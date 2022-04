Buone feste di Pasqua e Pasquetta a tutti: frasi, immagini e video

Messaggi divertenti di buone feste di Pasqua e Pasquetta a tutti: frasi belle ed originali, immagini con consigli ed uova e video per Facebook, Twitter e WhatsApp.







Gli auguri di buona Pasqua e felice Pasquetta accompagnano i festeggiamenti legati alla tradizione folkloristica italiana. La Pasqua è la più antica ed importante delle feste cristiane. Si tratta di una festività mobile, che cade nella domenica successiva al primo plenilunio successivo all’equinozio di primavera. La data quindi capita sempre dopo il 21 marzo, data in cui sin dall’antichità viene celebrata la resurrezione della natura. Per i cristiani invece con la Pasqua si festeggia la resurrezione di Cristo, avvenuta tre giorni dopo la morte per crocifissione. Tradizionalmente i simboli della Pasqua sono l’agnello, che rappresenta il sacrificio, ma anche il pane ed il corpo di Cristo; e le uova che rappresentano il mistero della vita.

La Pasquetta è detta anche Lunedì dell’Angelo. È una festività non di precetto per i cristiani. Si tratta di un giorno di riposo lavorativo, che è stato introdotto nel dopoguerra in Italia per allungare le feste di Pasqua. Secondo la tradizione, si tratta di una giornata da trascorrere in compagnia di parenti o amici, facendo una scampagnata con attività all’aperto o un picnic sull’erba.

Le due festività rappresentano quindi un’occasione per divertirsi e stare in compagnia di amici e parenti. Si tratta di giornate gioiose, durante le quali si augura buone feste di Pasqua e Pasquetta a tutti. Ecco allora alcune frasi per gli auguri pasquali, immagini per WhatsApp per augurare buona Pasqua e Pasquetta con video per Facebook e Twitter da scaricare gratis e condividere con amici e parenti.

Buone feste di Pasqua e Pasquetta a tutti: frasi belle da inviare ad amici e colleghi di lavoro

Uno dei simboli della Pasqua è il pane o la focaccia, che nelle diverse regioni d’Italia viene preparato secondo procedimenti differenti. Ad esempio a Roma viene preparata la focaccia con semi di finocchio. In Toscana si prepara il pane di ramerino, che viene impastato con rosmarino e uva passa. I pani speziati in realtà ricordano gli olii aromatici con i quali le donne hanno unto il corpo di Cristo deposto dalla croce. Altra tradizione vive in Italia è quella di condividere in questo giorno dolci tipici come la colomba pasquale, la pastiera di grano e di riso, ma anche la cassata e la gubana.

Insieme alla condivisione dei piatti tipici, c’è anche lo scambio di auguri per Pasqua. Le frasi e le immagini di buone feste di Pasqua e Pasquetta raggiungono amici e parenti che non si ha l’opportunità di incontrare durante queste festività. E’ piacevole ricevere una bella frase per Pasqua, come pure condividere un video divertente per Whatsapp e Facebook. Ecco allora di seguito messaggi originali e battute spiritose da inviare a tutti gli amici, parenti e colleghi di lavoro e compagni di classe.

Ti auguro di trovare le migliori sorprese tu possa desiderare e che non finisca mai il tuo sentimento di sorpresa!

E’ una fortuna aver un’amica come te, le tue uova restano le migliori di tutte, fresche e saporite. Buone feste pasquali!

Ci sono solo due cose di cui potrei avere bisogno in queste feste: la tua dolcezza e una meravigliosa sorpresa come te!

Auguri collega, che queste feste siano piene di speranza, pace e luminosità. Al rientro possano aspettarci grandi sorprese!

Dietro ogni sacrificio si celano speranza e rinnovamento. Possano queste festività portarti pace e al ritorno a lavoro possano aspettarti meravigliose sorprese!

Secondo l’interpretazione religiosa, la giornata fuoriporta che viene trascorsa durante il lunedì dell’Angelo nascerebbe anche per rievocare il viaggio dei due discepoli di Cristo diretti a Emmaus, ad 11 km da Gerusalemme, durante il quale apparve Gesù.

Da qui la tradizione di trascorrere gite fuori porta o scampagnate all’aria aperta. Il menù è colorato, ricco e gustoso, e l’ingrediente essenziale sono le uova. Salumi, formaggi, frittate e piatti freddi vengono condivisi dalla comitiva, che solitamente in quest’occasione è sempre molto numerosa.

Chi però non ha la possibilità di poter incontrare tutti gli amici e parenti più cari, può sempre raggiungerli con gli auguri di buona Pasqua e Pasquetta per Whatsapp e per Facebook.

Frasi belle e immagini simpatiche pasquali sostituiscono i classici messaggi augurali. Ecco di seguito dediche e messaggi tradizioni e formali da inviare per augurare anche buona Pasquetta a tutti.

Possa risorgere nei nostri cuori la speranza, possa nascere in noi la voglia di essere migliori. Partiamo dal sacrificio non potremo che trovare una vita migliore.

Possa il tuo cuore essere quel dolce uovo di Pasqua con una meravigliosa sorpresa dentro. Buone feste!

Non c’è nessuno più fortunato di me oggi nell’avere un cioccolatino come te pieno di preziose sorprese. Buona Pasqua amore mio!

Ti auguro dolcissime festività che ti portino le migliori sorprese!

Nel segno della speranza e rinnovamento che queste festività pasquali portano, ti faccio tanti auguri.

