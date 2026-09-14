Le ultime previsioni meteo di settembre in Italia indicano un imminente cambio di rotta per la nostra penisola.

Dopo le ultime precipitazioni che stanno colpendo la Sicilia, l’atmosfera si prepara a una fase di maggiore stabilità.

Questo miglioramento sarà guidato dall’espansione dell’alta pressione, che garantirà cieli sereni per gran parte del territorio nazionale.

L’avvio della prossima settimana sarà caratterizzato da un clima decisamente più clemente rispetto ai giorni scorsi. Il tempo si manterrà stabile e soleggiato, offrendo una breve tregua prima di un nuovo mutamento previsto per metà settimana. Sarà un momento ideale per godere di giornate limpide e temperature gradevoli.

Le temperature secondo le previsioni meteo di settembre si attesteranno su valori in linea con le medie stagionali, o leggermente superiori in alcune zone specifiche. Città come Firenze e Roma potranno registrare picchi massimi intorno ai 29 o 30 gradi. Un sollievo termico significativo, considerando le ondate di calore anomalo registrate durante le scorse settimane.

Questa parentesi di bel tempo, tuttavia, avrà una durata limitata nel calendario. I modelli meteorologici evidenziano già l’arrivo di una perturbazione proveniente dal Nord Europa, pronta a interrompere la stabilità atmosferica. È importante monitorare l’evoluzione della situazione, poiché il quadro climatico subirà un peggioramento a partire dalla giornata di mercoledì.

Previsioni meteo settembre in Italia: espansione dell’anticiclone delle Azzorre

A partire da lunedì 14 settembre, l’Anticiclone delle Azzorre si estenderà dall’Oceano Atlantico verso il Mediterraneo e l’Europa occidentale. Questa configurazione barica assicurerà condizioni di tempo stabile su tutta la penisola. A differenza delle masse d’aria di origine africana viste in precedenza, questa zona di alta pressione porterà un clima temperato.

L’influenza delle correnti oceaniche sarà determinante per mantenere le temperature entro soglie piacevoli, evitando eccessi termici. Sarà una fase caratterizzata da cieli prevalentemente sereni, che favorirà attività all’aperto su gran parte dei settori italiani. Il sole accompagnerà le giornate di lunedì e martedì, offrendo un clima ottimale per il periodo.

Mattia Gussoni, meteorologo esperto di iLMeteo.it, conferma nelle sue previsioni meteo di settembre l’andamento positivo per l’inizio settimana. Secondo le analisi, la pressione atmosferica aumenterà progressivamente, garantendo una prevalenza di cielo sereno su quasi tutto il territorio. Un quadro meteorologico che contrasta nettamente con le piogge residue che stanno ancora interessando il meridione italiano in queste ore.

La stabilità sarà dunque la protagonista indiscussa di questo inizio settimana, regalando una parentesi di bel tempo diffuso. Sarà un momento di quiete prima di un nuovo mutamento previsto dai modelli previsionali. Gli italiani potranno godere di queste condizioni favorevoli, consapevoli però che il meteo è destinato a cambiare rapidamente.

Il peggioramento di metà settimana

La fase di bel tempo non durerà a lungo, poiché da mercoledì 16 settembre è atteso un nuovo peggioramento. Leggendo le previsioni meteo di settembre una perturbazione in arrivo dal Nord Europa inizierà a influenzare il clima italiano, portando instabilità crescente. Questo cambiamento segnerà la fine della breve parentesi anticiclonica che avrà caratterizzato i giorni precedenti.

Le prime avvisaglie del mutamento si manifesteranno inizialmente sulle regioni settentrionali, con un aumento della nuvolosità e probabili precipitazioni. L’afflusso di aria più fresca e instabile minerà la tenuta dell’alta pressione, aprendo la strada a condizioni atmosferiche più dinamiche. Sarà necessario prestare attenzione alle evoluzioni meteo previste per la giornata centrale.

Il peggioramento non si limiterà al Nord, ma tenderà a estendersi progressivamente verso altre aree della penisola. I modelli indicano che l’instabilità potrebbe coinvolgere anche i settori adriatici a partire dalla giornata di giovedì. Si prospetta quindi una seconda parte di settimana decisamente più variabile e piovosa rispetto all’avvio.

Dettagli previsioni meteo di settembre regionali e tendenze meteo

Analizzando la situazione locale, la domenica 13 settembre vede ancora piogge residue sulla Sicilia. Le precipitazioni si concentrano in particolare nelle province di Enna, Caltanissetta, Catania e lungo il versante tirrenico messinese. Si tratta degli ultimi effetti di una perturbazione che sta finalmente lasciando spazio a un miglioramento più generale.

Domenica 13 settembre il meteo sarà soleggiato al Nord e al Centro, mentre al Sud si esauriranno le piogge siciliane. Lunedì 14 settembre il sole prevarrà su tutto il territorio nazionale, garantendo una giornata stabile da Nord a Sud. Martedì 15 settembre il bel tempo proseguirà, con sole ovunque nel Paese.

La tendenza per i giorni successivi conferma un aumento dell’instabilità a partire da mercoledì 16 settembre. Le prime piogge sono previste sulle zone alpine e sulle pianure del Nord Italia. Questo segnale di cambiamento indica che l’influenza dell’Anticiclone delle Azzorre si sta esaurendo, lasciando spazio a correnti più fresche e umide.

Le previsioni di giovedì 17 settembre mostrano un peggioramento che dovrebbe estendersi ulteriormente, interessando anche i settori adriatici. Le condizioni meteorologiche diventeranno quindi più instabili, con una maggiore probabilità di fenomeni piovosi. Sarà una giornata in cui il maltempo potrebbe farsi sentire maggiormente, richiedendo cautela e attenzione agli aggiornamenti costanti forniti dai vari centri di monitoraggio.

In sintesi, l’Italia si prepara a vivere un inizio settimana all’insegna del sole e della stabilità termica, grazie all’espansione dell’alta pressione. Tuttavia, la tregua sarà breve, con l’arrivo di una perturbazione nord-europea pronta a riportare pioggia e instabilità da mercoledì. Un cambio di scenario che richiede pianificazione per le attività.