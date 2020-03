Chi è Timor Steffens prof e ballerino di Amici: biografia e vita

Ecco chi è Timor Steffens il nuovo prof di Amici di Maria De Filippi dallo scorso anno: biografia, carriera, età, altezza, e vita privata del ballerino e coreografo Olandese.

Maria de Filippi ama rinnovare la commissione e giuria, sia di canto che di ballo, e per questo in ogni nuova edizione di Amici, arrivano sempre delle new entry pronte a sedersi in cattedra e a giudicare i ragazzi concorrenti delle squadre.

L’anno scorso per esempio si sono aggiunti come professori di canto il frontman dei The Kolors Stash e il cantante di “Settemila caffè” Alex Britti. Nelle edizioni passate, sono stati tanti anche artisti del panorama musicale italiano a ricoprire il ruolo di professori di canto. Per citarne altri, Fabrizio Moro e il leader delle Vibrazioni Francesco Sarcina. Diversa è poi la giuria scelta per la prima e per le altre puntate del serale. Tra gli altri è stato scelto anche un nuovo prof di ballo.

Scopriamo di chi si tratta, chi è Timor Steffens: fidanzata, genitori, vita privata e carriera del ballerino e coreografo dalla origini Olandesi, con fisico scolpito come si vede dai video in cui balla senza maglia.

Chi è Timor Steffens: biografia, vita privata, età, altezza e fidanzata del ballerino e prof di Amici

Per capire chi è Timor Steffens, video, pagina Instagram e Facebook, saranno un nostro aiuto per costruire la sua vita privata e biografia. Sono in tanti infatti dopo aver visto il nuovo ballerino di Amici esibirsi a farsi tante domande, dalla sua altezza, peso, età e carriera.

E’ un maestro, coreografo e ballerino che nel corso della sua carriera ha avuto la fortuna di stare al fianco di star internazionali. Ha origini olandesi, Timor è nato nella città di Roermond, nei Pesi Bassi, il 9 ottobre del 1987. Ha 32 anni ed è del segno della bilancia, è alto 1,90 centimentri. Si dedica al ballo da quando aveva 18 anni e ha frequentato la prestigiosa Rotterdam Dance Academy. Il suo nome è balzato agli onori della cronaca quando nel 2008 è arrivato secondo nel programma dedicato agli artisti emergenti So you think you can dance. Nel 2011 arriva negli Stati Uniti e da qui decolla la carriera di Timor, è stato anche direttore creativo di The Voice of Italy. Dal 2015 è anche uno dei giudici di Dance Dance Dance.

Ha collaborato con pop star internazionali. Tra le tante, come non citare Janet Jackson, Beyoncé, Christina Aguilera e Whitney Houson. Ma, ha fatto parte anche del corpo di ballo di Chris Brown. Nel 2009 doveva far parte del corpo di ballo del This is it Tour, il tour che annunciava il ritorno del re del pop Michael Jackson. Poi, il tour saltò perché l’artista si spense in quello stesso anno. Cosa sappiamo vita privata di Timor Steffens, chi è la sua fidanzata? E sposato e ha figli? Di sicuro, è zio di un nipotino che adora.

Il ballerino di Amici Steffens e Madonna: una fidanzata e amore intenso

Sono in folti a chiedersi chi è la fidanzata di Timor Steffens, partiamo dal fatto che il nuovo ballerino e prof di Amici ama definirsi nelle varie interviste: “Un uomo cittadino del mondo“. In effetti grazie alla sua carriera sempre più in ascesa ha girato praticamente tutto il mondo. Vive tra Los Angeles, Amsterdam e Roma, della sua vita privata però non sappiamo molto come per esempio della sua famiglia e dei suoi genitori.

Ha lavorato con donne molto belle, ma dal punto di vista sentimentale sono state poche le relazioni importanti. Tra tutte le storie, è stato al centro del gossip per una in particolare. Timor è stato fidanzato con la star del pop Madonna. Ebbene sì, ha avuto una storia d’amore proprio con Madame Ciccone. Un amore intenso nonostante la differenza d’età (29 anni) che però naufragò dopo pochi mesi. Madonna spesso è stata fidanzata con uomini molto più giovani di lei. Oggi, se sia impegnato sentimentalmente oppure no non è dato saperlo. Sui suoi profili social posta scatti della sua carriera e della sua vita quotidiana, ma nessun indizio sulla presenza di una dolce metà.

Video Timor Steffens: balla Michael Jackson, coreografia e intervista