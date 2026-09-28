Dal 2 al 4 ottobre 2026, l'Università di Udine darà vita alla quarta edizione del festival Collega-menti, portando la scienza e la cultura in quattro città friulane.

Udine, Pordenone, Gorizia e Gemona. Questo evento prevede ben 72 appuntamenti, 90 relatori illustri e 20 diverse location, offrendo un’esperienza ricca e variegata.

Il festival si concentrerà sul tema degli “Equilibri”, trasformando il territorio in un vasto laboratorio di idee e dibattiti. Tra le iniziative, si prevedono 20 incontri, 23 laboratori, 11 eventi speciali, tra cui spettacoli teatrali e concerti, oltre a 19 esposizioni sulla ricerca scientifica allestite nell’ex Chiesa di San Francesco a Udine.

Le tre serate principali si svolgeranno al Teatro San Giorgio con ingresso gratuito. La prima, venerdì 2 ottobre, vedrà protagonista Moni Ovadia accompagnato dalla violoncellista Giovanna Famulari, che presenteranno lo spettacolo “Laudato Si’”. Quest’opera, in occasione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi, riflette sull’importanza dell’ecologia integrale, sottolineando le connessioni tra crisi ambientale e dimensione sociale.

Eventi imperdibili al Festival Collega-menti 2026 all’Università di Udine

Sabato 3 ottobre, sempre alle 21, il festival proseguirà con “Crossing notes. Musiche senza confini, generazioni senza distanze”, curato dalla cantante jazz Barbara Errico. Questo evento musicale rappresenterà un viaggio attraverso vari generi, dal blues al jazz, fino al rock’n’roll. Sul palco si esibiranno artisti affermati come The Short Sleepers Blues Band e il duo jazz Federico Dalle Mule e Giulio Scaramella, insieme a giovani talenti emergenti.

Dialoghi e riflessioni sul potere delle parole

La chiusura del festival avverrà domenica 4 ottobre alle 19 con l’incontro “Racconti, parole ed equilibri”, moderato da Barbara Gallavotti. Questo dibattito coinvolgerà Elisabetta Dami, celebre autrice di libri per ragazzi e creatrice di Geronimo Stilton, e Lucia Tancredi, scrittrice in corsa per il Premio Strega 2026. Durante l’incontro, si esplorerà il potere della narrazione e della scrittura come strumenti di crescita personale e di creazione di legami comunitari.

Supporto e collaborazioni per il festival

Collega-menti è sostenuto da diverse istituzioni, tra cui la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la Fondazione Friuli e le Camere di Commercio di Pordenone-Udine e Trieste-Gorizia, in collaborazione con i Comuni di Udine, Gemona del Friuli, Gorizia e Pordenone. La prenotazione per gli eventi è gratuita e può essere effettuata sul sito del festival, ma per alcuni spettacoli i posti sono già esauriti.