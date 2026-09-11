Dal 16 al 24 settembre, il Polo Scientifico Tecnologico dell'Università di Ferrara ospiterà la rassegna teatrale "Teatro al Polo: tra teatro e scienza".

Gli spettacoli, previsti per le ore 21, trasformeranno un ambiente solitamente dedicato allo studio in un vivace punto di incontro per la comunità.

Questa iniziativa nasce con l’intento di avvicinare il pubblico alla ricerca scientifica, utilizzando il teatro come veicolo per trasmettere emozioni e storie. Attraverso la creatività artistica, i complessi temi scientifici verranno presentati in modo accessibile, favorendo una maggiore comprensione e riflessione.

La Rettrice dell’Università di Ferrara, Laura Ramaciotti, sottolinea l’importanza di questo progetto, segnando un passo importante verso un dialogo più aperto con la cittadinanza. “Il teatro offre un linguaggio capace di avvicinare diverse audience, rendendo anche i temi più intricati della ricerca più comprensibili e coinvolgenti”, afferma. Questo approccio mira a connettere vari ambiti di conoscenza, come musica, letteratura e scienza, creando un’esperienza condivisa e inclusiva per tutti.

Programma della rassegna teatrale all’Università di Ferrara

La rassegna prevede tre spettacoli serali che spaziano da drammaturgie originali a commedie musicali, affrontando tematiche rilevanti come l’estinzione delle specie e le neuroscienze. Ogni rappresentazione sarà seguita da un dibattito con esperti dell’Università per approfondire i temi trattati e rispondere alle domande del pubblico.

Dettagli sugli spettacoli

Il primo spettacolo, in programma il 16 settembre, è “L’estinzione dei rinoceronti”, presentato dalla compagnia Ferrara Off. Ispirato alla storia di Najin e Fatu, ultimi rinoceronti bianchi settentrionali, lo spettacolo propone una riflessione sul rapporto tra uomo e natura, affrontando il delicato tema dell’estinzione.

Il secondo appuntamento si svolgerà il 22 settembre con “L’universo è un materasso – E le stelle un lenzuolo”. Questo spettacolo, scritto da Francesco Niccolini e diretto da Flavio Albanese, conduce gli spettatori in un viaggio attraverso la storia della conoscenza umana, dal mito alla scienza moderna, rendendo accessibili contenuti complessi attraverso una narrazione evocativa.

Conclusione della rassegna

La serie di eventi si concluderà il 24 settembre con “Il cervello complice”, un’opera ispirata al saggio “The Whole Brain Living” di Jill Bolte Taylor. Questo lavoro, ideato da Silvia Mazzotta e diretto da Giuseppe Gandini, esplora le dinamiche interne della mente attraverso la storia di Sara, una donna che interagisce con quattro diverse personalità del suo cervello. Con una combinazione di musica e ironia, lo spettacolo offre uno sguardo accessibile sulle neuroscienze e il dialogo interiore.