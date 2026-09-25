L'atmosfera è elettrica per la finale di Miss Italia 2026, che vede la regione Emilia-Romagna protagonista assoluta.

Dopo un intenso percorso di formazione presso l’Academy, gli organizzatori hanno deciso di ampliare il numero delle finaliste a sedici, creando un’opportunità unica per le giovani donne coinvolte nella competizione nazionale.

Questa scelta, sostenuta da Patrizia Mirigliani e dall’attrice Fioretta Mari, premia il talento e le personalità distinte mostrate durante i recenti workshop. Il processo di selezione non si è limitato all’aspetto fisico, ma si è concentrato sulla capacità espressiva e sull’attitudine a performare efficacemente davanti a telecamere e pubblico.

Il panorama regionale della finale è piuttosto variegato, con Lazio, Toscana ed Emilia-Romagna che guidano il gruppo con tre rappresentanti ciascuna. Questa distribuzione riflette l’alto livello di preparazione delle candidate, giunte a questa fase decisiva dopo un lungo percorso attraverso titoli regionali e le impegnative prefinali nazionali.

Per il territorio emiliano-romagnolo, questo risultato rappresenta un traguardo significativo, confermando la qualità delle selezioni locali. Tre giovani donne hanno superato con successo gli ostacoli della fase nazionale, guadagnandosi il diritto di competere per la corona durante la serata programmata presso il castello di Santa Severa.

Le tre finaliste Miss Italia 2026 emiliano-romagnole: chi sono, come si chiamano, cosa fanno

La prima rappresentante è Camilla Breda, diciottenne residente a Milano Marittima, che ha conquistato il titolo di Miss Cinema Emilia-Romagna. Il suo bagaglio include studi specifici di recitazione, una risorsa che si è rivelata cruciale durante i test dell’Academy, dove le candidate hanno dimostrato presenza scenica e abilità espressive.

Accanto a lei troviamo Sara Sciacca, ventiduenne di Piacenza, incoronata Miss Eleganza Emilia-Romagna. Il suo percorso professionale è differente, poiché lavora nel settore automobilistico, portando in gara un approccio concreto e determinato che ben completa i profili diversificati delle altre finaliste presenti nel gruppo emiliano.

Completa il terzetto Marta Bunda, venticinquenne di Imola, vincitrice della fascia di Miss Emilia. Il suo profilo è caratterizzato da un mix tra impegno accademico, essendo laureanda in Lingue e Mercati, ed esperienza professionale maturata lavorando come receptionist presso una importante multinazionale attiva nel territorio nazionale.

Queste tre giovani donne rappresentano la diversità della regione, portando ognuna una storia unica sul palco della finale. La loro presenza tra le migliori sedici è il frutto di un lungo cammino iniziato ad agosto con le selezioni regionali, coinvolgendo un vasto gruppo di ragazze talentuose e ambiziose.

Un percorso selettivo tra talento e formazione

Il viaggio verso la finale non è stato semplice, poiché le candidate hanno dovuto affrontare una serie di prove rigorose durante le prefinali nazionali. L’attenzione alla recitazione e alle doti comunicative, curata da Fioretta Mari, ha permesso agli organizzatori di valutare il reale potenziale oltre l’aspetto estetico.

Questo metodo di selezione ha portato all’esclusione di molte ragazze giunte alla fase nazionale con grandi aspettative. Tra il gruppo regionale, candidate come Azzurra Mistroni, Angel Amakye e Alice Calvelli, insieme a Chiara Manzotti, Jennifer Silva, Beatrice Fergnani e Giorgia Cavalli, non hanno raggiunto lo stadio finale.

Ognuna di queste giovani donne aveva portato la propria storia personale nella competizione, spaziando dagli studi di psicologia al mondo della moda. Nonostante l’amarezza dell’esclusione, la loro partecipazione sottolinea l’elevato livello delle selezioni regionali tenutesi nel territorio dell’Emilia-Romagna durante i mesi estivi di questa edizione.

Il quadro nazionale e le assenze eccellenti

La finale nazionale vanta un’ampia rappresentanza geografica, con l’eccezione di alcune regioni come le Marche, che quest’anno non avranno alcuna finalista. Tale assenza risulta particolarmente notevole data la storica tradizione della regione nel concorso, che aveva visto in precedenza molte protagoniste locali calcare il prestigioso palco nazionale.

Anche altre regioni mancano all’appello della lista finale, come Abruzzo, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia e Molise. Questo dato conferma l’estrema competitività di questa edizione, dove il cammino verso la corona è sempre più stretto e richiede una combinazione di talento, preparazione e capacità di emergere rispetto alle concorrenti.

Osservando le altre finaliste, emerge un panorama variegato: la Calabria è rappresentata da Sara Genova, mentre la Campania porta Alexandra Di Gennaro. Il Lazio schiera Michela Meli, Maria Rachele Italiani e Cecilia Musitano, quest’ultima giunta direttamente alla finale con il titolo di Prima Miss dell’Anno dell’edizione corrente.

Il Piemonte presenta Francesca Longobardi e Nicole Medini, mentre la Toscana vanta tre finaliste: Miriam Bongiorni, Bianca Minucci e Aurora Lomi. Infine, il gruppo è completato da Giada Signori per il Trentino-Alto Adige e Silvia Cervellin per il Veneto, che si contenderanno la vittoria finale insieme alle altre ragazze.

L’evento a Santa Severa promette di essere un momento di grande spettacolo, dove le sedici finaliste saranno giudicate non solo per la bellezza ma per la personalità complessiva. La diversità dei profili, da studentesse a lavoratrici, conferma che il concetto moderno della competizione sta evolvendo rapidamente nel tempo.