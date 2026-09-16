Il 25 e 26 settembre si svolgerà un'importante iniziativa in occasione della Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori, promossa dall'Università Bocconi e dal Sistema Bibliotecario di Milano.

Questo evento, supportato dai 9 Municipi della città, coinvolgerà 12 biblioteche e offrirà più di 20 appuntamenti, con l’intento di avvicinare le scienze sociali ai cittadini nei loro spazi quotidiani. La collaborazione con Yellow Tech e la Wellness Foundation, nell’ambito di Milano Wellness City 2030, insieme ai media partner Corriere della Sera e YesMilano, arricchisce ulteriormente l’iniziativa.

L’obiettivo di “Ricerca, Trova” è quello di portare il sapere scientifico oltre i confini accademici, avvicinandolo ai quartieri, alle biblioteche e ai luoghi di incontro dove le persone vivono, studiano e lavorano. Questo progetto si propone di creare una connessione diretta tra ricercatori e cittadini, stimolando un dialogo aperto e partecipativo. Non ci saranno lezioni tradizionali, ma eventi interattivi che incoraggeranno la partecipazione attiva del pubblico attraverso domande, letture ispirate alla ricerca, laboratori pratici e attività per diverse fasce di età, dai bambini alle famiglie, fino agli adulti.

In aggiunta agli eventi programmati nelle biblioteche, “Ricerca, Trova” si svolgerà anche in collaborazione con il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Durante l’Open Night del Museo, il 25 settembre, tre ricercatori dell’Università Bocconi parteciperanno, portando il loro contributo sulle scienze sociali e stimolando riflessioni su questioni attuali e rilevanti.

Un palinsesto ricco di eventi all’Università Bocconi

Il programma include collaborazioni specifiche che arricchiranno alcuni format. Yellow Tech guiderà i laboratori incentrati sull’intelligenza artificiale, esplorando le sue opportunità e limitazioni attraverso attività pratiche. La Wellness Foundation, nell’ambito di Milano Wellness City 2030, supporterà le esplorazioni urbane, integrando momenti di benessere e movimento nei percorsi previsti. L’obiettivo è quello di offrire ai partecipanti un’esperienza completa e coinvolgente.

Francesco Billari, Rettore dell’Università Bocconi, sottolinea l’importanza di rendere la ricerca accessibile alla comunità: “Vogliamo dimostrare che la ricerca non è limitata alle aule universitarie o alle pubblicazioni scientifiche, ma è una risorsa per la città, utile per comprendere meglio il presente e orientarsi nelle decisioni quotidiane”. Le questioni affrontate dai ricercatori, che spaziano dall’intelligenza artificiale alla demografia, dall’inclusione sociale alla salute, sono spesso le stesse che interessano direttamente la vita dei cittadini.

Un modello di divulgazione scientifica

Il nome dell’iniziativa riflette l’incontro tra due elementi fondamentali: la ricerca, come produzione di conoscenza, e il “trovare”, inteso come scoperta di strumenti e risorse utili per comprendere meglio la realtà e immaginare un futuro migliore. Questo percorso è frutto di una co-progettazione tra l’Università Bocconi, le biblioteche e i territori, mirando a costruire un modello di divulgazione scientifica che risponda ai bisogni delle comunità.

Le biblioteche assumono così il ruolo di hub civici e culturali, spazi aperti e inclusivi in grado di unire università, quartieri e cittadini. Billari aggiunge: “La collaborazione con il Sistema Bibliotecario di Milano e i Municipi è essenziale. Non si tratta solo di trasferire contenuti scientifici, ma di instaurare un dialogo autentico con la città. Le biblioteche sono luoghi ideali per questo: aperti e frequentati da un pubblico variegato, dove la conoscenza si trasforma in relazione e cittadinanza attiva”.

Temi di interesse per la comunità

Il programma affronta una vasta gamma di temi, riflettendo le competenze dell’Università Bocconi e la volontà di trattare questioni che incidono sulla vita quotidiana. Tra i temi proposti vi sono l’intelligenza artificiale, la privacy, la politica monetaria, il costo della vita, il lavoro, la salute, il welfare e la parità di genere. Questi argomenti, pur essendo complessi, verranno trattati in modo accessibile, promuovendo il dialogo e la partecipazione dei cittadini.

Un aspetto distintivo di “Ricerca, Trova” è la sua interattività. Con format come “Ricerca, Chiedi”, i partecipanti potranno esporre i loro dubbi e curiosità, avviando un confronto diretto con i ricercatori. Al contempo, “Ricerca, Racconta” trasformerà la ricerca in favole, rendendo più accessibili temi complessi per adulti e bambini. I laboratori e le esplorazioni urbane arricchiranno ulteriormente l’esperienza, trasformando la città in un vero e proprio laboratorio di apprendimento.

“La divulgazione è efficace quando diventa esperienza”, conclude Billari. “Con ‘Ricerca, Trova’ desideriamo che ogni partecipante esca da ogni incontro non solo con nuove informazioni, ma anche con nuove domande e una maggiore consapevolezza del ruolo significativo che la ricerca può avere nella vita di tutti i giorni”.

Gli eventi si terranno nelle biblioteche di Baggio, Chiesa Rossa, Fra Cristoforo, Gallaratese, Lambrate, Niguarda, Oglio, Parco Sempione, Sant’Ambrogio, Sicilia, Tibaldi e Zara, oltre che nell’Auditorium Stefano Cerri.