Frasi di buona Pasqua agli amici e colleghi: auguri pasquali

Gli auguri di Pasqua sono immagini e gif per Whatsapp e Facebook da condividere. Se prima cartoline e biglietti contenevano pensieri e frasi religiose, adesso è più semplice ed immediato raggiungere amici e conoscenti tramite smartphone.

Le frasi di auguri pasquali più belle sono quelle semplici e brevi. Molti preferiscono citazioni religiose tratte da Bibbia e Vangelo. Mentre altri scelgono immagini di buona Pasqua per Whatsapp e Facebook, con frase o dedica da inoltrare ai tutti i contatti. In questa giornata si celebra un nuovo inizio, una nuova vita in Cristo, il ricordo della grandezza di Gesù Cristo: sono alcuni dei significati di questa ricorrenza. I cristiani celebrano la risurrezione di Gesù Cristo.

Questa celebrazione non è esclusiva del cristianesimo. Mentre gli Ebrei celebrano la liberazione del popolo ebraico dall’Egitto.

Le famiglie si riuniscono per condividere il pranzo, dove non può mancare la famosa colomba pasquale o la pastiera di grano. Durante le feste pasquali è consuetudine regalare le deliziose uova di Pasqua. Poche settimane prima di questa data, i supermercati iniziano a proporre coniglietti di cioccolato, confetti colorati e dolci tipici. Ma ciò che conta davvero è che la famiglia sia insieme. Anche se non è facile poter incontrare tutte le persone che si ama o a cui si vorrebbe fare gli auguri di Pasqua, le applicazioni consentono di superare questa difficoltà. Ecco quindi frasi di buona Pasqua immagini e video da scaricare gratis e condividere.

Come scrivere frasi di buona Pasqua agli amici e colleghi da inviare con whatsApp ed SMS

Gli auguri di Pasqua formali per amici e conoscenti sono adatti per la maggior parte dei propri contatti. Spesso sono frasi semplici e brevi, con tanto di foto o cartoline pasquali. I simboli più ricorrenti sono le campane a festa, i conigli, le uova di cioccolato e il ramoscello di ulivo. Quando si vuole scrivere una dedica per un amico o un collega di ufficio e di lavoro, basta scegliere una delle tante immagini pasquali online, e pensare ad una bella frase per augurare buona Pasqua. Ma quando manca l’ispirazione, ecco che preghiere, citazioni o messaggi pronti possono aiutare a trovare le parole migliori per esprimere i propri sentimenti di affetto e vicinanza. Ecco un elenco di frasi di buona Pasqua belle e originali per amici e colleghi.

Un augurio di buona domenica di Pasqua, affinché tu possa iniziare a vedere la vita in modo positivo e soprattutto pieno di speranza.

La vita deve essere vissuta ma anche celebrata quando arrivano queste bellissime feste! Un abbraccio a tutta la tua famiglia.

Buona Pasqua e buona Pasquetta ti auguro con tutto il cuore felicità e serenità.

Questa Domenica sia tra le più belle della tua vita, da trascorrere con i tuoi figli, genitori e nonni, e tutti coloro che sono il pilastro della tua vita.

Questo è il momento in cui devi riflettere sulle tue azioni, perdonare e ricominciare di nuovo. Buone feste pasquali.

Quella luce che ti illumina è la speranza che raggiunge il tuo cuore per accarezzare la tua vita e renderla più serena. Che la luce di Cristo ti benedica in ogni momento.

Ti auguro con tutto il cuore che tu abbia una buona domenica con la tua famiglia, che tu possa seguire la Santa Messa per trovare quella pace di cui hai tanto bisogno.

Non c’è caso perduto quando c’è la fede di Cristo. Felice Pasqua a tutti!

Se c’è unione e armonia nella domenica di Pasqua, allora c’è festa. Tanti auguri a tutta la famiglia.

Le nuove sfide che ti vengono presentate non le affronti da sole, ricorda che in ogni momento nella tua mente Dio è presente, dovresti solo ricordarlo per poter affrontare gli ostacoli affidandoti alle sue parole.

Gesù Cristo sarà sempre con te per guidarti. Auguri buona Pasqua!

Gloria e Alleluia, possa la luce del Signore venire a casa tua per portare pace e serenità a tutto ciò in cui credi e di cui hai bisogno.

Spero che tu possa scartare molte uova di cioccolato e ricevere le sorprese più belle che renderanno ancora più speciale questa giornata di festa!

Un’altra Pasqua insieme, celebriamo il nostro affetto. Questo è ciò che mi rende felice: trascorrere ogni evento importante insieme a quelli che amiamo.

Possa la gioia della risurrezione risvegliarti dalla solitudine e aiutarti ad iniziare a costruire un futuro aggrappato alla tua fede in Dio.

Celebrare la rinascita di Gesù Cristo è tutto per un cristiano, quindi non dimenticare mai che avrai una possibilità di rinascita nella fede.

Felice Pasqua a tutti coloro che hanno fede, amore e soprattutto solidarietà per coloro che ne hanno più bisogno.

Come ha detto Papa Francesco, la forza degli esseri umani è la risurrezione di Cristo. Auguri per Pasqua.

Immagini auguri pasquali da condividere con amici e colleghi di lavoro

Ecco altri auguri formali, le immagini pasquali selezionate per augurare una buona Pasqua alle persone che ami di più. Auguri di Pasqua religiosi e simpatici, per darti una mano, con le frasi più belle, adatte per i parenti, ma anche per gli amici. Scopri questo elenco di frasi di buona Pasqua religiosi e scegli la frase più bella, quella che ti fa più sorridere, scrivila in messaggi, nella chat di whatsapp e porta un allegria e felicità a chi vuoi bene in questo giorno di festa.

La Pasqua è la manifestazione di Dio che la vita è essenzialmente spirituale ed eterna. Charles M. Crowe

La Pasqua spiega la bellezza, la rara bellezza della nuova vita.

Sulla croce fu Cristo a morire; o è stata la morte a morire in lui? Oh che morte, che ha ucciso la morte! Sant’Agostino

Il cuore del cristiano cammina sulle rose se è completamente sotto la croce. Martin Lutero

Sono crocifisso con Cristo e non vivo più, ma Cristo vive in me; E ciò che ora vivo nella carne, vivo nella fede del Figlio di Dio, e ha dato se stesso per me. Galati

Possa la gioia della risurrezione elevarci dalla solitudine, dalla debolezza e dalla disperazione alla forza, alla bellezza e alla felicità. Floyd W. Tomkins

Il grande dono della Pasqua è la speranza; la speranza cristiana che ci fa avere quella fiducia in Dio, nel suo trionfo finale, e nella sua bontà e amore che nulla può spezzare. Basil Hume

Per un cristiano la Pasqua è tutto quando celebriamo la risurrezione di Gesù Cristo. Bernhard Langer.

Gesù disse: Io sono la via, la verità e la vita; Chi crede in me, anche se muore, vivrà. La Bibbia

La croce è vittoria, la risurrezione è trionfo. La risurrezione è l’esposizione pubblica della vittoria, il trionfo del crocifisso. Eric Sauer

Nessun uomo può seguire Cristo e perdersi. William Faunce

Nelle mani di Gesù che vedi trafitto, crocifisso in ogni angolo della croce, puoi vedere il vero cuore di Dio che è diventato puro amore. Auguri di Pasqua!

Il Cristo risorto offre il messaggio che tutto è rinnovato e ciò che è importante non è solo ciò che dice la scienza ma ciò che crei attraverso la fede.

Gesù ha detto che è la strada e chi crede in Lui vivrà, anche se muore. Felice Pasqua.

La morte è solo un altro stadio della vita, non smettere mai di aggrapparti alla fede nella libertà che Gesù ti darà per credere in lui, come credevano Giovanni e Maria.

