Estrazioni del Lotto di oggi 21 marzo 2020, SuperEnalotto, 10eLotto

Numeri vincenti estrazioni del Lotto di oggi 21 marzo 2020 dalle ruote in diretta, risultati Simbolotto e SuperEnalotto 35 2020 e numeri estratti al 10eLotto serale.

All’ultima estrazione Superenalotto 21 marzo 2020 il Jackpot in palio è di 35 milioni di euro. Sabato 21 3 2020 si giocano anche le estrazioni Lotto e 10Lotto serale. Nelle ricevitorie di Lottomatica è iniziata la raccolta delle scommesse di gioco, ma l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, ha portato inevitabilmente un calo della partecipazione al gioco. Per fortuna le alternative per prendere parte all’estrazione Lotto e Superenalotto di stasera, non mancano. In primis online, dove i titolari dei conto di gioco online possono partecipare alle lotterie, senza muoversi di casa.

Oppure la partecipazione alle estrazioni Lotto Superenalotto e DieciLotto del 21 marzo 2020 è consentita con precedenti giocate in abbonamento.

In ogni caso, i concorsi ufficiali di Lottomatica e Sisal non si sono fermati. E i numeri vincenti usciti su tutte le ruote daranno la possibilità di aggiudicarsi diverse vincite in denaro. I più fortunati potrebbero anche pensare di fare un investimento. Sia che si vinca con i numeri Superenalotto 35 2020, sia che con quelli del Lotto di stasera, non bisogna crogiolarsi sugli allori. Soprattutto con una crisi economica che avanza e che richiede quindi una certa lungimiranza dal punto di vista economico finanziario.

Molti si stanno interrogando sulla convenienza di investire nell’oro. Ma è utile sapere che l’oro è un investimento estremamente volatile. Le sue fluttuazioni sono molto più forti e molto più imprevedibili di quelle delle azioni. Questo argomento va contro la tesi secondo cui l’oro è un “investimento sicuro”. L’oro non è assolutamente sicuro, è anche molto rischioso.

Estrazioni del Lotto di oggi 21 marzo 2020: previsioni, numeri vincenti e Simbolotto in diretta

Aggiorna diretta live qui Nazionale - - - - - Bari - - - - - Cagliari - - - - - Firenze - - - - - Genova - - - - - Milano - - - - - Napoli - - - - - Palermo - - - - - Roma - - - - - Torino - - - - - Venezia - - - - -

Numeri e simboli del Simbolotto 21 3 2020: in programmazione.

Per visualizzare correttamente i numeri vincenti del Lotto in diretta, ricarica questa pagina dalle 20.00 di questo sabato 21 marzo 2020. Vai sul link in alto alla pagina Tutte le Estrazioni anche per conoscere i numeri vincenti dell’ultimo concorso del Superenalotto 35 2020. Tre volte settimana su Controcampus è possibile verificare le vincite e scoprire se si è tra i fortunati giocatori che avranno diritto alla riscossione di una delle vincite in palio.

L’archivio estrazioni del Lotto consente di restare aggiornati invece sugli ultimi ritardatari e frequenti. Quali sono le ultime novità che riguardano tutte le ruote? In cima alla classifica dei ritardatari continua a tenere banco il numero 88 sulla ruota di Napoli che non esce da 87 giornate. Il numero 27 sulla ruota di Roma alle estrazioni del Lotto oggi 21 marzo 2020 conta 81 ritardi. Mentre il numero 39 sulla ruota di Firenze ha totalizzato 91 ritardi. Sulla ruota di Cagliari il numero 21 non esce da 77 turni. Sulle ruote di Genova e di Venezia i numeri 38 e 75 contano rispettivamente 137 e 76 assenze.

Il numero 45 sulla ruota di Bari ha totalizzato 108 assenze. Il numero 22 su Palermo non esce da 183 concorsi. Infine il numero 82 sulla ruota di Torino fa segnare 62 assenze, mentre il 53 sulla ruota Nazionale ha raggiunto i 86 ritardi.

Risultati SuperEnalotto di oggi, numero Jolly e SuperStar in diretta

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - - Numero Jolly - Numero SuperStar -

L’ultimo concorso del Super Enalotto si chiude senza “6” e il Jackpot arriva a superare i 35 milioni di euro. Con la combinazione vincente sono stati centrati però cinque “5” che fruttano oltre 22 mila euro ai fortunati vincitori. Quanti saranno a vincere, invece, alle estrazioni del Lotto 21 marzo 2020? Quanti, grazie ai numeri del Superenalotto 35 2020?

Di certo chi vince, adesso farebbe bene a pensare a come far crescere la sua inaspettata fortuna. Il futuro dell’economia italiana appare molto incerto, e quindi è necessario in questo momento essere pazienti e lungimiranti. Investire una vincita dell’estrazione del Lotto in oro, è una cattiva idea? Un modo semplice per capire se l’oro è un buon investimento è confrontare il rendimento corretto per il rischio con quello di altre classi di attività (come azioni o obbligazioni). E si scopre che negli ultimi 40 anni l’oro ha prodotto rendimenti annuali inferiori con un rischio più elevato rispetto alle azioni, rendendolo un investimento a lungo termine da evitare.

Inoltre, ci sono 3 problemi principali con l’investimento in oro: l’oro non ha valore intrinseco, vale a dire che è estremamente difficile calcolare oggettivamente se è sopravvalutato o sottovalutato, il che lo rende un bene speculativo per natura. Quindi chi vince all’estrazione Superenalotto di oggi 21 marzo 2020, deve investire i suoi 35 milioni di euro in maniera diversificata! Basti pensare che poco prima del crollo del 2013, in cui l’oro ha perso il 50% del suo valore, diversi analisti avevano obiettivi di prezzo di circa 5000 dollari l’oncia. Inoltre, l’oro non paga un rendimento. Quindi non ti consente di sfruttare il potere dell’interesse composto, un meccanismo finanziario essenziale se vuoi accelerare esponenzialmente il tuo tasso di arricchimento.

Numeri vincenti del 10eLotto di oggi 21 marzo 2020 e combinazioni oro

Le ultime estrazioni del Lotto hanno premiato Toscana e Lazio. La prima vincita, da 23,7mila euro, è andata a Roma, grazie a una giocata di tre numeri (10 76 89) sulla ruota di Roma, puntati su ambo e terno. La ruota fiorentina ha portato fortuna anche a un giocatore di Terranuova Bracciolini (AR), che ha vinto 22,5mila euro anche in questo caso con tre numeri (5 21 66) puntati su terno, quaterna e cinquina. I premi complessivi arrivati dopo l’ultima estrazione superano i 4 milioni di euro.

Il 10eLotto regala un premio da 20mila euro a Roma: è qui che è arrivato il premio più alto di giovedì 19 marzo, grazie a una combinazione di dieci numeri, di cui nove indovinati. In seconda posizione per importo vincita c’è Lainate, in provincia di Milano. Qui sono stati vinti 9mila con 6 numeri indovinati su 10. Chiude il podio Bra (CN) con una vincita di 5mila euro. Complessivamente, le vincite distribuite ieri dal 10 e Lotto arrivano a 5,8 milioni di euro.