capo accoglie il celebre Cous Cous Fest dal 18 al 27, un appuntamento imperdibile che unisce culture diverse attraverso la gastronomia e la musica internazionale.

Infine tra gli eventi di settembre 2026, Acireale celebra la tradizione rurale siciliana con la Festa del Contadino a Pennisi, dal 19 al 27 settembre. Queste manifestazioni confermano come settembre sia un mese fondamentale per il turismo esperienziale in Italia. Ogni regione offre spunti unici per vivere il territorio, rendendo ogni viaggio una scoperta di sapori e storie.